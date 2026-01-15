Ошибки, баги, вопросы - страница 2071
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В редакторе столкнулся с ситуацией, что жму F7/F5 и никакой реакции. Что только не делал, а в итоге оказалась причина в этом
Окно "Инструменты" по какой-то причине незаметно уменьшило свой размер почти до минимума и расположилось внизу, как на скрине. Соответственно, F7/F5 срабатывали и делали соответствущий лог в этом окне, но его не видно совсем, поэтому складывается ощущение, что ничего не происходит.
Попробуйте сделать так же и увидите, что F7 как будто никакой реакции не вызывает. Просьба сделать в ME мигующий заголовок или иное решение, чтобы была видна реакция на F7/F5.
В редакторе столкнулся с ситуацией, что жму F7/F5 и никакой реакции. Что только не делал, а в итоге оказалась причина в этом
Окно "Инструменты" по какой-то причине незаметно уменьшило свой размер почти до минимума и расположилось внизу, как на скрине. Соответственно, F7/F5 срабатывали и делали соответствущий лог в этом окне, но его не видно совсем, поэтому складывается ощущение, что ничего не происходит.
Попробуйте сделать так же и увидите, что F7 как будто никакой реакции не вызывает. Просьба сделать в ME мигующий заголовок или иное решение, чтобы была видна реакция на F7/F5.
1. Кнопка мигает
2. Если файл не откомпилирован в названии присутствует * звёздочка после компиляции её нет
1. Кнопка мигает
Использую режим "Полный экран" и "Панели инструментов" выключены. Не понимаю, зачем кнопками уменьшать полезную площадь экрана, когда на все есть горячие клавиши.
2. Если файл не откомпилирован в названии присутствует * звёздочка после компиляции её нет
Звездочка - это признак сохранения, не компиляции. Хреновее всего, когда жмешь F5, а отладка не запускается, потому что ошибки при компиляции, но этих ошибок не видно, т.к. реакции визуальной никакой.
Использую режим "Полный экран" и "Панели инструментов" выключены. Не понимаю, зачем кнопками уменьшать полезную площадь экрана, когда на все есть горячие клавиши.
Звездочка - это признак сохранения, не компиляции. Хреновее всего, когда жмешь F5, а отладка не запускается, потому что ошибки при компиляции, но этих ошибок не видно, т.к. реакции визуальной никакой.
Использую режим "Полный экран" и "Панели инструментов" выключены. Не понимаю, зачем кнопками уменьшать полезную площадь экрана, когда на все есть горячие клавиши.
Звездочка - это признак сохранения, не компиляции. Хреновее всего, когда жмешь F5, а отладка не запускается, потому что ошибки при компиляции, но этих ошибок не видно, т.к. реакции визуальной никакой.
Я тоже пользуюсь только горячими клавишами, но не пользуюсь полным экраном, мне и так хватает.
Я на такую проблему тоже один раз нарвался, но это ведь всего один раз... А если мигание будет раздражать глаза каждый раз? Не будет-ли это большим злом чем сейчас?
Нужно сделать так, чтобы окно с ошибками разворачивалось после неудачной компиляции.
Лучше, чтобы его заголовок поморгал немного даже при удачной компиляции.
если мигание будет раздражать глаза каждый раз? Не будет-ли это большим злом чем сейчас?
Лучше, чтобы его заголовок поморгал немного даже при удачной компиляции.Это вопрос к дизайнерам уже.
А предложение сделать моргание заголовка это не дизайнерам предложение?
Лишь предложение.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2017.11.21 09:18
Просьба сделать в ME мигующий заголовок или иное решение, чтобы была видна реакция на F7/F5.
Нужно сделать так, чтобы окно с ошибками разворачивалось после неудачной компиляции.
Оно и так разворачивается. Я после каждой компиляции клавшей Esc закрываю это окно и при компиляции оно опять разворачивается.
На мой взгляд это полезней чем полноэкранный режим с постоянно открытым окном "Инструменты".
Оно и так разворачивается. Я после каждой компиляции клавшей Esc закрываю это окно и при компиляции оно опять разворачивается.
На мой взгляд это полезней чем полноэкранный режим с постоянно открытым окном "Инструменты".
В FullScreen никакого отличия, так же по ESC закрывается и не висит открытым вовсе.