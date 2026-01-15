Ошибки, баги, вопросы - страница 2585
А где и в какой момент удалять хэндл индикатора?
Сразу, как перестал быть нужен. И до OnDeinit.
В том-то и дело, что как-только он перестал нужет, я его удаляю. Как понять программе, что ее удаляют, если OnDeinit не работает?
Реальную задачу озвучьте.
реальную задачу легко решил простым исключением получения своего хэндла, т.к. собственный не нужен:
просто думаю: а вдруг будет нужен собственный хэндл...
были такие задачи, но не помню что-то
В Init_Sync такая необходимость есть.
пост 25786
Методом случайного тыка, определил нормальное копирование в mql-овский string, строку типа const wchar_t*
С таким параметром в функции memcpy, в mql стали поступать ровные строки, и без утечек.
То есть вместо 2 байт sizeof(wchar_t), использовал 3 байта.Но что интересно самописная литеральная строка, корректно передаётся с sizeof(wchar_t).
mql-овский string начал корректно принимать указатель на строку const wchar_t*
Разве это нормально?
Почему используется memcpy, вместо нормального wcscpy ?
memcpy использовался как показано в примере статьи Рената.
Используя другие функции копирования, вызывают так же проблемы.
Поведение с этими функциями описаны в этом посте и в этом
Уже перепробованы все возможные функции копирования.
void OnInit()
{
datetime first_date;
SeriesInfoInteger(_Symbol,_Period,SERIES_FIRSTDATE,first_date);
int bars=Bars(_Symbol,_Period);
Print("First date ",first_date," - ",bars," bars");
datetime time[];
CopyTime(_Symbol,PERIOD_M15,D'2015.01.01',100000,time);
Print("rows=",100000," =? ",ArraySize(time));
Print("Load data from ",D'2015.01.01'," =? ",time[0]," to ",time[ArraySize(time)-1],", rows=",100000," =? ",ArraySize(time));
//---
}
void OnTick(){
}
считывает около 37 тыс бар. При запуске в терминале считывает все 100000 бар.
Попробовал добавить код подкачки данных с сервера по https://www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access#synchronized
Но ничего не изменилось.
Как в тестере считать эти 100000 бар?
Как считать эти 100000 бар?
Для начала прочитайте статью https://www.mql5.com/ru/articles/239