Ошибки, баги, вопросы - страница 2341
Это верное несоответствие в Документации?
"Ну и зараза же ты, родной" <c>
Исправили во всех этих функциях
Среди горячих клавиш есть такая
Общие действия в платформе
Горячие клавиши
Описание
Alt+A
Скопировать в буфер обмена все результаты тестирования или оптимизации советника.
Никак не получается проверить ее действие.
К сожалению, не нашел клавишу для вкл/выкл. показа торговых уровней. Из-за них не увидеть комментарий к чарту, когда нужно.
Речь именно про горячие клавиши. Для сетки и OHLC есть же.
В мт 4 в справке
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
Способ вычисления стоимости контракта
int
И на этом все, гадайте ...
В мт 5 в справке
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
Способ вычисления стоимости контракта
ENUM_SYMBOL_CALC_MODE
Есть описание что есть что
То же мт 4 в справке
SYMBOL_SWAP_MODE
Модель расчета свопа
int
2018.12.10 01:53:54.716 Trades '1106': failed exchange sell 1.00 BTCUSDT at market, close #13052 buy 1.00 BTCUSDT 3665.0 [Too many trade requests]
Вопрос:
Есть-ли где-то скрипт, чтоб отсортировать символы в "Обзоре рынка" ?
Думаю, поможет:
Автор - Рустам, XRust
В этом смысле MT4 много мудрее MT5 поступал - вылета из программы не происходило и можно было LastError анализировать.
ERR_RESOURCE_UNSUPPOTED_TYPE
4017
Неподдерживаемый тип ресурса или размер более 16 MB