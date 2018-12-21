Баг компилятора при параметре шаблона = void* - страница 6
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Да всё нормально работает, чего вы выдумываете:
В логе получаем:
void A::~A()
void B::~B()
И чего я вообще повёлся на это...
Ну тогда извиняюсь, не знал что так можно, МКЛ сильно не C++. В плюсах удаление void* это UB.
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Alexey Navoykov, 2018.12.15 02:44
Уважаемые разработчики. Ранее в одной из веток обсуждалась недоработка компилятора, допускающая неявный кастинг базового класса к производному, но видимо это осталось незамеченным вами. Это серьёзная проблема, затрудняющая контроль ошибок и становящаяся постоянной головной болью при активном использовании ООП. Такой кастинг должен быть только явным. Это общее правило и в С++, и в C#.
А здесь как быть?
Такое поведение тоже считать ошибкой?
Если стилизатор делает из удобочитаемого кода трудночитаемый - может ну его нафиг такой стилизатор?
Как по мне, стилизатор хорош только тогда, когда ВСЕ его правила можно гибко настроить под себя.
Ну так если читаешь чужой код в распечатанном на принтере виде (или на форуме, как здесь).
Про доп. скобки
((A*)(b.GetPtr())).f(); // Доп. скобки, чтобы подчеркнуть, что именно имелось в виду, не полагаясь на приоритеты.
Ну да вас может оно и подчеркнёт, а для меня наоборот - только запутает. А я вот глядя на это выражение сходу не могу понять, чей именно метод тут вызывается. А в двух предыдущих строчках - сразу всё ясно.
Чтобы понять, что именно делается, нужно раскрыть все скобки. Чем больше скобок - тем больше времени тратится на осознание происходящего. Особенно если они никак не отделены пробелами.
Ну да вас может оно и подчеркнёт, а для меня наоборот - только запутает. А я вот глядя на это выражение сходу не могу понять, чей именно метод тут вызывается. А в двух предыдущих строчках - сразу всё ясно.
Чтобы понять, что именно делается, нужно раскрыть все скобки. Чем больше скобок - тем больше времени тратится на осознание происходящего. Особенно если они никак не отделены пробелами.
Здесь доп. скобки не для чтения - этим пусть стилизатор занимается, расставляя пробелы.
А для самоконтроля во время написания. Нафиг мне при написании в щекотливом месте полагаться на чьи-то приоритеты, еще и осознавая, что пишется кроссплатформенный код (и не обязательно только MT4/5), могущий переноситься на другие языки? Доп. скобки полностью исключили влияние приоритетов языка. Все становится абсолютно однозначно. Благодаря этому появляется 100% надежность, что в этом месте ничего не поломается после очередного билда.
Более того, когда буду читать этот скобочный ад, то буду вынужден потратить время на абсолютное понимание того, что точно имел в виду здесь. И насчет наглядности
спросим, какой из вариантов нагляднее?
Такое поведение тоже считать ошибкой?
Конечно. Это то же самое.
Вот и получается, что там где реально возможна проблема и нужны как минимум предупреждения (а вообще ошибка компиляции), то ничего не выдаётся. Зато с навязыванием скобочек они предупреждений не жалеют ) А некоторые тут предлагают даже запретить компиляцию без скобочек, да ещё и подзатыльниками угрожают ) Вот так и живём...
Конечно. Это то же самое.
Вот и получается, что там где реально возможна проблема и нужны как минимум предупреждения (а вообще ошибка компиляции), то ничего не выдаётся. Зато с навязыванием скобочек они предупреждений не жалеют ) А некоторые тут предлагают даже запретить компиляцию без скобочек, да ещё и подзатыльниками угрожают ) Вот так и живём...
Так все таки и Вам нужны предупреждения? Что за двойные стандарты: в обоих местах поведение однозначное, но со скобками Вы против предупреждений, а здесь - ЗА?
Вам же предупреждение нужно, чтобы не совершать трудно-уловимые ошибки. Так вот трудность - это субъективная оценка. Вот со скобками Вы не совершаете ошибок, а здесь - могете. А у меня - наоборот.
Так под кого из нас подстраивать правила выноса предупреждений?
Про StringConcatenate не знал, жаль что в МТ5 её переделали и без string s уже не использовать. А на четверке заметно быстрее StringFormat выходитДа и вообще почему-то в пятерке эта операция "опрощения" указателя через строку почти вдвое медленнее, хотя в основном там все работает быстрее, иногда на порядок
возможно что StringConcatenate() почему то 32 разрядная, фиг его знает, разработчики уже писали, что Метаэтиторы, что в 5, что в 4-ке одинаковые, может из за совместимости "обернули"
можете еще с dynamic_cast< > поэкспериментировать, я вчера пробовал Вашу задачку решить, но проблема, что MQL не дает указатели разыменовать, можно получить указатель через dynamic_cast<C_myclass >( func( ) ) на функцию в конкретном методе класса тем самым вызвав ее, можно через dynamic_cast< > получить указатель на класс, но что делать с таким указателем? - можно переприсвоить void *ptr , но смысла нет, все равно разыменовать нельзя указатель
Если хочется отправить на свалку CArayObject, то нужно сделать обвертку (вроде такой https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page110#comment_9894796) над базовым классом и помещать их в массив (возможно ваш), но тогда уже вам void* не понадобится.
Я не против void*, он нужен, но в другом качестве.
Не вижу смысла от кода по ссылке (хотя и стандартными библиотеками не пользуюсь). Если помещение объекта в массив предполагает создание его копии, то метод присваивания или конструктор копирования нужно объявлять и описывать явно в этом классе, иначе никакие обертки не помогут все равно. Если нужно помещать в массив только ссылку на объект то никакие обертки и не нужны (с чего вдруг?)
Кстати, Вы похоже не в курсе, что if(p) delete p не тождественно в mql "если ссылка указывает на существующий динамический объект, удалить его"
И насчет наглядности
спросим, какой из вариантов нагляднее?
Ну если вам так отформатировал стилизатор:
то, повторюсь, все вопросы к этому стилизатору. Так что незачем валить с больной головы на здоровую. Я бы никогда так не оформил у себя в коде. А сделал бы так: