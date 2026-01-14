Ошибки, баги, вопросы - страница 1398

Можно как-нибудь убедиться в том, что CopyBuffer индикатора со старшего ТФ возвращает значение именно на ту дату, на которую указывает CopyTime этого ТФ с одинаковым сдвигом?
 

Ошибка компиляции: '=' - structure have objects and cannot be copied

struct S1 {       int s1; };
struct S2 { const int s2; };

void OnStart()
{
        S1 a;
        S2 b;
        a = b;
}
а если например
struct S2 {       uint s2; };
то нормально. А в чем разница?
Ilya Malev:
Tapochun:
Удалил пост, так как сам сглупил. Нужно было использовать не CopyBuffer, а BarsCalculated
 
Ilya Malev:
Задача также решается через BarsCalculated. Если BarsCalculated по индикатору меньше чем SeriesInfoInteger(...SERIES_BARS_COUNT), значит индикатор не успел просчитаться на старшем ТФ. 

Хорошо, что такая функция есть и она работает :) 

 

в немецком есть такие символы в алфовите?

"д","ц"

 
Alexandr Bryzgalov:

В настройках операционной системы выставьте немецкую локаль для неюникодных приложений
 
Ilya Malev:

Вы не пробовали анализировать параметр prev_calculated?

int OnCalculate (const int rates_total,      // размер входных таймсерий
                 const int prev_calculated,  // обработано баров на предыдущем вызове
...
 
A100:

Ошибка компиляции: '=' - structure have objects and cannot be copied

А в чем разница?

int константный и не инициализирован.

Обычно const инициализируется на стадии компиляции, т.е присвоить сразу же при обьявлении. Но в случае со структурой в MQL, я не знаю как здесь быть. С++ выдает ошибку что переменная не инициализированна.

обычно в структуру константные переменные не добавляют.

 

Вопрос mql4:

В комментарии ордера нельзя вписать некоторые символы? Например, пишу в комментарий 

string comm="Extremum DC && KF";

реально в комментарии пишется Extremum DC _KF

если писать

string comm="Extremum DC & KF";

реально в комментарии пишется Extremum DC  KF

Какие ещё значки и их сочетания заменяются иными символами? Дело в том, что иногда вписываю в комментарий свою рабочую информацию.

Для её поиска в строке используются некоторые символы, например #, $, %

