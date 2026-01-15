Ошибки, баги, вопросы - страница 2348
Библиотеки: Report
fxsaber, 2018.12.14 23:51
Когда ставишь на чарт советник, сразу открывается отчет бэктеста до текущих свежих данных. Это позволяет сразу увидеть (взгляд на графики многое определяет за секунду), что и как советник с заданными входными параметрами "наторговал". И в случае какой-то случайной ошибки во входных параметрах, быстро определить это.
хочется при запуске советника увидеть на чарте его сделки, которые он наторговал бы в прошлом с заданными входными параметрами. Специально подчеркнул частицу БЫ в предыдущем предложении. Т.е. увидеть не то, что было наторговано, а что могло бы быть наторговано, если бы советник работал с заданными параметрами давно на счете.
На форуме много людей, кто создавал или использовал визуализаторы истории торгов на чарте. Просьба скринами скинуть сюда наиболее удобные/наглядные варианты, чтобы увидеть классные идеи, а не изобретать велосипед. Вариант, как сам Тестер показыает стрелочками и линиями закрытые позиции, уж больно примитивен. Нужно только для закрытых позиций, не отложек и не текущих позиций.
Ничего удобнее не встречал:
Попробую реализовать такую визуализацию, Спасибо!
Как логическое развитие такого подхода
Мне нравится этот вариант для четверки (в приложении).
Визуализация крайне нужна для неттинговых счетов - там действительно очень скудная информация и не ясно, где было изменение позиции, каким объемом и как это повлияло на среднюю цену позиции. Особенно критично, если часто используется частичное закрытие и донабор позиции. У меня ряд идей по визуализации этого вопроса на бумаге, если интересно, то могу ознакомить с деталями.
Предложение: при написании сообщений, добавить возможность вставлять некий элемент (возможно лишь в стартовом сообщении темы?), особенность которого в том, что текст в нём доступен для редактирования по истечении любого срока. Возможно как-то выделить элемент.
Может начну одну тему, первое сообщение хотелось бы иметь вроде оглавления, постепенно заполняя необходимыми ссылками. Сейчас сделать это нормально просто невозможно (бегать за администрацией и просить подправить сообщение - ну как-то тоже не вариант).
Здравствуйте! Есть ли где-нибудь на этом сайте архив с версиями стандартных индикаторов МТ4 написанных "по-старому" до 2014 года?
Сейчас стандартные индикаторы в МТ4 переписаны "по-новому", сложнее и непонятнее. А раньше взглянув на код индикатора было всё было понятно, т.к. он был написан в одном файле от начала и до конца. Сейчас же в коде индикаторов есть ссылки на другие файлы и совсем непонятные мне записи наподобие этой: до сих пор не могу разобраться откуда берутся эти функции и что они делают, в справочнике они отсутствуют. И сразу извинюсь, что я не программист, пользовался раньше МТ4 и языком MQL4 потому что они были легки в освоении и тестировании стратегий. Сам работаю на фондовом рынке и сейчас понадобились "старые" версии осцилляторов для их доработки (Stochastic, CCI, Momentum и т.д.). Буду благодарен за ссылку.
Здравствуйте! Есть ли где-нибудь на этом сайте архив с версиями стандартных индикаторов МТ4 написанных "по-старому" до 2014 года?
Стояние на месте - смерти подобно. Изучайте, пока не стало поздно: OnCalculate
Какой из вариантов вам ближе?
Баг компилятора при параметре шаблона = void*
fxsaber, 2018.12.20 08:25
какой из вариантов нагляднее?
Alexey Navoykov, 2018.12.20 08:43
первый
а лучше: