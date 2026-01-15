Ошибка 4001.

Ошибки, баги, вопросы - страница 2381

Ошибка NormalPrice! Добрый всем денек. Переделывал обычный маргинтейл на c mql4 на mql5 выдает ошибку NormalPrice. Помогите разобраться где собака зарыта.

#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Trade\OrderInfo.mqh>

CPositionInfo  o_position;    //класс для управления открытыми позициями
CTrade         o_trade;     
CSymbolInfo    o_symbol;
COrderInfo     o_order;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Переменные вводимые при запуске параметры                        |
//+------------------------------------------------------------------+
input double  StartLot    = 0.1;
input int     Indent      = 30;
input int     Step        = 10;
input double  ProfitClose = 20;
input int     MagicNumber = 12345;
input int     Slippage    = 30;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяемые параметры в программе                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int dStep;
int dIndent;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
   dStep = Step;
   dIndent = Indent;
   
   if (!o_symbol.Name(Symbol()))
      return(INIT_FAILED);
   
   RefreshRates();
   
   o_trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber);
   //Проверка режимов открытия ордеров через функцию
   if (IsFillingTypeAllowed (o_symbol.Name(), SYMBOL_FILLING_FOK))
   {
      o_trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_FOK);
   }
   else if (IsFillingTypeAllowed (o_symbol.Name(), SYMBOL_FILLING_IOC))
   {
      o_trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_IOC);
   }
   else 
   {
      o_trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);
   }

   o_trade.SetDeviationInPoints(Slippage);
   
   if (o_symbol.Digits() == 3 || o_symbol.Digits() == 5)
   {
      dStep    *= 10;
      dIndent  *= 10;
   }

   return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
   datetime             lpos_time         = 0;
   double               lpos_price_open   = 0.0;
   double               lpos_volume       = 0.0;
   ENUM_POSITION_TYPE   lpos_type         = -1;
   int                  pos_count         = 0;
   double               sum_profit        = 0;
   //счечик открытых позиций
   for (int i = PositionsTotal() - 1; i>=0; i--)
   {
      if (o_position.SelectByIndex(i))
      {
         if (o_position.Symbol() == o_symbol.Name() && o_position.Magic() == MagicNumber)
         {
            if (o_position.Time() > lpos_time)//если время позиции больше чем время последней позиции
            {
               lpos_time         = o_position.Time();
               lpos_price_open   = o_position.PriceOpen();
               lpos_volume       = o_position.Volume();
               lpos_type         = o_position.PositionType();
            }
            pos_count++;
            sum_profit = sum_profit + o_position.Commission() + o_position.Swap() + o_position.Profit();
         }
      }
   
   }
   //счетчик количества отложенных ордеров
   int stop_count = 0;
   for (int i = OrdersTotal()-1; i>=0; i--) //OrderTotal считает только отложенные ордера
   {
      if (o_order.SelectByIndex(i))
      {
         if (o_order.Symbol() == o_symbol.Name() && o_order.Magic() == MagicNumber)
         stop_count++;
      }
   
   }
//Функция проверки котировок
   if (!RefreshRates())
      return;
   //
   if (sum_profit > ProfitClose)
   {
      CloseAll();
      return;
   }
   //
   if (pos_count>0)
   {
      if (lpos_type == POSITION_TYPE_BUY && o_symbol.Bid() < lpos_price_open - dStep * o_symbol.Point())
      {
         o_trade.Sell(lpos_volume * 2, o_symbol.Name());
      }   
      if (lpos_type == POSITION_TYPE_SELL && o_symbol.Ask() < lpos_price_open + dStep * o_symbol.Point())
      {
         o_trade.Buy(lpos_volume * 2, o_symbol.Name());
      }   
      o_trade.SellStop(StartLot, o_symbol.Bid() - dIndent * o_symbol.Point());
      o_trade.BuyStop(StartLot, o_symbol.Ask() + dIndent * o_symbol.Point());
      return;
   }
   if (pos_count > 0 && stop_count > 0)
      DeleteStopOrders(); 
}
//Функция проверки котировок
bool RefreshRates()
{
   if (!o_symbol.RefreshRates())
      return (false);
   if (o_symbol.Ask() == 0 || o_symbol.Bid() == 0)
      return (false);
   return(true);
}   

