Ошибки, баги, вопросы - страница 1008

Новый комментарий
 
Silent:
Дату с текущим TimeLocal сравнивать, не? и флаг.
Да не, просто повторил обрезание - сразу компилятор почему-то не понимает.
 
 Ну, а четверки форум хоть когда-нибудь станет работать? 
 

1. Спасибо. 

2. Хотелось бы на постоянной основе.  

 

Есть ли способ узнать цвет линии буфера для индикатора?

Раньше (в MQL4) свойство например indicator_color1 можно было использовать прямо в коде. Сейчас компилятор ругается. (проверил, в mql4 тоже работает не так как хотелось бы, эхъ ((( )

И сразу еще вопрос -- как задать свойство indicator_label1 в коде?

 
TheXpert:

Есть ли способ узнать цвет линии буфера для индикатора?

Раньше (в MQL4) свойство например indicator_color1 можно было использовать прямо в коде. Сейчас компилятор ругается.

Я делаю так. Цвета храню в массиве. Устанавливаю так:

//--- Установим цвет линий
   for(int s=0; s<SYMBOLS; s++)
      PlotIndexSetInteger(s,PLOT_LINE_COLOR,buttons_color[s]);
А узнать цвет можно по индексу массива, так как каждый индекс равен номеру буфера индикатора.
Документация по MQL5: Основы языка / Переменные
Документация по MQL5: Основы языка / Переменные
  • www.mql5.com
Основы языка / Переменные - Документация по MQL5
 
TheXpert:

...

И сразу еще вопрос -- как задать свойство indicator_label1 в коде?

Аналогично. Вот так:

//--- Установим метки для текущего тф
   for(int s=0; s<SYMBOLS; s++)
      PlotIndexSetString(s,PLOT_LABEL,
                         "ATR ("+IntegerToString(s)+", "+symbols_names[s]+")");
 
tol64:

Не канает.

Тут фишка какая -- есть индикатор и есть линии тех цветов, которые выбрал пользователь.

Так вот надо вывести объекты именно тех цветов, которые у линий, чтобы наглядно на графике объектами описать что значат линии.

tol64:

Аналогично. Вот так:

Блин, все позабывал :) спасибо.
 
TheXpert:

Не канает.

Тут фишка какая -- есть индикатор и есть линии тех цветов, которые выбрал пользователь.

Так вот надо вывести объекты именно тех цветов, которые у линий, чтобы наглядно на графике объектами описать что значат линии.

До меня не дошло, что нужно сделать. Тупил минут пять и сдался. )) Какие объекты? И как нужно описать объектами значения линий?
 
tol64:
До меня не дошло, что нужно сделать. Тупил минут пять и сдался. )) Какие объекты? И как нужно описать объектами значения линий?

А, пошел спать, вообще туплю.

PlotIndexGetInteger(0, PLOT_LINE_COLOR)
 

Есть ли программный аналог вызова кнопки ?


ChartRedraw не канает.

1...100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015...3695
Новый комментарий