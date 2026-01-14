Ошибки, баги, вопросы - страница 938
Загрузите всю нужную для индикатора историю или используйте для этого скрипт. И только потом запускайте сам индикатор.
Как мне видится, вариант без нормальных тиков был бы правильнее так:
Говорят же история сама автоматически загрузится. Перед выставлением продукта в маркете попробуйте индикатор на каком-нибудь экзотическом торговом инструменте, по которому точно никогда ничего не делали с огромным периодом и посмотрите что будет. Если будут косяки тогда пишите в сервис-деск.
ну, я как бы знаю, о чём спрашиваю.
У меня ситуация такая - индикатор может быть запущен от m1 до H8, но при этом
а) всегда используются m1-данные;
б) в зависимости от входных параметров, могут быть использованы (а могут и не быть) один или несколько дополнительных периодов m2...h8.
Итого, в выходной закидываю на график индикатор, сразу же при попытке получить данные с периода отличного от периода графика получаю ошибку\сообщение, что данные готовятся.
Но следующий тик придёт только в понедельник.
Выходит, без таймера никак.
Как мне видится, вариант без нормальных тиков был бы правильнее так:
+++ (только должно вызывать для всех сформированных периодов)
Безусловно, все, что заказано в OnInit() у официанта должно быть приготовлено и подано к столу в OnCalculate().
Это частичное решение.
Полное - это без "заказа" в OnInit(), а на основе автоматического "оповещения" потоков, породивших закачку\построение истории.
Хотя, как очередной костыль, сойдёт и в OnInit().
Как убрать действия (флажки (новости) ? срочно пожалуйста
В контекстном меню календаря выбрать "Удалить все события"
