Как логическое развитие такого подхода

Библиотеки: Report

fxsaber, 2018.12.14 23:51

Когда ставишь на чарт советник, сразу открывается отчет бэктеста до текущих свежих данных. Это позволяет сразу увидеть (взгляд на графики многое определяет за секунду), что и как советник с заданными входными параметрами "наторговал". И в случае какой-то случайной ошибки во входных параметрах, быстро определить это.


хочется при запуске советника увидеть на чарте его сделки, которые он наторговал бы в прошлом с заданными входными параметрами. Специально подчеркнул частицу БЫ в предыдущем предложении. Т.е. увидеть не то, что было наторговано, а что могло бы быть наторговано, если бы советник работал с заданными параметрами давно на счете.


На форуме много людей, кто создавал или использовал визуализаторы истории торгов на чарте. Просьба скринами скинуть сюда наиболее удобные/наглядные варианты, чтобы увидеть классные идеи, а не изобретать велосипед. Вариант, как сам Тестер показыает стрелочками и линиями закрытые позиции, уж больно примитивен. Нужно только для закрытых позиций, не отложек и не текущих позиций.

 
Ничего удобнее не встречал:


 
Попробую реализовать такую визуализацию, Спасибо!

 
Мне кажется, что лучше это сделать на канвасе(а еще лучше на iCanvas) и с помощью сглаженых линий, а именно LineWu. 
 
Мне нравится этот вариант для четверки (в приложении).

Визуализация крайне нужна для неттинговых счетов - там действительно очень скудная информация и не ясно, где было изменение позиции, каким объемом и как это повлияло на среднюю цену позиции. Особенно критично, если часто используется частичное закрытие и донабор позиции. У меня ряд идей по визуализации этого вопроса на бумаге, если интересно, то могу ознакомить с деталями.

Файлы:
VisualOrders.mq4  15 kb
 

Предложение: при написании сообщений, добавить возможность вставлять некий элемент (возможно лишь в стартовом сообщении темы?), особенность которого в том, что текст в нём доступен для редактирования по истечении любого срока. Возможно как-то выделить элемент.

Может начну одну тему, первое сообщение хотелось бы иметь вроде оглавления, постепенно заполняя необходимыми ссылками. Сейчас сделать это нормально просто невозможно (бегать за администрацией и просить подправить сообщение - ну как-то тоже не вариант).

 

Здравствуйте! Есть ли где-нибудь на этом сайте архив с версиями стандартных индикаторов МТ4 написанных "по-старому" до 2014 года?

Сейчас стандартные индикаторы в МТ4 переписаны "по-новому", сложнее и непонятнее. А раньше взглянув на код индикатора было всё было понятно, т.к. он был написан в одном файле от начала и до конца. Сейчас же в коде индикаторов есть ссылки на другие файлы и совсем непонятные мне записи наподобие этой:  до сих пор не могу разобраться откуда берутся эти функции и что они делают, в справочнике они отсутствуют. И сразу извинюсь, что я не программист, пользовался раньше МТ4 и языком MQL4 потому что они были легки в освоении и тестировании стратегий. Сам работаю на фондовом рынке и сейчас понадобились "старые" версии осцилляторов для их доработки (Stochastic, CCI, Momentum и т.д.). Буду благодарен за ссылку.


 
Стояние на месте - смерти подобно. Изучайте, пока не стало поздно: OnCalculate

 
первый

а лучше:

bool c =(1 < 2 && 3 < 4);

Print(c);
