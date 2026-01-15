Ошибки, баги, вопросы - страница 2351
Всем привет.
Терминал build 1960 (в бете 1966 тоже самое). Функции CopyTicks, CopyTicksRange безошибочно отрабатывают в индикаторе, запущенном в самом терминале, но в тестере, тот же самый индикатор, в этих функциях выдаёт результат -1 и ошибку 4014. Разработчики, подскажите, почему так?
Можно так:
Но костыльно, куда-нибудь в условие не засунуть, только через =
Все должно быть по честному и работать даже так:
Вот, что и странно. Пробовал на разных режимах моделирования и "Все тики", и "Каждый тик на основе реальных тиков" результат одинаковый - (-1) и ошибка 4014. Понимаю, что на "OHLC на М1" и "Только цены открытия" не должно работать. Но не работает на реальных тиках! :(
Все должно быть по честному и работать даже так:
Сдаюсь, как сделать для ГВ не знаю, ваш выход.
1) При дебаг режиме sleep в милисекундах.
При релиз режиме sleep становится в микросекундах.
2) При добавлении нескольких экземпляров одного и того же сервиса (в логах работы к имени каждого следующего экземпляра добавляется цифра 1, 2, 3, ....) ,
однако в дереве навигатора все созданные экземпляры называются одинаково:
Разобрался. Если открыт MataEditor, то при запуске тестирования (причем напрямую из Тестера стратегий), установки со страницы "Настройки" Тестера стратегий игнорируются, а используются установки заданные в меню "Сервис->Настройки->Отладка" МетаЕдитора. Во как! Я думал, что настройки из MetaEditor-а используются только если запускать тест/отладку именно из него.
Баги в 1966 MT5 Services
это не баги, а Вы бежите "впереди поезда", разработчики еще не анонсировали новый функционал
https://www.mql5.com/ru/forum/294975/page3#comment_9921908
Причем тут анонс к ошибкам реализации того, что уже доступно?