Ошибки, баги, вопросы - страница 1316
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте, у меня проблема в мт5. Ее не могут решить в техподдержке брокера. Брокер Открытие. После установки мт5 все работало нормально. Через несколько дней появилась ошибка. Решить ее я смогла сама только через полное удаление программы и установку заново. Снова неделю все работало нормально и снова неожиданно перестало. Ошибку приведу на примере. Я делаю сетку Фибоначчи. Потом изменяю ее свойства. После этого на всех страницах программа рисует сетку с измененными свойствами. В своей работе я использую несколько разных Фибоначчи с совершенно разными свойствами ( разными уровнями, цветами и тд). Для удобства работы я сохраняю все эти разные сетки Фибоначчи на одной странице. Когда мне нужно применить одну из них, я на этой странице нажимаю на свойства нужной мне сетки, мышкой нажимаю на все вкладки в свойствах и ОК. После этой процедуры на всех страницах в метатрейдере, при вызове кнопки для применения сетки Фибоначчи, рисуется сетка с последними свойствами. Это позволяет мне не перегружать график ненужными фибами и всегда иметь уже готовые фибры с нужными мне свойствами. Каждый раз вручную менять свойства - не вариант, это долго и очень неудобно. Так вот после установки мт5 эта функция работает нормально, а потом перестает. Реагирует только на ручной ввод новых свойств. Когда я полностью удалила программу и все ее свойства и установила заново, мне снова пришлось вручную сделать мои 8 сеток Фибоначчи и снова все работало, но ровно 1 неделю. В чем проблема? Мт5 например в бкс, где у меня есть Демосчет, работает без сбоев уже полгода. Помогите решать вопрос или подскажите к кому обратиться. Спасибо, Елена
То есть не сохраняются настройки объекта, которые вы установили при последнем "редактировании" объекта, и сбрасываются на дефолтные настройки?
Укажите какой именно объект? Вы имеете ввиду сетку Ганна или временные зоны Фибоначи (или другой объект)?
Это происходит только при подключении к серверу Открытия или при подключении к серверам других брокеров такая же ситуация?
Есть ли на чартах какие либо индикаторы, скрипты, эксперты, которые могут работать с графическими объектами и изменять существующие?
Ну и стандартно, какой билд терминала?
Поиск заработал частично: ищет только по разделу "Документация".
Ошибка при выполнении: EX5 loading failed - вместо - Cannot find 'f' in "Test2.ex5"
Ошибка при выполнении
Результат:
а если переместить [S f( int x )] из Test2.mq5 в Test1.mq5, то все нормально (а в чем разница?)
Уважаемые разработчики!
С недавних пор озаботился запуском MT5 в Linux под Wine. Если торговый сервер не использует SSL сертификат, то все работает без особых танцев с бубном и приседаний. Однако если торговый сервер использует SSL сертификат, то Wine не дает коннектится к торговому серверу. Ренат в одной из веток прокомментировал данный момент и сказал, что в Wine все что касается SSL по большей части в заглушках. Не могли бы вы прокомментировать, какие библиотеки задействованы при коннекте с использованием SSL. Это нужно для "обучения" Wine коннектится используя SSL. Думаю что это возможно путем добавления/замены библиотек Wine на родные Microsoft и регистрации их в окружении Wine. Результаты эксперимента обязуюсь предоставить для корректировки справки по настройке запуска МТ5 в Linux из под Wine.
Сиситема моего брокера не позволяет использовать роботы. Я внес на свой счет в mgl5 300 дол. Что можно предпринять, чтобы поработать с этими деньгами на форексе или с покупкой роботов. Буду рад рекомендациям. Спасибо. Илья
Если хотите работать на этом торговом счёте то деньги можно использовать на:
Сиситема моего брокера не позволяет использовать роботы. Я внес на свой счет в mgl5 300 дол. Что можно предпринять, чтобы поработать с этими деньгами на форексе или с покупкой роботов. Буду рад рекомендациям. Спасибо. Илья
То есть не сохраняются настройки объекта, которые вы установили при последнем "редактировании" объекта, и сбрасываются на дефолтные настройки?
Укажите какой именно объект? Вы имеете ввиду сетку Ганна или временные зоны Фибоначи (или другой объект)?
Это происходит только при подключении к серверу Открытия или при подключении к серверам других брокеров такая же ситуация?
Есть ли на чартах какие либо индикаторы, скрипты, эксперты, которые могут работать с графическими объектами и изменять существующие?
Ну и стандартно, какой билд терминала?
Если хотите работать на этом торговом счёте то деньги можно использовать на: