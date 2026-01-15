Ошибки, баги, вопросы - страница 2341

fxsaber:

Это верное несоответствие в Документации?

"Ну и зараза же ты, родной"  <c>

Исправили во всех этих функциях

 

Среди горячих клавиш есть такая

Общие действия в платформе

Горячие клавиши

Описание

Alt+A

Скопировать в буфер обмена все результаты тестирования или оптимизации советника.


Никак не получается проверить ее действие.

К сожалению, не нашел клавишу для вкл/выкл. показа торговых уровней. Из-за них не увидеть комментарий к чарту, когда нужно.

Горячие клавиши — это клавиши и их комбинации, которые позволяют быстро выполнять различные команды без обращения к меню и панелям управления. Существует возможность назначать горячие клавиши для вызова любого элемента окна "Навигатор", за исключением элементов группы "Счета". Чтобы назначить сочетание клавиш элементу, выполните команду...
 
fxsaber:.

К сожалению, не нашел клавишу для вкл/выкл. показа торговых уровней. Из-за них не увидеть комментарий к чарту, когда нужно.


 
Rashid Umarov:

Речь именно про горячие клавиши. Для сетки и OHLC есть же.

 

В мт 4 в справке

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

Способ вычисления стоимости контракта

int

И на этом все, гадайте ...


В мт 5 в справке

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

Способ вычисления стоимости контракта

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

Есть описание что есть что


То же мт 4 в справке

SYMBOL_SWAP_MODE

Модель расчета свопа

int

 
Торговый сервер возвращает
2018.12.10 01:53:54.716 Trades  '1106': failed exchange sell 1.00 BTCUSDT at market, close #13052 buy 1.00 BTCUSDT 3665.0 [Too many trade requests]
 
Vitaly Muzichenko:

Вопрос:

Есть-ли где-то скрипт, чтоб отсортировать символы в "Обзоре рынка" ?

Думаю, поможет: 

FAQ 18.12.2012 19:13  

Передаете в функцию чистый массив, получаете в нем список символов из панели "обзор рынка"
//+------------------------------------------------------------------+
//|          Description:                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int SymbolsList(string &Symbols[], bool Selected)
{
   string SymbolsFileName;
   int Offset, SymbolsNumber;
   
   if(Selected) SymbolsFileName = "symbols.sel";
   else         SymbolsFileName = "symbols.raw";
   int hFile = FileOpenHistory(SymbolsFileName, FILE_BIN|FILE_READ);
   if(hFile < 0) return(-1);
   if(Selected) { SymbolsNumber = (FileSize(hFile) - 4) / 128; Offset = 116;  }
   else         { SymbolsNumber = FileSize(hFile) / 1936;      Offset = 1924; } 
   ArrayResize(Symbols, SymbolsNumber);
   if(Selected) FileSeek(hFile, 4, SEEK_SET);   
   for(int i = 0; i < SymbolsNumber; i++){
      Symbols[i] = FileReadString(hFile, 12);
      FileSeek(hFile, Offset, SEEK_CUR);
   }
   FileClose(hFile);
   return(SymbolsNumber);

Автор - Рустам, XRust

 
На кастомном символе во время Оптимизации сыпятся
2018.12.10 04:57:27.251 Core 7  failed to send requested data
 
Как уведомить пользователя об остановке советника?
#property strict

bool f()
{
  int Array[];
  
  Array[0] = 0; // array out of range
  
  return(false);
}

bool PrintError()
{
  Print(GetLastError());
  
  return(true);
}

bool Init = f() || PrintError();

void OnDeinit( const int Reason )
{ 
  Print(Reason);
}


В этом смысле MT4 много мудрее MT5 поступал - вылета из программы не происходило и можно было LastError анализировать.

 

ERR_RESOURCE_UNSUPPOTED_TYPE

4017

Неподдерживаемый тип ресурса или размер более 16 MB

Ресурсы ограничены этим размером?
