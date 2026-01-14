Ошибки, баги, вопросы - страница 1585

Новый комментарий
 

Инет и отдых - не совместимы.

Что это за такие дикие места, где нет ни WiFi ни 3G? )))

А вообще отключитесь от интернета и проверьте сами (это рекомендация на случай если Вам не ответят модераторы)

[Удален]  
Ilya Malev:

Что это за такие дикие места, где нет ни WiFi ни 3G? )))

Альпы. Покупать Австрийские, Словенские, Итальянские и т.д. сим-карты - не вариант. Пользоваться инетом через роуминг - аналогично. Хочется подальше от цивилизации попрограммить...

А вообще отключитесь от интернета и проверьте сами (это рекомендация на случай если Вам не ответят модераторы)

У меня в пятерке не получается с прокси это сделать, как в четверке прокатывало. Выдергивать шнур из компа возможности пока нет.
[Удален]  
Anton Zverev:

Альпы. Покупать Австрийские, Словенские, Итальянские и т.д. сим-карты - не вариант. Пользоваться инетом через роуминг - аналогично. Хочется подальше от цивилизации попрограммить...

У меня в пятерке не получается с прокси это сделать, как в четверке прокатывало. Выдергивать шнур из компа возможности пока нет.

Интернет роуминг не такой уж дорогой, тарифы изменились. А если нужен самый дешевый, то это лебара: http://www.lebara.de/internet-pakete


Nutzen Sie die Lebara SIM-Karte für internationale Anrufe | Lebara Germany Mobile
  • mobile.lebara.com
Order FREE Pay As You Go SIM cards from Lebara! Our free SIMs are perfect for making low cost international calls - all without a contract or hidden fees!
[Удален]  
Ghenadie Tumco:

Интернет роуминг не такой уж дорогой, тарифы изменились. А если нужен самый дешевый, то это лебара: http://www.lebara.de/internet-pakete


Спасибо, учту.

Но написал свое ИМХО

Anton Zverev:

ЗЫ Инет и отдых - не совместимы. MT5 и отдых - вполне!

Я не могу на отдыхе иметь доступ к инету и полноценно отдохнуть, потому что затягивает на разные новостные ресурсы и прочее. Короче, инетоголик я, а отдохнуть хочу нормально. За вместо книжки только программинг на MQL5 + немного олимпиадных задачек, чтобы мозг не тух.

 
Anton Zverev:

... Выдергивать шнур из компа возможности пока нет.

А что здесь уметь-то? Нужно просто включить режим "в самолёте":

Отключаем интернет 

[Удален]  
Karputov Vladimir:

А что здесь уметь-то? Нужно просто включить режим "в самолёте":

 

Про десктопную же версию пятерке говорим. Там нет авиарежима.
[Удален]  

Никогда не имел виртуальных машин (ВМ). Подскажите, если создам ВМ, на ней запущу пятерку и залогинюсь, то могу в таком состоянии заморозить ВМ, чтобы после перезагрузок компа, например, заходить в ВМ на своей машине, а там все так, будто ничего и не перезагружалось? Тогда смогу с тестером пятерки в оффлайне работать полноценно.

Если содержимое папки Bases\Alpari-Ltd-MT5\ticks скопировать в папку Bases\MetaQuotes-Demo\ticks, находясь в оффлайне, то тестер подхватит историю тиков от другого источника? *.tkc же не содержат данных источника?

[Удален]  
Редактор *.tkc  в папке ticks планируется разработчиками?
[Удален]  

Производительность (асинхронность учитываю) CopyTicks (количество полученных тиков / время получения)  на MetaQuotes-Demo в разы выше, чем на Alpari-Ltd-MT5 и Just2Trade-MT5. Тики закачаны на машину со всех серверов. А разница ощутимая.

[Удален]  
Билд 1327 - не обновляется, собака.
1...157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592...3695
Новый комментарий