Ошибки, баги, вопросы - страница 2804
Непонятно почему нельзя различить функции по сигнатуре
В качестве скопа используйте первое имя импорта User32
получается трудноуловимая ошибка (компилируется нормально, но неожиданный результат)
с учетом нового требования явно указывать скоп. А если бы этого требования не было, то и трудноуловимой ошибки тоже не было бы.
Оказалось, что явное указание не предотвращает, а наоборот порождает проблему и такое требование не просто избыточно а еще и в ряде случает мешает
Ошибка при компиляции
а раньше (прошлогодние build) все компилировалось и работало нормально
Вроде, это никогда не работало без вспомогательной переменной.
В MetaEditor не работает поиск слов с управляющими символами. Например, есть строка
"\nhigh "
Предварительно ставлю галку "Расширенный с \r \n \t". Вбиваю в поиск 'high'.
И в журнале пишет:
Find specified text 'high' was not found
Вбиваю: '\nhigh'. Пишет:
Find specified text '\nhigh' was not found
Снимаю галку "Расширенный с \r \n \t" и только тогда находит '\nhigh'. Но 'high', без управляющего символа, найти так и не удаётся, не смотря на то что управляющий символ '\n' не является частью слова 'high'.
Работало... беру прошлогодний, почти годичной давности основной код, который работал длительное время... компилирую - а ничего не компилируется - всплывают ошибки. И это еще не все разобралНового на MQL я за это время ничего ни делал
Сгенерировался советник с разными индикаторами на разных временных периода. Тест прошёл вроде нормально и я захотел подключить его к демо счёту. И теперь вопрос: советник надо ставить только на один временной период или на оба?
Советник нужно ставить на график, а нужные таймфреймы обычно подгружаются сами, согласно значениям во входных параметрах.
