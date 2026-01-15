Ошибки, баги, вопросы - страница 2804

A100:

Непонятно почему нельзя различить функции по сигнатуре

Тоже не понимаю, зачем на ровном месте выдумывать всё новые ограничения.  Вот когда появится конфликт сигнатур, тогда уже и выдавать ошибку.
 
Ilyas:

В качестве скопа используйте первое имя импорта User32

получается трудноуловимая ошибка (компилируется нормально, но неожиданный результат)

#import "aaa.dll"
        void g();
#import
class AAA { public:
        static void f() {} //(1)
};
/*
.
.
.
*/
#import "AAA.dll"
        void f(); //(2)
#import
void OnStart()
{
        AAA::f(); //нормально
}

с учетом нового требования явно указывать скоп. А если бы этого требования не было, то и трудноуловимой ошибки тоже не было бы.

Оказалось, что явное указание не предотвращает, а наоборот порождает проблему и такое требование не просто избыточно а еще и в ряде случает мешает

 
Ошибка при компиляции 
struct A {
        int a;
};
struct B : A {
        int b;
        void f()
        {
                int x1 =      A::a; //(1) нормально
                int x2 = this.A::a; //(2) нормально
                int x3 =      B::b; //(3) нормально
                int x4 = this.B::b; //(4) Error: 'B' is not a class, struct or union
        }
};
А какая разница между (2) и (4) ?
 

Ошибка при компиляции

typedef void (*fn)();
void OnStart()
{
        fn ff[ 1 ];
        ff[ 0 ](); //Error:: ')' - expression expected
}

а раньше (прошлогодние build) все компилировалось и работало нормально

 
A100:

Ошибка при компиляции

а раньше (прошлогодние build) все компилировалось и работало нормально

Вроде, это никогда не работало без вспомогательной переменной.

 

В MetaEditor не работает поиск слов с управляющими символами. Например, есть строка 

"\nhigh "

Предварительно ставлю галку "Расширенный с \r \n \t". Вбиваю в поиск 'high'.


И в журнале пишет:

Find specified text 'high' was not found

Вбиваю: '\nhigh'. Пишет:

Find specified text '\nhigh' was not found

Снимаю галку "Расширенный с \r \n \t" и только тогда находит '\nhigh'. Но 'high', без управляющего символа, найти так и не удаётся, не смотря на то что управляющий символ '\n' не является частью слова 'high'.

 
Сгенерировался советник с разными индикаторами на разных временных периода. Тест прошёл вроде нормально и я захотел подключить его к демо счёту. И теперь вопрос: советник надо ставить только на один временной период или на оба? 
 
fxsaber:

Вроде, это никогда не работало без вспомогательной переменной.

Работало... беру прошлогодний, почти годичной давности основной код, который работал длительное время... компилирую - а ничего не компилируется - всплывают ошибки. И это еще не все разобрал

Нового на MQL я за это время ничего ни делал
 
Valentin Denisov:
Сгенерировался советник с разными индикаторами на разных временных периода. Тест прошёл вроде нормально и я захотел подключить его к демо счёту. И теперь вопрос: советник надо ставить только на один временной период или на оба? 

Советник нужно ставить на график, а нужные таймфреймы обычно подгружаются сами, согласно значениям во входных параметрах.

 
Mihail Matkovskij:

Советник нужно ставить на график, а нужные таймфреймы обычно подгружаются сами, согласно значениям во входных параметрах.

Спасибо, понял. 
