Kuzmich:

Всем привет.

Терминал build 1960 (в бете 1966 тоже самое). Функции CopyTicks, CopyTicksRange безошибочно отрабатывают в индикаторе, запущенном в самом терминале, но в тестере, тот же самый индикатор, в этих функциях выдаёт результат -1 и ошибку 4014. Разработчики, подскажите, почему так?

Какой режим моделирования?

Подходят только "на основе реальных тиков" и "ежетик". На ежетике ограничение - запрос удовлетворяется только в пределах сгенерированных тиков

pavlick_:

Можно так:

Но костыльно, куда-нибудь в условие не засунуть, только через =

Все должно быть по честному и работать даже так:

int NewHandle = 0;
datetime time = MACRO( NewHandle, TimeCurrent());
Slava:

Вот, что и странно. Пробовал на разных режимах моделирования и "Все тики", и "Каждый тик на основе реальных тиков" результат одинаковый - (-1) и ошибка 4014. Понимаю, что на "OHLC на М1" и "Только цены открытия" не должно работать. Но не работает на реальных тиках! :(

 
A100:

Все должно быть по честному и работать даже так:

A100, ну чего мы ждём (я ограничен по времени), давайте поставим точку в вопросе, ваш вариант в студию.
 
Баги в 1966 MT5 Services

#property service
void OnStart()
  {   
      while(!IsStopped()){
         Sleep(2000);
         Print(2);
      
      
      }
   
1) При дебаг режиме sleep в милисекундах.
При релиз режиме sleep становится в микросекундах.


2) При добавлении нескольких экземпляров одного и того же сервиса (в логах работы к имени каждого следующего экземпляра добавляется цифра 1, 2, 3, ....) ,
Вот, что и странно. Пробовал на разных режимах моделирования и "Все тики", и "Каждый тик на основе реальных тиков" результат одинаковый - (-1) и ошибка 4014. Понимаю, что на "OHLC на М1" и "Только цены открытия" не должно работать. Но не работает на реальных тиках! :(

Разобрался. Если открыт MataEditor, то при запуске тестирования (причем напрямую из Тестера стратегий), установки со страницы "Настройки" Тестера стратегий игнорируются, а используются установки заданные в меню "Сервис->Настройки->Отладка" МетаЕдитора. Во как! Я думал, что настройки из MetaEditor-а используются только если запускать тест/отладку именно из него.

 
Sergey Dzyublik:
Баги в 1966 MT5 Services

это не баги, а Вы бежите "впереди поезда", разработчики еще не анонсировали новый функционал 

pavlick_:

Можно так:

Igor Makanu:

это не баги, а Вы бежите "впереди поезда", разработчики еще не анонсировали новый функционал 

https://www.mql5.com/ru/forum/294975/page3#comment_9921908

Причем тут анонс к ошибкам реализации того, что уже доступно?

