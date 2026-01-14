Ошибки, баги, вопросы - страница 1536
Используй int
Что-то стесняюсь спросить ... Это мне спать больше нужно?
Нужно, видимо.
Деление с остатком. Школьная программа.
"Деление с остатком — это деление одного натурального числа на другое, при котором остаток не равен нулю."
Оператор присваивания же работает для структур, как и для стандартных типов. Почему тогда передать нельзя без ссылки?
Предположу, что если структуры будут очень большими, а пользователи будут гонять их в функции по значению, не осознавая, что при этом создается копия структуры, это будет очень тормозить работу программы. Защита от дурака.
странно, а как вы себе предполагаете передать сложный тип данного (типа структура) не по ссылке? да и теоретически представьте себе как это должно вообще быть, если по sizeof размер структуры не постоянен, то компилятор на этапе компиляции должен вычислить размер объекта структуры и... уффф, даже и предположить то страшно какой компилятор должен быть умный, такого нет даже в срр :)
Возможно ли сохранять шаблоны в иную папку нежели каталог_терминала\Profiles\Templates\ ?
Например Шаблон сохраняется в папку каталог_терминала\Profiles\Templates\temp ?
Небольшой баг в терминале МТ4 950
2016.03.25 23:09:07.181 Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, 8 x Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz, RAM: 20993 / 32684 Mb, HDD: 26072 / 1498122 Mb, GMT+02:00
при открытии журнала
время на сервере уже 26 марта, но на компьютере еще 25 марта,
логи записываются по времени компьютера,
а журнал появляется и подставляется время серверное?
получается что записей не видно,
конечно баг не серьезный - но может запутать.
спустя 4 минуты 27 секунд доперло почему записей не видно
Вы хотите сказать, что в функцию аргументом структуру по значению не передать в С++?