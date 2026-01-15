Ошибки, баги, вопросы - страница 2253
Что такое "пытаюсь прочесть файл, который не существует"? То есть, Вы сначала открываете какой-то файл
4103 - это старая четвёрочная ошибка (ошибка открытия файла). В старой четвёрке работа с файлами была совсем другая.
5004 - ошибка открытия файла. Смысл тот же, что и у прежней 4103
5020 - файл не может быть переписан
если Вы имеете в виду ошибку 5019 (файл не существует), то она генерируется в функциях работы с файлами (удаления файла, каталога, проверки существования, копирования и тп), где используется имя файла, и где файл выступает посторонней сущностью по отношению к MQL-программе
Этот вопрос и интересовал. у меня была проверка именно по 4103.
Спасибо.
МТ4 Ошибка выбора типа депозита и плеча:
Сервер демо выбираю один и тот же и там и там
терминал от А:
терминал от MetaQuotes:
билды от 20 июня и там и там.
такую особенность нашел
при работе в мт4 с советника, закрытие и открытие позциий бывает иногда очень долгим.
Но если закрыть позицию с терминала, крестиком, то позиция закрывается сразу.
снизу вверх:
7 - советник приказал закрыть позицию, тишина,
6 - включил закрытие по клику
5-4 закрыл моментально
1 - спустя только 3 минуты получил ошибку таймаута.
fxsaber:
Компилятор создаёт определение FALSE, чтобы не выдавать пачку одинаковых/однотипных ошибок на один и тот же идентификатор.
Если в примере удалить строку
то появится ошибка для второго FALSE
Понял, спасибо.
Помогите пожалуйста, у меня Acer Chromebook 14, андроид 7.1, но я не могу установить терминал на него. Просто не поддерживает. Именно для хромбука сделайте приложение пожалуйста. Чтобы сразу во весь экран было. Спасибо за внимание.
Установите терминал для Android:
Владимир Карпутов, читайте внимательно моё сообщение!!! НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ приложение. Вот именно поэтому я сюда и пишу.
Я же не телепат. Кто знает, что Вы там устанавливаете? А может Вы вообще пытались для Windows терминал инсталлировать?
Вы можете создать запрос в СервисДеск (ссылка есть в Вашем профиле, в левом меню). Только не ленитесь у укажите максимум технической информации: название и версия операционной системы, модель устройства, откуда скачивали дистрибутив.