Дату с текущим TimeLocal сравнивать, не? и флаг.
1. Спасибо.
2. Хотелось бы на постоянной основе.
Есть ли способ узнать цвет линии буфера для индикатора?
Раньше (в MQL4) свойство например indicator_color1 можно было использовать прямо в коде. Сейчас компилятор ругается. (проверил, в mql4 тоже работает не так как хотелось бы, эхъ ((( )
И сразу еще вопрос -- как задать свойство indicator_label1 в коде?
Я делаю так. Цвета храню в массиве. Устанавливаю так:А узнать цвет можно по индексу массива, так как каждый индекс равен номеру буфера индикатора.
...
И сразу еще вопрос -- как задать свойство indicator_label1 в коде?
Аналогично. Вот так:
Не канает.
Тут фишка какая -- есть индикатор и есть линии тех цветов, которые выбрал пользователь.
Так вот надо вывести объекты именно тех цветов, которые у линий, чтобы наглядно на графике объектами описать что значат линии.
До меня не дошло, что нужно сделать. Тупил минут пять и сдался. )) Какие объекты? И как нужно описать объектами значения линий?
А, пошел спать, вообще туплю.
Есть ли программный аналог вызова кнопки ?
ChartRedraw не канает.