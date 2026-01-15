Ошибки, баги, вопросы - страница 2589
Вопрос по ArrayResize. Делаю сразу Reserve на несколько гигабайтов. И постепенно увеличиваю Size, который меньше исходного Reserve.
По какой причине TaskManager показывает увеличение потребления памяти во время увеличения Size?
Специально, мы ничего для этого не предпринимаем - это особенность ОС (а действительно ли пользователю нужны гигабайты?
Если хотите иметь "горячую" память в критически важной точке программы, надо перед этой точкой "пробежаться" по страницам выделенного куска, чтобы страницы виртуальной памяти процесса получили физические.
Но, из MQL, доступа к зарезервированному участку массива нет.
Спасибо. Интересно, как должно сказываться на производительности, если делать сразу полноценный ArrayResize на гигабайты.
протестировал, запустил полный перебор при оптимизации своего советника на 5000 проходов, посчитал просто по логу тестера
1. 14:04:28.365 - 14:15:47.481 = 11 м 19 сек
2. 13:49:56.885 - 14:00:30.819 = 10 м 34 сек
3. 14:28:35.89 - 14:41:11.659 = 12 м 36 сек
в принципе как и ожидал вариант №2 быстрее, на 5000 проходов выигрыш около 30 секунд,тоже довольно не плохо
Прошу помочь вызвать это меню через WinAPI.
Строку с выбранным именем советника получить получается. Там в ComboBox она всего одна, в отличие от MT4.
А вот вызвать меню - не выходит. BM_CLICK не помогает.
ЗЫ Чем отслеживаете Messages в x64?
Решил задачу через WM_LBUTTONDOWN.
int Array0[] = {};
Хорошо бы ветку, где будут собраны подобные результаты. Для Оптимизатора актуально.
поддерживаю, я уже не первый раз тестирую и выкладываю результаты не пойми где
но ветку открыть не готов....воспитание плохое, чувство ответственности переполнять будет, а поддерживать в актуальном состоянии топик... я не уверен, что сумею (((
ЗЫ: по примеру выше.... вчера не решил опять писать в этот топик нужно в примере № 2 SymbolInfoTick() на SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TIME)
ЗЫЗЫ: вот пример где использую, мне удобнее в оптимизаторе искать время с дискретностью в 5 минут - меньше проходов, поэтому время в оптимизаторе вообще сделал на 2 байта в ushort , если 0 - то не используется эта опция, есть еще задел - проверить как с байтами бывтрее работать, но не сейчас - в моем примере один раз в OnInit() на байты разбиваю - не критично
использование:
т.е. результат метода Disable() - труе не рабочее время, фалсе - работаем
Можно ли иметь некоторые подробности: почему SocketTlsReadAvailable () возвращает ошибку (5273 ERR_NETSOCKET_IO_ERROR), когда Socket подключен (SocketIsConnected () вернул true)?
Alain Verleyen, 2019.08.29 01:17
О функциях mql SocketXXX () это сообщение предназначено в основном для разработчиков Metaquotes: @Renat Fatkhullin, @Slava, @Ilyas
Я использую приведенный ниже код для управления приемом сообщений через защищенное соединение.
Большую часть времени это работает правильно. Однако время от времени я получал сообщение об ошибке, хотя сокет подключен, и через некоторое время (от 1 до 5/6 ошибок) он продолжает работать.
... данные / сообщения получены правильно
2019.08.29 00: 45: 43.019 XXXX (EURUSD, H1) ОШИБКА: 5273, гнездо (1), считано: len = 437
2019.08.29 00: 45: 43.237 XXXX (EURUSD, H1) ОШИБКА: 5273, гнездо (1), считано: len = 1242
... данные / сообщения получены правильно
Ошибка 5273 очень общая и мало помогает. Можно ли получить больше информации о таких ошибках?