Ошибки, баги, вопросы - страница 1398
Ошибка компиляции: '=' - structure have objects and cannot be copiedа если например то нормально. А в чем разница?
Ошибка в реальном времени присутствует? Или только в тестере?
Можно как-нибудь убедиться в том, что CopyBuffer индикатора со старшего ТФ возвращает значение именно на ту дату, на которую указывает CopyTime этого ТФ с одинаковым сдвигом?
Задача также решается через BarsCalculated. Если BarsCalculated по индикатору меньше чем SeriesInfoInteger(...SERIES_BARS_COUNT), значит индикатор не успел просчитаться на старшем ТФ.
Хорошо, что такая функция есть и она работает :)
Вы не пробовали анализировать параметр prev_calculated?
Ошибка компиляции: '=' - structure have objects and cannot be copiedа если напримерто нормально. А в чем разница?
int константный и не инициализирован.
Обычно const инициализируется на стадии компиляции, т.е присвоить сразу же при обьявлении. Но в случае со структурой в MQL, я не знаю как здесь быть. С++ выдает ошибку что переменная не инициализированна.
обычно в структуру константные переменные не добавляют.
Вопрос mql4:
В комментарии ордера нельзя вписать некоторые символы? Например, пишу в комментарий
реально в комментарии пишется Extremum DC _KF
если писать
реально в комментарии пишется Extremum DC KF
Какие ещё значки и их сочетания заменяются иными символами? Дело в том, что иногда вписываю в комментарий свою рабочую информацию.
Для её поиска в строке используются некоторые символы, например #, $, %