alenaneva:
Здравствуйте, у меня проблема в мт5. Ее не могут решить в техподдержке брокера. Брокер Открытие. После установки мт5 все работало нормально. Через несколько дней появилась ошибка. Решить ее я смогла сама только через полное удаление программы и установку заново. Снова неделю все работало нормально и снова неожиданно перестало. Ошибку приведу на примере. Я делаю сетку Фибоначчи. Потом изменяю ее свойства. После этого на всех страницах программа рисует сетку с измененными свойствами. В своей работе я использую несколько разных Фибоначчи с совершенно разными свойствами ( разными уровнями, цветами и тд). Для удобства работы я сохраняю все эти разные сетки Фибоначчи на одной странице. Когда мне нужно применить одну из них, я на этой странице нажимаю на свойства нужной мне сетки, мышкой нажимаю на все вкладки в свойствах и ОК. После этой процедуры на всех страницах в метатрейдере, при вызове кнопки для применения сетки Фибоначчи, рисуется сетка с последними свойствами. Это позволяет мне не перегружать график ненужными фибами и всегда иметь уже готовые фибры с нужными мне свойствами.  Каждый раз вручную менять свойства - не вариант, это долго и очень неудобно. Так вот после установки мт5 эта функция работает нормально, а потом перестает. Реагирует только на ручной ввод новых свойств. Когда я полностью удалила программу и все ее свойства и установила заново, мне снова пришлось вручную сделать мои 8 сеток Фибоначчи и снова все работало, но ровно 1 неделю. В чем проблема? Мт5 например в бкс, где у меня есть Демосчет, работает без сбоев уже полгода. Помогите решать вопрос или подскажите к кому обратиться.  Спасибо, Елена

То есть не сохраняются настройки объекта, которые вы установили при последнем "редактировании" объекта, и сбрасываются на дефолтные настройки?

Укажите какой именно объект? Вы имеете ввиду сетку Ганна или временные зоны Фибоначи (или другой объект)?

Это происходит только при подключении к серверу Открытия или при подключении к серверам других брокеров такая же ситуация? 

Есть ли на чартах какие либо индикаторы, скрипты, эксперты, которые могут работать с графическими объектами и изменять существующие?

Ну и стандартно, какой билд терминала? 

 
Karputov Vladimir:
Поиск заработал частично: ищет только по разделу "Документация".
Теперь работает поиск по всему mql5.community. Спасибо.
 

Ошибка при выполнении: EX5 loading failed - вместо - Cannot find 'f' in "Test2.ex5"

//Test1.mq5
struct S { int x; };
#ifndef HEADER
#import "Test2.ex5"
        S f();
#import
void OnStart()
{
        S s = f();
        Print( "x=", s.x );
}
#endif

//Test2.mq5
#property library
#define HEADER
#include "Test1.mq5"
S f() //export
{
        S s;
        s.x = 1;
        return s;
}
 

Ошибка при выполнении

//Test1.mq5
struct D {
        int x1;
        int x2;
};
struct S {
        D d;
};
#ifndef HEADER
#import "Test2.ex5"
        S f( int x );
#import
void OnStart()
{
        S s = f( 5 );
	Print( "x1=", s.d.x1 ); //1 - нормально
	Print( "x2=", s.d.x2 ); //ошибка, должно быть 5
}
#endif

 

//Test2.mq5
#property library
#define HEADER
#include "Test1.mq5"
S f( int x ) export
{
        S s;
        s.d.x1 = 1; 
        s.d.x2 = x;
        return s;
}

Результат:

а если переместить [S f( int x )] из Test2.mq5 в Test1.mq5, то все нормально (а в чем разница?)

 

[Удален]  

Уважаемые разработчики!

С недавних пор озаботился запуском MT5 в Linux под Wine. Если торговый сервер не использует SSL сертификат, то все работает без особых танцев с бубном и приседаний. Однако если торговый сервер использует SSL сертификат, то Wine не дает коннектится к торговому серверу. Ренат в одной из веток прокомментировал данный момент и сказал, что в Wine все что касается SSL по большей части в заглушках. Не могли бы вы прокомментировать, какие библиотеки задействованы при коннекте с использованием SSL. Это нужно для "обучения" Wine коннектится используя SSL. Думаю что это возможно путем добавления/замены библиотек Wine на родные Microsoft и регистрации их в окружении Wine. Результаты эксперимента обязуюсь предоставить для корректировки справки по настройке запуска МТ5 в Linux из под Wine.

 
Сиситема моего брокера не позволяет использовать роботы. Я внес на свой счет в mgl5 300 дол. Что можно предпринять, чтобы поработать с этими деньгами на форексе или с покупкой роботов. Буду рад рекомендациям. Спасибо. Илья
 
iliadoctor:
Если хотите работать на этом торговом счёте то деньги можно использовать на:

  • индикаторы
  • различные вспомогательные панели (не торговые, так как на Вашем торговом счёте запрещена автоторговля)
  • книги и журналы
[Удален]  
сменить брокера =)
 
Alexey Da:

Настройки последнего редактирования сохраняются, только если заново сделать новые из существующей. А если открыть другую фибу, и мышкой просто пролистать настройки, как бы сделав имитацию изменения настроек, то нет. При этом если установить терминал заново, то какое то время работает, потом перестает. сейчас я снова все удалили и переустановила вручную, пока работает. но сегодня одна фиба опять заглючила, остальные работают. я имею в виду линии Фибоначчи, так они называются в МТ5. в БКС у меня такой ошибки не возникало, только Открытие. На чартах только тренды и МА, объем и МАСD. Билд терминала - это что?)
 
Karputov Vladimir:

Могу ли я открыть счет у другого брокера и перевести эти деньги ему на счет. Могу ли я эти деньги положить на депозит одному из продацов роботов. чтобы он с ними работал я получал отчет об их использовании. Спасибо за помощь. Илья
