Ошибки, баги, вопросы - страница 1533

Новый комментарий
 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "ChartXYToTimePrice расчёт времени".
 

Подскажите пожалуйста кто сталкивался.

ВПС: 

2016.03.20 23:45:17.693 Terminal Windows Server 2008 R2 Datacenter (x64 based PC), IE 10.00, RDP, UAC, Intel Xeon  E3-1230 v3 @ 3.30GHz, RAM: 409 / 1023 Mb, HDD: 2805 / 30617 Mb, GMT-08:00

Версия терминала 1274 МТ5

 Рисую объекты

функция примитивная:

void LabelCreat(string namelabel,int Xdist,int Ydist,string Text,int size=10,color colorr=C'45,159,201')
  {
   namelabel=NameEa+namelabel;
   if(MQL5InfoInteger(MQL5_TESTING) && !MQL5InfoInteger(MQL5_VISUAL_MODE))return;
   if(MQL5InfoInteger(MQL5_OPTIMIZATION) )return;
   if(ObjectFind(ChartID(),namelabel)<0)
     {
      ObjectCreate(ChartID(),namelabel,OBJ_LABEL,0,100,100);
     }
   ObjectSetInteger(ChartID(),namelabel,OBJPROP_COLOR,colorr);
   ObjectSetInteger(ChartID(),namelabel,OBJPROP_XDISTANCE,Xdist);
   ObjectSetInteger(ChartID(),namelabel,OBJPROP_YDISTANCE,Ydist);
   ObjectSetString(ChartID(),namelabel,OBJPROP_FONT,"Verdana");
   ObjectSetInteger(ChartID(),namelabel,OBJPROP_BACK,false);
   ObjectSetInteger(ChartID(),namelabel,OBJPROP_FONTSIZE,size);
   ObjectSetInteger(ChartID(),namelabel,OBJPROP_READONLY,true); // иначе нажать на нее нельзя
   ObjectSetInteger(ChartID(),namelabel,OBJPROP_ZORDER,999); // иначе нажать на нее нельзя
   ObjectSetString(ChartID(),namelabel,OBJPROP_TEXT,Text);
  }

 Проблема: после рисования все ок, все отображается на графике. Спустя некоторое время когда ходишь между терминалами, или снова заходишь на ВПС - некоторые слова и данные пропадают, получается каша.

Захожу в свойства объектов:

 

 

объект как бы есть все ок. но на графике его нет.

потом нажимаю ок. - и объект появляется на графике.

 

 

 

При этом:

на домашнем компьютере:

2016.03.21 08:27:02.936 Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, 8 x Intel Core i7-6700  @ 3.40GHz, RAM: 5615 / 32684 Mb, HDD: 26194 / 1498122 Mb, GMT+02:00

Тот же билд - все работал ои на старом билде и на последнем - все ок.

 

Проблема и в мт4 и в мт5.  

[Удален]  

Чтобы подписаться на официальный канал разработчиков, нужно, чтобы он внес в друзья. Но на запрос он ни разу не ответил.

Как подписаться, чтобы быть в курсе новостей? 

 
comp:

Чтобы подписаться на официальный канал разработчиков, нужно, чтобы он внес в друзья. Но на запрос он ни разу не ответил.

Как подписаться, чтобы быть в курсе новостей? 

Не нужно. Достаточно просто себе этот канал добавить.
[Удален]  
Опять поиск по сайту сломался?
[Удален]  
Artyom Trishkin:
Не нужно. Достаточно просто себе этот канал добавить.

Тогда почему никак не сообщили через систему подписки, что появилась статья?

https://www.mql5.com/ru/forum/77126&nbsp;

Обсуждение статьи "В MetaTrader 5 добавлена хеджинговая система учета позиций"
Обсуждение статьи "В MetaTrader 5 добавлена хеджинговая система учета позиций"
  • www.mql5.com
Его объем будет равен разности лотов двух закрытых позиций, а направление позиции и цена открытия — большей (по объему) из закрываемых позиций. - - Категория: статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу
[Удален]  

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

А когда новая версия MT5 и где узнать что в ней ожидается

comp, 2016.03.22 07:12

В CTRL+M Счета -> MetaQuotes-Demo располагаются несколько счетов, при наведении на которые появляется всплывающая подсказка. В ней ничего не сказано про хедж и нетто. 


 

Добрый день! Есть проблема - Невозможно программно изменить период объекта "график". Воспроизводится на стандартном примере: Indicators/Examples/Panels/ChartPanel...

ObjectSetInteger - проблемы с объектом "график" (#1432928)

 
Ruslan Khasanov:

Добрый день! Есть проблема - Невозможно программно изменить период объекта "график". Воспроизводится на стандартном примере: Indicators/Examples/Panels/ChartPanel...

ObjectSetInteger - проблемы с объектом "график" (#1432928)

Это уже исправили. Подождите, пожалуйста, следующий билд
 
Alexander Puzanov:

Спасибо за автопереключение на складывающееся меню сайта - оч удобно!

А нельзя ли сделать чтобы оно раскрывалось по МаусОверу а не по щелчку? Или будут проблемы в мобильной версии сайта?

Пожалуйста. Открытие свернутого меню по наведению на него курсора мыши - обязательно сделаем.
1...152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540...3695
Новый комментарий