Ошибки, баги, вопросы - страница 1538
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемые разработчики.
Билд 1281 МТ5 Windows 7 64
сегодня получил обновление
сосбвтенно процесс стал бесконечным :-)
после перегрузки опять хочет перегрузиться и так далее
2016.03.30 10:33:31.903 Network '3143179': trading has been enabled - netting mode
2016.03.30 10:33:31.903 Network '3143179': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
2016.03.30 10:33:31.829 Network '3143179': previous successful authorization performed from on 2016.03.30 10:33:05
2016.03.30 10:33:31.829 Network '3143179': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU Frankfurt (ping: 70.19 ms)
2016.03.30 10:33:31.759 LiveUpdate new terminal build 1286 (IDE: 1286, Tester: 1286) is available
Уважаемые разработчики.
Билд 1281 МТ5 Windows 7 64
сегодня получил обновление
сосбвтенно процесс стал бесконечным :-)
после перегрузки опять хочет перегрузиться и так далее
2016.03.30 10:33:31.903 Network '3143179': trading has been enabled - netting mode
2016.03.30 10:33:31.903 Network '3143179': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
2016.03.30 10:33:31.829 Network '3143179': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU Frankfurt (ping: 70.19 ms)
2016.03.30 10:33:31.759 LiveUpdate new terminal build 1286 (IDE: 1286, Tester: 1286) is available
Верно ли, что когда удаляется вручную индикатор во время выполнения OnCalculate, то OnDeinit исполняется сразу, иногда одновременно с не успевшим завершиться OnCalculate?
Похоже, что так. Класс имеет динамический массив экземпляров другого класса, который освобождается в деструкторе.
Деструктор вызывается только в OnDeinit через delete.
Так вот когда снимаю индикатор с чарта во время выполнения OnCalculate, упомянутый выше массив начинает очищаться сампороизвольно, будто кто-то вызвал деструктор. Этот кто-то - OnDeinit.
В итоге нарываюсь на NULL, вместо экземпляров класса.
Пробовал в OnCalculate использовать _StopFlag, но не помогает.
Как заставить выполняться OnDeinit не во время выполнения OnCalculate, а после?
Если из OnDeinit убираю delete, то на NULL прекращаю нарываться. Однако, в лог получаю логичный leaked memory. Так что это точно OnDeinit. Пробовал в нем Sleep прописать. Но похоже, Sleep в индикаторах не пашет. Пробовал даже так
индикатор будто игнорит и такое.
Использую предопределенные макроподстановки при дебаге. Возможно ли также удобно без передачи соответствующего параметра в функцию/метод узнать, кто ее/его вызвал?
Похоже, что так. Класс имеет динамический массив экземпляров другого класса, который освобождается в деструкторе.
Деструктор вызывается только в OnDeinit через delete.
Так вот когда снимаю индикатор с чарта во время выполнения OnCalculate, упомянутый выше массив начинает очищаться сампороизвольно, будто кто-то вызвал деструктор. Этот кто-то - OnDeinit.
В итоге нарываюсь на NULL, вместо экземпляров класса.
Пробовал в OnCalculate использовать _StopFlag, но не помогает.
Как заставить выполняться OnDeinit не во время выполнения OnCalculate, а после?
Если из OnDeinit убираю delete, то на NULL прекращаю нарываться. Однако, в лог получаю логичный leaked memory. Так что это точно OnDeinit. Пробовал в нем Sleep прописать. Но похоже, Sleep в индикаторах не пашет. Пробовал даже так
индикатор будто игнорит и такое.
Пожалуйста, откройте заявку в сервисдеск и приведите код функции OnDeinit
Порекомендуйте, как искусственно заставить OnCalculate выполняться долго? Со слипом облом.
У меня воспроизводится только в сложном индикаторе (много расчетов). Как расчеты убираю - все норм, т.к. OnCalculate выполняется почти мгновенно.
Как заставить выполняться OnDeinit не во время выполнения OnCalculate, а после?
Порекомендуйте, как искусственно заставить OnCalculate выполняться долго? Со слипом облом.
У меня воспроизводится только в сложном индикаторе (много расчетов). Как расчеты убираю - все норм, т.к. OnCalculate выполняется почти мгновенно.