Ошибки, баги, вопросы - страница 1532
Уважаемый разработчики
проверьте пожалуйста функцию ShortToString(25)
должно возвращать стрелку вниз а возвращает что то другое
Спасибо за автопереключение на складывающееся меню сайта - оч удобно!
А нельзя ли сделать чтобы оно раскрывалось по МаусОверу а не по щелчку? Или будут проблемы в мобильной версии сайта?
Обновление чего? Обновление с какой версии на какую? А какие региональные настройки в операционной системе? Какая операционная система?
стоял английский - при обновлении malay,
при обновлении c 1241 мт5 на 1274 мт5
Сомнительно, конечно, но обязательно проверим ваше сообщение.
Спасибо.
на домашнем компьютере все ок, как был Английский так и остался.
Windows 7 64x
Украина
Вы не ответили на предыдущий вопрос: операционная система и региональные настройки (какая страна указана в региональных настройках?).
США
2016.03.21 00:44:14.874 Terminal Windows Server 2008 R2 Datacenter (x64 based PC), IE 10.00, RDP, UAC, Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz, RAM: 349 / 1023 Mb, HDD: 2828 / 30617 Mb, GMT-08:00
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тестер стратегий, повторная оптимизация
comp, 2016.03.21 10:45
Решил проверить в MT4, прогнав до миллиона. Дикие тормоза для советника пустышки. И оптимизатор ПОВИС на 938779-проходе "по ценам открытия" M1 с 2016 года
На что ему там памяти не хватило - не ясно. Всего несколько тысяч баров и советник-пустышка выжрали 2.5 Гб памяти. Для 32-битного MT4 еще должно было быть 1.5Гб, но вылетел почему-то оптимизатор.
Для MT5 тормоза не меньше. Откуда эти дикие секунды/минуты для пустышки? Прерывается проход - согласен. И становится совсем необъяснимыми эти тормоза. Думал, что из-за агентской локальной сети в пятерке. Но и четверка тормозит.
Кривая архитектура тестеров?
Ни инсталлятор, ни апдейтер, ни сам терминал не меняют региональные настройки или время.
У них даже функций таких нет.
