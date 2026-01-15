Ошибки, баги, вопросы - страница 2381
Ошибка NormalPrice! Добрый всем денек. Переделывал обычный маргинтейл на c mql4 на mql5 выдает ошибку NormalPrice. Помогите разобраться где собака зарыта.
От чего строится надежность сигнала?
Вопрос может и не в тему, но и создавать просто так не вижу смысла. Задам тут.
От чего строится надежность сигнала?
Помимо указанных выше ошибок тестера (тестирую мультивалютный советник), в тестере другие символы не хотят отображаться, и в журнал попадают многочисленные ошибки отсутствия синхронизации, также под номером 4001.
Повторюсь, в билде 1981 все работало без ошибок. В 1983 - беда.
Функция проверки синхронизации:
Синхронизация поддерживается ежеминутным запросом данных по каждому символу функцией CopyTime(). ResetLastError() перед вызовом функций проверки синхронизации не сбрасывает номер ошибки 4001.
Здравствуйте, после обновления МТ5 от 8 ноября перестали рисоваться горизонтальные линии, по этому скрипту в тестере стратегий. И комментарий не отображает.
Подскажите как исправить.
Ошибка 4001.
Эту ошибку уже исправили.
Будет исправлено в ближайшей сборке.
Билд 1984 Демо-сервер MQ
Интересно, ещё у кого-нибудь такая проблема на 1983-м билде? Мультивалютный тестер отказался варить кофе,кажется, превратился в одновалютный. Пытаюсь получить бары по разным символам - независимо от того, по какому именно запрашиваю, возвращает по тому, который выставлен в настройках тестера.
Вот простой эксперт, c которым у меня фиксируется ошибка.
Смотрю под отладкой значения aBarsCHFJPY[0], aBarsEURUSD[0], aBarsUSDCHF[0], и вижу, что они абсолютно одинаковые (а какие именно, зависит от выбора символа в настройках тестера). Изменение даты тестера ни на что не влияет. При этом свойства символов, похоже, правильные. Откатился на билд 1966 - там всё ок.