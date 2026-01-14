Ошибки, баги, вопросы - страница 1766
У вас стоит галочка "Рисовать объект как фон"? Заметил, что если снята, то объект не пропадает. Т.е. для проверки надо ее поставить.
Включил - не пропадает. Прямоугольник вручную выставляю.
Anton:
Из экспертов и скриптов ChartScreenShot отрабатывается синхронно, из индикаторов - асинхронно.
У меня другие наблюдения. И если в предыдущих версиях терминала можно было дождаться реальной выгрузки файла (т.е. его ненулевой длины, а не только создания) скриншота созданного из скрипта/эксперта - то в 1030 ситуация такова, что реальная выгрузка происходит только после принудительного закрытия созданного окна из того же скрипта.
Заявка .../servicedesk/91204.
В 1031 аналогичный рецепт: нужно закрыть Chart и только тогда файл скриншота выгрузится.
А если скринить текущий чарт - тот, на котором индикатор запущен? Допустим, нужно отскринить серию экранов, проматывая чарт на нужные даты. То что тогда? Вообще не создаст файлов?
Не проверял. У Вас же есть наработка по этому вопросу - проверьте.
Мне удобней создать новый чарт, потом загрузить шаблон (тяжелый - с кучей индикаторов), обновить чарт когда все устаканилось и потом делать снимок и отсылать его на почту.
Тогда мне по этому снимку легко понять логику открытой сделки ( вдали от терминала )...
Для МК:
какие-то проблемы с масштабированием графика по ценовой шкале. При данном действии график ненормально смещается вверх/вниз (возможно даже его полное исчезновение).
Действия:
1. Выбрать "фиксированный масштаб" на произвольном участке графика. Помасштабировать (лкм на ценовой шкале и тащить вверх/вниз).
2. Не обнаружили проблем? Тогда перейти на ценовой участок, который имеет существенный ценовой перепад с начальным и помасштабировать вновь.
3. Снова всё хорошо? Тогда увеличиваем, сдвигаем экран вверх или вниз, вновь увеливаем.
После проделанного будет выяснено, что перед каждым масштабированием по цене экран куда-то прыгает. Я не буду гадать о текущем алгоритме масштабирования в терминале (я просто не понимаю его, зачем он такой и кому это удобно?), а нормальный алгоритм должен быть таким: если в данный момент середина экрана лежит на цене 1.5, например, то после начала масштибирования она должна оставаться там же. Без всяких ценовых прыжков.
зы: очень неудобно из-за невозмоности скопировать временную координату из окна свойств графического объекта.
Какой терминал? Билд? Какая у вас ОС?
Compiler MSVC 2015