//+------------------------------------------------------------------+
bool IsFillingTypeAllowed (string symbol, int fill_type)
{
   int filling = (int) SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_FILLING_MODE);//запрашиваем режим открытия
   return(filling && fill_type);
}   
//+------------------------------------------------------------------+
void  CloseAll()
{
   for (int index = PositionsTotal()-1; index >=0; index--)
   {
      if (o_position.SelectByIndex(index))
      {
         if (o_position.Symbol() == o_symbol.Name() && o_position.Magic() == MagicNumber)
         {
            o_trade.PositionClose(o_position.Ticket());
         }
      }
   }
}
//+Функция удаления стоп ордеров
void  DeleteStopOrders()
{
   for (int i = OrdersTotal()-1; i>-0; i--)
   {
      if (o_order.SelectByIndex(i))
         if (o_order.Symbol() == o_symbol.Name() && o_order.Magic() == MagicNumber)
            o_trade.OrderDelete(o_order.Ticket());
   }
}
 
Вопрос может и не в тему, но и создавать просто так не вижу смысла. Задам тут. 
От чего строится надежность сигнала? 
[Удален]  
Evgeniy Kazeikin:
Вопрос может и не в тему, но и создавать просто так не вижу смысла. Задам тут. 
От чего строится надежность сигнала? 
Там пять или шесть компонентов, рассчитываются по сложной формуле, потом рисуется шкала с соответствующим цветом
[Удален]  
Slava:

Помимо указанных выше ошибок тестера (тестирую мультивалютный советник), в тестере другие символы не хотят отображаться, и в журнал попадают многочисленные ошибки отсутствия синхронизации, также под номером 4001.

Повторюсь, в билде 1981 все работало без ошибок. В 1983 - беда.

Функция проверки синхронизации:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверка синхронизации данных                                                                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckSync(const string &usingSymbols[],// Список используемых символов
               const ENUM_TIMEFRAMES timeframe          // Рабочий ТФ
               )
  {
//--- Цикл по символам
   for(int i=0; i<_symbolsSize; i++)
     {
      //--- Проверяем синхронизацию i-го символа
      if(!SymbolIsSynchronized(usingSymbols[i]) || // Если нет синх. данных терминала и сервера или..
         !SeriesInfoInteger(usingSymbols[i],timeframe,SERIES_SYNCHRONIZED))   // ..не синх. данные по символу/периоду на данный момент
        {
         //---
         Print(__FUNCTION__,": ВНИМАНИЕ! Синхронизация по '"+usingSymbols[i]+"' ТФ "+EnumToString(timeframe)+" отсутствует!");
         Print(__FUNCTION__,": error = ",GetLastError());
         //--- Возвращаем ложь
         return( false );
        }
     }
//--- Все символы синхронизованы
   return( true );
  }

Синхронизация поддерживается ежеминутным запросом данных по каждому символу функцией CopyTime(). ResetLastError() перед вызовом функций проверки синхронизации не сбрасывает номер ошибки 4001.

 

Здравствуйте, после обновления МТ5 от 8 ноября перестали рисоваться горизонтальные линии, по этому скрипту в тестере стратегий. И комментарий не отображает.

Подскажите как исправить.

Ошибка 4001.

2019.02.11 20:42:53.522 Terminal        MetaTrader x64 build 1983 started (MetaQuotes Software Corp.)
2019.02.11 20:42:53.528 Terminal        Windows 10 (build 14393) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3  M 330 @ 2.13GHz, Memory: 1797 / 3885 Mb, Disk: 359 / 368 Gb, GMT+8
 
San Kos:

Здравствуйте, после обновления МТ5 от 8 ноября перестали рисоваться горизонтальные линии, по этому скрипту в тестере стратегий. Подскажите как исправить.

Ошибка 4001.

