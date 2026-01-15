Ошибки, баги, вопросы - страница 2071

В редакторе столкнулся с ситуацией, что жму F7/F5 и никакой реакции. Что только не делал, а в итоге оказалась причина в этом


Окно "Инструменты" по какой-то причине незаметно уменьшило свой размер почти до минимума и расположилось внизу, как на скрине. Соответственно, F7/F5 срабатывали и делали соответствущий лог в этом окне, но его не видно совсем, поэтому складывается ощущение, что ничего не происходит.

Попробуйте сделать так же и увидите, что F7 как будто никакой реакции не вызывает. Просьба сделать в ME мигующий заголовок или иное решение, чтобы была видна реакция на F7/F5.

 
1. Кнопка мигает

2. Если файл не откомпилирован в названии присутствует * звёздочка после компиляции её нет



 
Использую режим "Полный экран" и "Панели инструментов" выключены. Не понимаю, зачем кнопками уменьшать полезную площадь экрана, когда на все есть горячие клавиши.

Нужно сделать так, чтобы окно с ошибками разворачивалось после неудачной компиляции.
 
Я тоже пользуюсь только горячими клавишами, но не пользуюсь полным экраном, мне и так хватает.

Я на такую проблему тоже один раз нарвался, но это ведь всего один раз... А если мигание будет раздражать глаза каждый раз? Не будет-ли это большим злом чем сейчас?

 
Оно и так разворачивается. Я после каждой компиляции клавшей Esc закрываю это окно и при компиляции оно опять разворачивается.

На мой взгляд это полезней чем полноэкранный режим с постоянно открытым окном "Инструменты".

 
В FullScreen никакого отличия, так же по ESC закрывается и не висит открытым вовсе.

