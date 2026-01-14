Ошибки, баги, вопросы - страница 1532

Vladislav Andruschenko:

Уважаемый разработчики 

проверьте пожалуйста функцию ShortToString(25)

должно возвращать стрелку вниз а возвращает что то другое


Странно, что оно вообще что-то показывает. Символы от 0 до 31 считаются непечатными. И не во всех юникодных шрифтах представлены.
 

Спасибо за автопереключение на складывающееся меню сайта - оч удобно!

А нельзя ли сделать чтобы оно раскрывалось по МаусОверу а не по щелчку? Или будут проблемы в мобильной версии сайта?

 
Karputov Vladimir:
Обновление чего? Обновление с какой версии на какую? А какие региональные настройки в операционной системе? Какая операционная система?

стоял английский - при обновлении malay,

при обновлении c 1241 мт5 на 1274 мт5

 

 
Сомнительно, конечно, но обязательно проверим ваше сообщение.

Спасибо.

 

на домашнем компьютере все ок, как был Английский так и остался. 

Windows 7 64x 

Украина 

 
Вы не ответили на предыдущий вопрос: операционная система и региональные настройки (какая страна указана в региональных настройках?).
 
США

2016.03.21 00:44:14.874 Terminal Windows Server 2008 R2 Datacenter (x64 based PC), IE 10.00, RDP, UAC, Intel Xeon  E3-1230 v3 @ 3.30GHz, RAM: 349 / 1023 Mb, HDD: 2828 / 30617 Mb, GMT-08:00

[Удален]  

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Тестер стратегий, повторная оптимизация

comp, 2016.03.21 10:45

Решил проверить в MT4, прогнав до миллиона. Дикие тормоза для советника пустышки. И оптимизатор ПОВИС на 938779-проходе "по ценам открытия" M1 с 2016 года

Tester memory handler: tester stopped because not enough memory

 На что ему там памяти не хватило - не ясно. Всего несколько тысяч баров и советник-пустышка выжрали 2.5 Гб памяти. Для 32-битного MT4 еще должно было быть 1.5Гб, но вылетел почему-то оптимизатор.

 

Для MT5 тормоза не меньше. Откуда эти дикие секунды/минуты для пустышки? Прерывается проход - согласен. И становится совсем необъяснимыми эти тормоза. Думал, что из-за агентской локальной сети в пятерке. Но и четверка тормозит.

 

Кривая архитектура тестеров? 


 

Ни инсталлятор, ни апдейтер, ни сам терминал не меняют региональные настройки или время.

У них даже функций таких нет.

 
Речь идёт о языке в терминале. Стоял English a стал после обновления malay на 3 терминалах мт5. 
