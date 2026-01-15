Ошибки, баги, вопросы - страница 2253

Slava:

Что такое "пытаюсь прочесть файл, который не существует"? То есть, Вы сначала открываете какой-то файл

4103 - это старая четвёрочная ошибка (ошибка открытия файла). В старой четвёрке работа с файлами была совсем другая.

5004 - ошибка открытия файла. Смысл тот же, что и у прежней 4103

5020 - файл не может быть переписан

если Вы имеете в виду ошибку 5019 (файл не существует), то она генерируется в функциях работы с файлами (удаления файла, каталога, проверки существования, копирования и тп), где используется имя файла, и где файл выступает посторонней сущностью по отношению к MQL-программе


Этот вопрос и интересовал. у меня была проверка именно по 4103.

Спасибо. 

 

МТ4 Ошибка выбора типа депозита и плеча:


  • Установил терминал с сайта MetaQuotes (еще давно)
  • Открываю демо счет у другого брокера, а тип депозита и кредитное плечо остается старые. (максимум 1к100)
  • Хотя на этой демке и терминале от другого брокера максимальное плечо 1к500 

Сервер демо выбираю один и тот же и там и там

терминал от А:


терминал от MetaQuotes:


билды от 20 июня и там и там. 

 

такую особенность нашел

при работе в мт4 с советника, закрытие и открытие позциий бывает иногда очень долгим.

Но если закрыть позицию с терминала, крестиком, то позиция закрывается сразу. 

  1. 2018.08.07 20:52:20.187 '1235097426': order #267262362 sell 0.10 EURUSD closing at 1.1588 failed [Trade timeout]
  2. 2018.08.07 20:51:10.207 '1235097426': order #267262358 sell 0.10 EURUSD at 1.1586 sl: 1.1888 tp: 1.1576 closed at price 1.1588
  3. 2018.08.07 20:51:09.447 '1235097426': order #267262362 sell 0.10 EURUSD at 1.1586 sl: 1.1920 tp: 1.1388 closed at price 1.1588
  4. 2018.08.07 20:51:09.363 '1235097426': close order #267262358 sell 0.10 EURUSD at 1.1586 sl: 1.1888 tp: 1.1576 at price 1.1588
  5. 2018.08.07 20:51:08.898 '1235097426': close order #267262362 sell 0.10 EURUSD at 1.1586 sl: 1.1920 tp: 1.1388 at price 1.1588
  6. 2018.08.07 20:51:08.065 '1235097426': one click trading has been enabled
  7. 2018.08.07 20:48:59.187 '1235097426': close order #267262362 sell 0.10 EURUSD at 1.1586 sl: 1.1920 tp: 1.1388 at price 1.1588

снизу вверх:

7 - советник приказал закрыть позицию, тишина, 

6 - включил закрытие по клику

5-4 закрыл моментально

1 - спустя только 3 минуты получил ошибку таймаута. 

  
void OnStart()
{
  bool b1 = FALSE; // 'FALSE' - undeclared identifier
  
  for (;;)
    bool b2 = FALSE; // Почему здесь нет ошибки компилятора?
}
 

fxsaber:

void OnStart()
{
  bool b1 = FALSE; // 'FALSE' - undeclared identifier
  
  for (;;)
    bool b2 = FALSE; // Почему здесь нет ошибки компилятора?
}

Компилятор создаёт определение FALSE, чтобы не выдавать пачку одинаковых/однотипных ошибок на один и тот же идентификатор.

Если в примере удалить строку

  bool b1 = FALSE; // 'FALSE' - undeclared identifier

то появится ошибка для второго FALSE

 
Ilyas:

Компилятор создаёт определение FALSE, чтобы не выдавать пачку одинаковых/однотипных ошибок на один и тот же идентификатор.

Если в примере удалить строку

то появится ошибка для второго FALSE

Понял, спасибо.

 
Помогите пожалуйста, у меня  Acer Chromebook 14, андроид 7.1, но я не могу установить терминал на него. Просто не поддерживает. Именно для хромбука сделайте приложение пожалуйста. Чтобы сразу во весь экран было. Спасибо за внимание.
 
Николай Никитенко:
Помогите пожалуйста, у меня  Acer Chromebook 14, андроид 7.1, но я не могу установить терминал на него. Просто не поддерживает. Именно для хромбука сделайте приложение пожалуйста. Чтобы сразу во весь экран было. Спасибо за внимание.

Установите терминал для Android:


 
Vladimir Karputov:

Установите терминал для Android:


Владимир Карпутов, читайте внимательно моё сообщение!!! НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ приложение. Вот именно поэтому я сюда и пишу. 
 
Николай Никитенко:
Владимир Карпутов, читайте внимательно моё сообщение!!! НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ приложение. Вот именно поэтому я сюда и пишу. 

Я же не телепат. Кто знает, что Вы там устанавливаете? А может Вы вообще пытались для Windows терминал инсталлировать?

Вы можете создать запрос в СервисДеск (ссылка есть в Вашем профиле, в левом меню). Только не ленитесь у укажите максимум технической информации: название и версия операционной системы, модель устройства, откуда скачивали дистрибутив. 

