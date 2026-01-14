Ошибки, баги, вопросы - страница 1536

lilita bogachkova:
Используй int
Замечательно... А как тогда узнать, что у действительного числа дробная часть нулевая? Без вытаскивания информации через преобразование строк?
 
Artyom Trishkin:

Что-то стесняюсь спросить ... Это мне спать больше нужно?

Нужно, видимо.

Деление с остатком. Школьная программа.

"Деление с остатком — это деление одного натурального числа на другое, при котором остаток не равен нулю."

Замечательно... А как тогда узнать, что у действительного числа дробная часть нулевая? Без вытаскивания информации через преобразование строк?

 

bool flag = MathFloor(y1) < y1;
 
Igor Volodin:

Действительно. Пойду в люлю. Спасибо ;)
comp:
Оператор присваивания же работает для структур, как и для стандартных типов. Почему тогда передать нельзя без ссылки?
Предположу, что если структуры будут очень большими, а пользователи будут гонять их в функции по значению, не осознавая, что при этом создается копия структуры, это будет очень тормозить работу программы. Защита от дурака.
Наверное, чтобы с вызовом конструкторов структур не возникало сложных моментов.
 
странно, а как вы себе предполагаете передать сложный тип данного (типа структура) не по ссылке? да и теоретически представьте себе как это должно вообще быть, если по sizeof размер структуры не постоянен, то компилятор на этапе компиляции должен вычислить размер объекта структуры и... уффф, даже и предположить то страшно какой компилятор должен быть умный, такого нет даже в срр :)
Вы хотите сказать, что в функцию аргументом структуру по значению не передать в С++?
 

Возможно ли сохранять шаблоны в иную папку нежели  каталог_терминала\Profiles\Templates\  ?

Например Шаблон сохраняется в папку каталог_терминала\Profiles\Templates\temp ?

 

Небольшой баг в терминале МТ4 950

2016.03.25 23:09:07.181 Windows 7 Ultimate (x64 based PC), IE 11.00, 8 x Intel Core i7-6700  @ 3.40GHz, RAM: 20993 / 32684 Mb, HDD: 26072 / 1498122 Mb, GMT+02:00

 

при открытии журнала

 

 

время на сервере уже 26 марта, но на компьютере еще 25 марта,

логи записываются по времени компьютера,

а журнал появляется и подставляется время серверное?

 

 

получается что записей не видно,

конечно баг не серьезный - но может запутать.  

спустя 4 минуты 27 секунд доперло почему записей не видно  

 
можно, но не как обычный (фундаментальный) типа данного, есть определенное правило для передачи структур в качестве аргумента в функцию по значению :)
