Ошибки, баги, вопросы - страница 1585
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Инет и отдых - не совместимы.
Что это за такие дикие места, где нет ни WiFi ни 3G? )))
А вообще отключитесь от интернета и проверьте сами (это рекомендация на случай если Вам не ответят модераторы)
Что это за такие дикие места, где нет ни WiFi ни 3G? )))
Альпы. Покупать Австрийские, Словенские, Итальянские и т.д. сим-карты - не вариант. Пользоваться инетом через роуминг - аналогично. Хочется подальше от цивилизации попрограммить...
А вообще отключитесь от интернета и проверьте сами (это рекомендация на случай если Вам не ответят модераторы)
Альпы. Покупать Австрийские, Словенские, Итальянские и т.д. сим-карты - не вариант. Пользоваться инетом через роуминг - аналогично. Хочется подальше от цивилизации попрограммить...У меня в пятерке не получается с прокси это сделать, как в четверке прокатывало. Выдергивать шнур из компа возможности пока нет.
Интернет роуминг не такой уж дорогой, тарифы изменились. А если нужен самый дешевый, то это лебара: http://www.lebara.de/internet-pakete
Интернет роуминг не такой уж дорогой, тарифы изменились. А если нужен самый дешевый, то это лебара: http://www.lebara.de/internet-pakete
Спасибо, учту.
Но написал свое ИМХО
ЗЫ Инет и отдых - не совместимы. MT5 и отдых - вполне!
Я не могу на отдыхе иметь доступ к инету и полноценно отдохнуть, потому что затягивает на разные новостные ресурсы и прочее. Короче, инетоголик я, а отдохнуть хочу нормально. За вместо книжки только программинг на MQL5 + немного олимпиадных задачек, чтобы мозг не тух.
... Выдергивать шнур из компа возможности пока нет.
А что здесь уметь-то? Нужно просто включить режим "в самолёте":
А что здесь уметь-то? Нужно просто включить режим "в самолёте":
Никогда не имел виртуальных машин (ВМ). Подскажите, если создам ВМ, на ней запущу пятерку и залогинюсь, то могу в таком состоянии заморозить ВМ, чтобы после перезагрузок компа, например, заходить в ВМ на своей машине, а там все так, будто ничего и не перезагружалось? Тогда смогу с тестером пятерки в оффлайне работать полноценно.
Если содержимое папки Bases\Alpari-Ltd-MT5\ticks скопировать в папку Bases\MetaQuotes-Demo\ticks, находясь в оффлайне, то тестер подхватит историю тиков от другого источника? *.tkc же не содержат данных источника?
Производительность (асинхронность учитываю) CopyTicks (количество полученных тиков / время получения) на MetaQuotes-Demo в разы выше, чем на Alpari-Ltd-MT5 и Just2Trade-MT5. Тики закачаны на машину со всех серверов. А разница ощутимая.