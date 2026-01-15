Ошибки, баги, вопросы - страница 2344

Nikolai Semko:

Если чуть поковыряться и проанализировать зависимость скачиваний от количества просмотров и оценок, то выглядит достаточно неправдоподобно. Странный логический и статистический перекос.

что именно выглядит странно? у меня примерно 1 скачка на 3 просмотра.

со скачками и просмотрами много непонятного.

например просмотры считаются отдельно для языков. но несколько языков могут быть сгруппированы и у них будет одинаковое (и наверное общее) количество просмотров.

количество скачек можно посмотреть в единственном месте - профиле автора если он разрешает отображать публикацию продуктов. общее ли это количество скачек для всех языков или только для начального - неизвестно. скорее всего общее, потому что есть превышения

далее - код можно скачать прямо из МЕ. есть подозрение что оттуда просмотр не засчитывается. скачка - хз.

а еще по интернету много сайтов, копирующих кодобазу )

 
TheXpert:

Например, только по моему одному (самому старому) коду в английской версии 48155 , а в русской 24217 просмотров. 

Но всего в статистике достижений у меня 1279 скачиваний на все мои коды (всего 4 кода).

Видно очень скучный и никчемный код, что все смотрят, но никто не скачивает. :((

ЗЫ Странно только, что в рейтинге он, как обычно, в топе лидеров. (62 раза оценен)

 
Копипастить легче.....
 
у меня таки тоже. 1 скачка на 6-10 просмотров. я вначале смотрел только на цифры в ленте

у меня наоборот. у одного кода 8700 скачиваний и только 34 оценки. но это индикатор.

у вас библиотеки - меньше аудитория, зато более благодарная. имхо

 
Alexey Navoykov:

Да, есть такой момент.  Пожелание к разработчикам, чтоб ввели обработку исключений в MQL.  А заодно и ввести штатный assert, иначе приходится извращаться с генерацией всяких искусственных ошибок типа деления на ноль и т.д.

Исключения - уже говорили, вводить не будут. Используем коды возврата.

А насчет ASSERT() - проще написать свой макрос.

 
TheXpert:

количество скачек можно посмотреть в единственном месте - профиле автора если он разрешает отображать публикацию продуктов.

На исходном скрине количество скачиваний не целое.

 
не в достижениях а в ленте

 

Ошибка при компиляции

#import "C#\\Test.dll"
template<typename T>
void f( T ) {} //Error: 'f' - template function cannot be imported

а так:

#import "C#\\Test.dll"
void f() {} //нормально

нормально. А какая разница? (подразумевается что C#\\Test.dll существует и имеет C# формат)

 
Скажите приложение "Авторизация" работает?  Почему то возвращает ошибку 404...
 

Это как понимать - тестирую по OHLC на M1, при закрытии по SL получаю вменяемую прибыль/убыток (33606-33608=-2), а вот при закрытии по тейк профиту - ересь (33591-33506=29), да я вижу, что цена "33562" но откуда такая цена взялась то? Минутный бар меньше!

Если кто знает причину, и сие не баг, то прошу Вас озвучить!

Тестирование по реальным тикам не меняет картины.
