Хорошо, вот код
Я не особо силен в индикаторах но эта строка вызывает сомнения
Возвращаемое значение
Количество скопированных элементов массива либо -1 в случае ошибки.
В случае если скопирован 1 элемент функция вернет его значение ,в случае если нет элементов или их больше 1 то функция вернет EMPTY_VALUE
Возможно так было бы правильнее ?
Поправил строку и вроде заработало )))
Я и сам в итоге так подправил. Но мне интересно, зачем изменили логику (в МТ4 масштаб был хорошим без умножения на Point). И почему нет возможности чтобы буферы без отрисовки (c DRAW_NONE) не влияли на масштаб графика.
Нет )))
1 Может быть от 1 до предела
2 только если скопирован 1 элемент если 2 и более то будет возвращено EMPTY_VALUE
В справке написано
Возвращаемое значение
Количество скопированных элементов массива либо -1 в случае ошибки. При каком условии будет скопирован 1 элемент ?
Вы не проходите по всему индикаторному буферу. Запись
вообще неправильно. У Вас есть переменные rates_total, prev_calculated и смещение индикатора iStdDev. При первом проходе нужно заполнить пустые индексы:
и далее пройтись по оставшимся индексам индикаторного буфера (пройтись - значит присвоить значения).
В оригинале у меня была функция заполняющая все нулями типа
Это в данном случае не имеет значения. Если бы там и были пустые значения, они были бы в начале графика и не влияли на масштаб окна в самом конце. Тут дело совсем в другом, вот товарищ выше уже разобрался.
Вот так попробуйте:PLOT_EMPTY_VALUE >>>
При каком условии будет скопирован 1 элемент ?
