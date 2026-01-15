Ошибки, баги, вопросы - страница 2407
Проще всего - если нужно закрывать ордер частями, то и открывать его тоже частями. Особенно если открытие отложками
увы, логика у заказчиков совсем другая, ибо он трейдер, а я программист, значит я ничего не понимаю в рынках, а он всея_и_всех....!
ЗЫ: из опыта - всегда быстрее сделать нелогичные действия, чем потом обсуждать с заказчиком почему не по алгоритму сделано, как говорят некоторые заказчики, я к Вам не за советом пришел, а чтобы Вы сделали работу по ТЗ ))))
ЗЫЗЫ: давно было, но если не ошибаюсь, то в первый раз столкнулся с проблемой хранения инфы в комментарии ордера, при модификации готового эксперта, у заказчика он кажется не работал на CFD, а на Форексе работал исправно, может ошибаюсь
Если заказчик такой умный, то пусть все будет по-егоному :) Чаще всего заказчики не могут точно выразить, что они конкретно хотят и достаточно им объяснить и подсказать как это лучше всего делается.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Изменение комментария в открытых ордерах
fxsaber, 2019.03.12 07:44
Когда-то на MT4 несколько раз столкнулся с ситуацией, что на счете, где торгуют только советники со своими мэджиками, появлялись ордера с нулевым мэджиком. Это был очень редкий баг стороннего софта брокера (хитрое стечение обстоятельств частичных исполнений). Поэтому приходилось мэджик прописывать и в комментарий в виде [123] для большей надежности. И если советник видел ордер с нулевым мэджиком, он пытался взять его еще и из комментария.
Такой подход позволил полностью избавиться от последствий бага обнуления мэджика.
Почти по обсуждаемой теме
ну вот круг и замкнулся: используем тикеты как средство идентификации ордера, но тикеты изменяются при частичном закрытии этого ордера --> юзаем комментарий ордера --> но они могут изменяться сервером в случаях... --> юзаем магикномера ордера, но они могут потеряться на сервере....
что там у ордера то осталось? цена открытия/закрытия/стоплосс/тейкпрофит? ;) - в этой "битве" однозначно победил МТ5
Это все решаемо, разумеется, но конкретика решения зависит от исходных требований и особенностей сферы использования (брокеров и рынков). Хотя Мт5 конечно же вне конкуренции :)
Могли бы Вы дать ссылку, совсем не помню, к сожалению.
Откопал в нашей переписке:
конечно может, но тут конкретная модель: запомнили тикеты --> команда на частичное закрытие --> еще раз запомнили новые тикеты и потом уже сравниваем 2 массива, все это на одном тике выполняем
На одном тике может не вернуться новый тикет. Да и гарантий, что на этом же тике не было другого закрытия или открытия — тоже ни каких.
Полагаться на то, что пользователь торгует одним единственным советником — не вариант.
я выше писал, но что то гарантированно работоспособное в этом случае можно лишь сделать с индивидуальными магиками, достаточно лишь логику формирования магика продумать
Этот вариант тоже полагается на корректное использование советника пользователем (не перепутал магики).
Какую проблему вы видите в комментариях? Затирают их (если затирают) не сразу, а в конце дня или при закрытии. А советник должен отследить этот момент сразу, и сохранить новый тикет в гл. переменную.
Я могу представить только одну сложность — с брокерами, которые не ставят этот комментарий при частичном закрытии. Вы таких встречали?
Интересно, а давно TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) (кнопка АвтоТорговля) влияет на тестируемых советников (МТ4)?
В 1170 влияет, прямо кнопкой можно управлять торговлей в тестере. Я в шоке.
Похоже, что с самого начала нового MQL4