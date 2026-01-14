Ошибки, баги, вопросы - страница 1399
Вопрос mql4:
В комментарии ордера нельзя вписать некоторые символы? Например, пишу в комментарий
реально в комментарии пишется Extremum DC _KF
если писать
реально в комментарии пишется Extremum DC KF
Какие ещё значки и их сочетания заменяются иными символами? Дело в том, что иногда вписываю в комментарий свою рабочую информацию.
Для её поиска в строке используются некоторые символы, например #, $, %
Вот решение:
и результат на печати:
в немецком есть такие символы в алфовите?
"д","ц"
Вот решение:
и результат на печати:
Нет ,но есть " ü , ö , ä " в алфавите
ну эти-то я знаю, а с теми сегодня познакомился )
но это из-за винды похоже.
А если так писать? "\&"
Владимир, наведите курсор на значок открытого ордера в визуальном режиме тестера. Я же написал - в комментарий ордера, а не в журнал. Моё упущение - забыл сказать, что символы не прописываются в комментарий ордера, который показывается во всплывающей подсказке при наведении курсора на значок ордера.
Уважаемые, пожалуйста помогите решить проблему!
Индикатор эквити на разных демо счетах флекс, компании FortFS, в одном терминале отображается по разному - не понятно почему!?
сервер: mt4demonl.fortfs.net:443
Логин: 100156114 Инвестор: 3izqqrx
отображается нормально
и переключаюсь на другой счет
Логин: 100155792 Инвестор: 5dtfjur
отображается не корректно
Почему так происходит и с чем это связанно?
Вы не пробовали анализировать параметр prev_calculated?
