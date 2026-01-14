Ошибки, баги, вопросы - страница 1399

Artyom Trishkin:

Вопрос mql4:

В комментарии ордера нельзя вписать некоторые символы? Например, пишу в комментарий

реально в комментарии пишется Extremum DC _KF

если писать

реально в комментарии пишется Extremum DC  KF

Какие ещё значки и их сочетания заменяются иными символами? Дело в том, что иногда вписываю в комментарий свою рабочую информацию.

Для её поиска в строке используются некоторые символы, например #, $, %

Вот решение:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  test_script.mq4 |
//|                        Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- объявим символьные константы & #, $, %
   int a='&';
   int b='#';
   int c='$';
   int d='%';
//--- выведем константы на печать
   Print(a,b,c,d);
//--- добавим символ в строку
   string test="";
   StringSetCharacter(test,0,a);
   Print(test);
//--- соединим свою фразу со строкой
   Print("Extremum DC"+test+"KF");

//--- заменим символ в строке
   StringSetCharacter(test,0,b);
   Print(test);
//--- соединим свою фразу со строкой
   Print("Extremum DC"+test+"KF");

//--- заменим символ в строке
   StringSetCharacter(test,0,c);
   Print(test);
//--- соединим свою фразу со строкой
   Print("Extremum DC"+test+"KF");

//--- заменим символ в строке
   StringSetCharacter(test,0,d);
   Print(test);
//--- соединим свою фразу со строкой
   Print("Extremum DC"+test+"KF");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

и результат на печати:

2015.10.14 13:55:42.863 Script TestScripts\test_script WTI,Daily: loaded successfully
2015.10.14 13:55:42.866 test_script WTI,Daily: initialized
2015.10.14 13:55:42.866 test_script WTI,Daily: 38353637
2015.10.14 13:55:42.866 test_script WTI,Daily: &
2015.10.14 13:55:42.866 test_script WTI,Daily: Extremum DC&KF
2015.10.14 13:55:42.866 test_script WTI,Daily: #
2015.10.14 13:55:42.866 test_script WTI,Daily: Extremum DC#KF
2015.10.14 13:55:42.866 test_script WTI,Daily: $
2015.10.14 13:55:42.866 test_script WTI,Daily: Extremum DC$KF
2015.10.14 13:55:42.866 test_script WTI,Daily: %
2015.10.14 13:55:42.866 test_script WTI,Daily: Extremum DC%KF
2015.10.14 13:55:42.866 test_script WTI,Daily: uninit reason 0
2015.10.14 13:55:42.866 Script test_script WTI,Daily: removed
[Удален]  
Alexandr Bryzgalov:

в немецком есть такие символы в алфовите?

"д","ц"

Нет ,но есть " ü , ö , ä " в алфавите
 
Artyom Trishkin:
А если так писать? "\&"
 
Karputov Vladimir:

Вот решение:

и результат на печати:

Владимир, наведите курсор на значок открытого ордера в визуальном режиме тестера. Я же написал - в комментарий ордера, а не в журнал.  Моё упущение - забыл сказать, что символы не прописываются в комментарий ордера, который показывается во всплывающей подсказке при наведении курсора на значок ордера.
 
pako:
Нет ,но есть " ü , ö , ä " в алфавите

ну эти-то я знаю, а с теми сегодня познакомился )

но это из-за винды похоже.

 
Комбинатор:
А если так писать? "\&"
Попробую. Позже чуток.
 
Artyom Trishkin:
Владимир, наведите курсор на значок открытого ордера в визуальном режиме тестера. Я же написал - в комментарий ордера, а не в журнал.  Моё упущение - забыл сказать, что символы не прописываются в комментарий ордера, который показывается во всплывающей подсказке при наведении курсора на значок ордера.
Действительно, тестер в MT4 вырезает спецсимволы из комментария ордера.
 

Уважаемые, пожалуйста помогите решить проблему!

Индикатор эквити на разных демо счетах флекс, компании FortFS, в одном терминале отображается по разному - не понятно почему!?

сервер: mt4demonl.fortfs.net:443

Логин: 100156114 Инвестор: 3izqqrx
отображается нормально



и переключаюсь на другой счет
Логин: 100155792 Инвестор: 5dtfjur
отображается не корректно



Почему так происходит и с чем это связанно?

 
Slawa:

Вы не пробовали анализировать параметр prev_calculated?

Речь шла о двух индикаторах, один из который вызывает другого через iCustom. О параметре prev_calculated в каком индикаторе, первом или втором, Вы говорите?
 
Aleksandr Novikov:

автор уже в курсе и усиленно думает над этим как так могло получиться
