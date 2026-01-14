Ошибки, баги, вопросы - страница 938

Еще вопрос, у меня в мультивалютном индикаторе каждый новый бар я копирую цены нескольких символов,  мне нужно перед копированием на каждом новом баре проверять признак синхронизированности данных по символу/периоду?
 
Rosh:
Загрузите всю нужную для индикатора историю или используйте для этого скрипт. И только потом запускайте сам индикатор.

Как мне видится, вариант без нормальных тиков был бы правильнее так:

  1. Запускаем индикатор
  2. Начинает загружаться история. Пользователь на чарте видит, что идет загрузка истории. Лучше, если это будет прогресс-бар или %. Либо другой видимый знак свыше.
  3. После 100% синхронизации приходит событие OnCalculate с prev_calculated=0 и последними ценами
  4. Индикатор успешно рассчитывается 
 
paladin800:
Говорят же история сама автоматически загрузится. Перед выставлением продукта в маркете попробуйте индикатор на каком-нибудь экзотическом торговом инструменте, по которому точно никогда ничего не делали с огромным периодом и посмотрите что будет. Если будут косяки тогда пишите в сервис-деск.

ну, я как бы знаю, о чём спрашиваю.

У меня ситуация такая - индикатор может быть запущен от m1 до H8, но при этом

а) всегда используются m1-данные;

б) в зависимости от входных параметров, могут быть использованы (а могут и не быть) один  или несколько дополнительных периодов m2...h8.

 Итого, в выходной закидываю на график индикатор, сразу же при попытке получить данные с периода отличного от периода графика получаю ошибку\сообщение, что данные готовятся.

Но следующий тик придёт только в понедельник. 

Выходит, без таймера никак.

Lizar:

+++ (только должно вызывать для всех сформированных периодов)
 
notused:

+++ (только должно вызывать для всех сформированных периодов)

Безусловно, все, что заказано в OnInit() у официанта должно быть приготовлено и подано к столу в OnCalculate().
 
Lizar:
Безусловно, все, что заказано в OnInit() у официанта должно быть приготовлено и подано к столу в OnCalculate().

Это частичное решение.  

Полное - это без "заказа" в OnInit(), а на основе автоматического "оповещения" потоков, породивших закачку\построение истории.

Хотя, как очередной костыль, сойдёт и в OnInit().

 

Как убрать действия (флажки (новости) ? срочно пожалуйста

действия

 

В контекстном меню календаря выбрать "Удалить все события"

 
alexl:

В контекстном меню календаря выбрать "Удалить все события"

Спасибо, два раза с таким сталкивался, долго они не появлялись, как их отключить, сегодня они сразу все появились, может из-за обновления?
 
notused:

Это частичное решение.  

Полное - это без "заказа" в OnInit(), а на основе автоматического "оповещения" потоков, породивших закачку\построение истории.

Поясните, что-то, похоже, упускаю. Кто этот автоматический "оповещатель"? И кто будет порождать закачку/построение истории, если кроме меня никому не известно какая мне история потребуется? 
