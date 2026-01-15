Ошибки, баги, вопросы - страница 2326
нет щас никакой концепции, объект и указатель на него смешаны в одну кучу
Это как раз и дает возможность оперировать с указателями как с объектами, что дает в ряде случаев более простую и понятную запись без *
и кроме того такие указатели можно использовать как ссылки
А сейчас предлагается все это разрушить и вернуться в каменный век непонятно ради чего
ну это ваше мнение. я считаю ровно наоборот
A100:
А что конкретно Вас не устраивает? Что в MQL указатель это фактически ссылка?
вообще-то это не так )
При том что в MQL адресная арифметика лишена смысла и потому не используется!?
вообще-то это не так )у умных указателей тоже нет адресной арифметики, но ими почему-то пользуются
Строго говоря - нет так, но в отсутствии адресной арифметики указатель\описатель MQL ближе (или по крайней мере не дальше) к С++ ссылке чем к С++ указателю
А раз так, то и синтаксис должен быть сохранен соответствующий (без *)
Нет, серьёзных причин не было.
Единственное оправдание его отсутствия - это забота о неокрепших умах пользователей, не знакомых с C++.
Строго говоря - нет так, но в отсутствии адресной арифметики указатель\описатель MQL ближе (или по крайней мере не дальше) к С++ ссылке чем к С++ указателю
Зачем так усложнять? Вполне достаточно сделать . и -> равноценными, взаимозаменяемыми записями
Образно говоря
Если сделать их взаимозаменяемыми, тогда они оба просто не нужны.
В C++ возможно такое:
Оператор -> действительно стоило бы добавить в язык, во-первых с целью совместимости с кодами C++, а во-вторых для возможности его перегрузки (это удобно для умных указателей).
Но не равноценным точке, разумеется. Точка - это универсальный оператор в MQL.
Почему в MQL до сих пор не исправлен баг, что базовый класс неявно приводится к производному классу? Даже предупреждения компилятора нет!