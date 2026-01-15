Ошибки, баги, вопросы - страница 2572
Как CJVal создаёте? наверное new CJVal()?Вряд ли терминал такое отлавливает.
Нет, как в примере автора библы, на стек
CJAVal js(NULL, jtUNDEF);
Обнаружил, что у меня в режиме визуального тестирования функция SymbolInfoTick() возвращает одно значение, а таймсерия Close[0] имеет другое.
Это ошибка моя ? Я что-то делаю не так ?
Вроде как должны быть одинаковые значения:
Как правило, разница составляет 1-2 пункта, но на резких движениях бывает и больше.
Это только у меня так ?
Пока что принял таймсерию за "более правильную", если выясняется, что SymbolInfoTick() дает значение, отличающееся от Close[0], считаю, что правильное значение - именно Close[0], спред оставляю тот же, что вернуло SymbolInfoTick().
Но, все же интересно понять, какая цена правильна, на какую цену "смотрит" ДЦ - на SymbolInfoTick() или на Close[0]
Еще есть SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID)
Да, возвращает тоже самое, что SymbolInfoTick().
Подскажите по глобальным переменным. Решил задачу сохранения тиков из Обзора рынка.
Каждый новый тик увеличивает соответствующую глобальную переменную на единицу. На глаз в Обзор рынка приходит около 100 тиков в секунду.
Итого глобальные переменные обновляются с частотой 100 Гц. Меня интересует, не влияет ли это негативно на SSD?
Сами тики записываю через каждые 1000 (за неделю набегает ~1 Gb). Т.е. с этим все в порядке. А вот с глобальными - раньше не задумывался, что они пишутся на SSD с каждым обновлением.
Поэтому и возник такой вопрос.
Они не пишутся на диск с каждым обновлением
Я думаю, что глобальные переменные терминала реализованы через ресурсы с периодическим автосохранением на диск. Не думаю, что автосохранение происходит чаще, чем раз в 3 секунды, скорее всего гораздо реже, и даже не исключено, что только только при наступлении события deinit.
не хочу искать что когда то в справке читал по поводу глобальных переменных терминала, но кажется их сохранение происходит в момент закрытия терминала - хотя могу запамятовать, давно читал
проще проверить, в Виндовс в диспетчере задач есть диаграмма использования жесткого диска
Наверно тут в примечании