Ошибки, баги, вопросы - страница 1533
Подскажите пожалуйста кто сталкивался.
ВПС:
2016.03.20 23:45:17.693 Terminal Windows Server 2008 R2 Datacenter (x64 based PC), IE 10.00, RDP, UAC, Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz, RAM: 409 / 1023 Mb, HDD: 2805 / 30617 Mb, GMT-08:00
Версия терминала 1274 МТ5
Рисую объекты
функция примитивная:
Проблема: после рисования все ок, все отображается на графике. Спустя некоторое время когда ходишь между терминалами, или снова заходишь на ВПС - некоторые слова и данные пропадают, получается каша.
Захожу в свойства объектов:
объект как бы есть все ок. но на графике его нет.
потом нажимаю ок. - и объект появляется на графике.
При этом:
на домашнем компьютере:
2016.03.21 08:27:02.936 Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, 8 x Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz, RAM: 5615 / 32684 Mb, HDD: 26194 / 1498122 Mb, GMT+02:00
Тот же билд - все работал ои на старом билде и на последнем - все ок.
Проблема и в мт4 и в мт5.
Чтобы подписаться на официальный канал разработчиков, нужно, чтобы он внес в друзья. Но на запрос он ни разу не ответил.
Как подписаться, чтобы быть в курсе новостей?
Не нужно. Достаточно просто себе этот канал добавить.
Тогда почему никак не сообщили через систему подписки, что появилась статья?
comp, 2016.03.22 07:12
В CTRL+M Счета -> MetaQuotes-Demo располагаются несколько счетов, при наведении на которые появляется всплывающая подсказка. В ней ничего не сказано про хедж и нетто.
Добрый день! Есть проблема - Невозможно программно изменить период объекта "график". Воспроизводится на стандартном примере: Indicators/Examples/Panels/ChartPanel...
Спасибо за автопереключение на складывающееся меню сайта - оч удобно!
А нельзя ли сделать чтобы оно раскрывалось по МаусОверу а не по щелчку? Или будут проблемы в мобильной версии сайта?