Подтверждаю.

Терминал и система:

2019.02.10 16:53:22.710 MetaTrader 5 x64 build 1983 started (MetaQuotes Software Corp.)
2019.02.10 16:53:23.196 Windows 10 (build 17134) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 3340 / 8077 Mb, Disk: 101 / 415 Gb, GMT+2
2019.02.10 16:53:23.196 C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075


Пример: Советник Daily range работает объектами OBJ_HLINE. В тестере ошибки:

2019.02.11 14:37:47.737   InpStartMinute=5
2019.02.11 14:37:47.795 2018.09.01 00:00:00   VLineCreate: failed to create a vertical line! Error code = 4001
2019.02.11 14:37:47.795 2018.09.01 00:00:00   VLineMove: failed to move the vertical line! Error code = 4001
2019.02.11 14:37:47.795 2018.09.01 00:00:00   VLineCreate: failed to create a vertical line! Error code = 4001
2019.02.11 14:37:47.795 2018.09.01 00:00:00   VLineMove: failed to move the vertical line! Error code = 4001
2019.02.11 14:37:47.795 2018.09.01 00:00:00   HLineCreate: failed to create a horizontal line! Error code = 4001
2019.02.11 14:37:47.795 2018.09.01 00:00:00   HLineMove: failed to move the horizontal line! Error code = 4001
2019.02.11 14:37:47.795 2018.09.01 00:00:00   HLineCreate: failed to create a horizontal line! Error code = 4001
2019.02.11 14:37:47.795 2018.09.01 00:00:00   HLineMove: failed to move the horizontal line! Error code = 4001
2019.02.11 14:37:48.969 USDJPY,Daily: history cache allocated for 548 bars and contains 433 bars from 2017.01.02 00:00 to 2018.08.31 00:00
 
Alexey Kozitsyn:

Помимо указанных выше ошибок тестера (тестирую мультивалютный советник), в тестере другие символы не хотят отображаться, и в журнал попадают многочисленные ошибки отсутствия синхронизации, также под номером 4001.

Повторюсь, в билде 1981 все работало без ошибок. В 1983 - беда.

Функция проверки синхронизации:

Синхронизация поддерживается ежеминутным запросом данных по каждому символу функцией CopyTime(). ResetLastError() перед вызовом функций проверки синхронизации не сбрасывает номер ошибки 4001.

Эту ошибку уже исправили.

 
Vladimir Karputov:

Подтверждаю.

Терминал и система:


Пример: Советник Daily range работает объектами OBJ_HLINE. В тестере ошибки:

Будет исправлено в ближайшей сборке.

 

Билд 1984 Демо-сервер MQ


 

Интересно, ещё у кого-нибудь такая проблема на 1983-м билде? Мультивалютный тестер отказался варить кофе,кажется, превратился в одновалютный. Пытаюсь получить бары по разным символам - независимо от того, по какому именно запрашиваю, возвращает по тому, который выставлен в настройках тестера.


Вот простой эксперт, c которым у меня фиксируется ошибка.

int OnInit()
  {
      EventSetMillisecondTimer(200);
      return INIT_SUCCEEDED;
  }

void OnTimer()
{
      MqlRates aBarsCHFJPY[], aBarsEURUSD[], aBarsUSDCHF[];
      int countBars = CopyRates("CHFJPY", PERIOD_H1, 1, 1, aBarsCHFJPY)
         , countBars2 = CopyRates("EURUSD", PERIOD_H1, 1, 1, aBarsEURUSD)
         , countBars3 = CopyRates("USDCHF", PERIOD_H1, 1, 1, aBarsUSDCHF);
      
      ExpertRemove();
      return;
}

Смотрю под отладкой значения aBarsCHFJPY[0], aBarsEURUSD[0], aBarsUSDCHF[0], и вижу, что они абсолютно одинаковые (а какие именно, зависит от выбора символа в настройках тестера). Изменение даты тестера ни на что не влияет. При этом свойства символов, похоже, правильные. Откатился на билд 1966 - там всё ок.

