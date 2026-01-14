Ошибки, баги, вопросы - страница 974
Кому-нибудь удалось повторить подвиг voix_kas ?
//---
Или это опечатка? )))
Не опечатка. В визуальном режиме всегда тестирую советника с включенным режимом показа статистики на чарте. Для меня так информативнее.
Под тестом в тестере Вы имеете ввиду режим визуализации? Насколько мне известно на текущий момент объекты типа OBJ_BITMAP_LABEL не отображаются в режиме визуализации, как и некоторые другие объекты. Поэтому вдвойне интересно посмотреть на то, как Вы это делали.
Объект типа OBJ_BITMAP_LABEL + ResourceCreate в режиме визуализации отрисовывается на чарте. Билд 794.
Покажите пример. Это пара строк кода. Или покажите, если не затруднит, что у Вас отображается (скриншот) в режиме визуализации при использовании такого кода:
//---
Билд 803:
Добры вечер!
А куда написать разработчикам об их ошибке в MetaTrader5 ?
Приведённый код у меня даёт тот же результат (не отрисовывает битмап). Билд 794.
К сожалению, контраргументов предоставить не могу, т.к. уже вычистил код своего советника от битмапа.
Контраргументов и быть не может, так как эта возможность просто не реализована в тестере ни в одном из предыдущих билдов включая текущий (803). Поэтому не понятно, как Вы могли получить результат в тестере и почему не можете воспроизвести его снова, если Вас об этом просят. Пожалуйста, воспроизведите снова, это очень интересно. Лично я уже два года жду, когда наконец битмапы сделают в тестере. )))
Может, кому будет интересна информации о производительности графических объектов...
...
Что могу сказать? Один Bitmap работает (!)на порядок медленнее, чем 26 обычных меток.
...
Специально хронометражом не занимался, т.к. и на глаз понятно, что скорость снижается на порядок. Что в тестере, что в реал-тайме (при скролле графике совершенно очевидные подвисания/дёргания).
Жаль, что не привели доказательства данного утверждения.
Из опыта скажу, что битмап быстрее, особенно если нужно рисовать большие таблицы, пример использования битмапа - стакан в IShift, или вкладки во встроенной панели ChartWall. Сейчас перевожу всю свою интерфейсную библиотеку на битмап, чтобы в итоге получить интерфейсную панель в виде одного объекта битмапа. Цель увеличение быстродействия и надежности.
И обратите внимание. что скролл графика не вызывает "подвисания/дергания', а стакан в IShift обновляется чаще, чем приходят тики(имеется ввиду рынок фортс).