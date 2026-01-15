Ошибки, баги, вопросы - страница 2409
Уважаемые разработчики! Вы собираетесь чинить сайт? Как не зайду - оповещение об обновлении продукта. Посмотрю это оповещение, а оно снова возникает. Такого не должно быть!
Такой ошибки у меня нет по продуктам.
Есть общая ошибка не прочтения сообщений.
Ошибка возникает, когда открыто несколько вкладок, пока не закроешь - они не прочитаются.
Есть еще один момент - надо два раза зайти в этой сообщение - тогда оно отметиться прочитанным.
Может это поможет разработчикам.
Пропадает график индикатора (индикатор для фьючерсных контрактов, если не BR-4.19, то нужно input int NextFutMonth = 3; //След фьючерс (мес.))
Но когда ставишь
то работает нормально
Тестер закрывает сделки по котировкам другого инструмента.
1. Открытие eurusd цена 1.30935.
2. Закрытие 1.60704. Такой цены не было, но по другому инструменту gbpusd в это время такая была.
Тестирование выполняется на двух инструментах eurusd, gbpusd. Если gbpusd исключить, то ошибка исчезает.
Где код этого чудо-советника? 99% даю на то, что работаете с классами и где-то используете статическую переменную.
Владимир, Вы так шутите?
Я всё ещё жду ответа от Aleksey Sergan . В зависимости от ответа будет вторая наводящая часть вопроса.
понял. Значит, все таки не шутите...Иногда баг терминала, это просто баг терминала.
Код несколько тысяч строк. Нет смысла прикладывать. статических переменных нет. Классы есть. В любом случае это ошибка тестера.
Ню-ню :)