Существует ли библиотека Графических объектов для МТ4.
- Копировщик объектов с графика на график
- Групповое перетаскивание графических объектов
- Медленная работа графики в MT5 по сравнению с МТ4
Стандартные объекты в МТ4 не обладают нужными критериями. Может быть я чего-то не заметил. Есть библиотека Советников, Скриптов и Индикаторов. Существует ли подобное для Графических объектов к МТ4? Для примера не в МТ, как на скриншоте канал с подсчетом пунктов или уровни ордеров там же с пунктами. В данном случае с четырьмя знаками. Канал нужен с возможностью перетаскивания, то есть не привязанный к графику.
Можно сделать программно такой канал. Например, можно руками Ну или скриптом расставить линии с заранее заданными именами, а советник/индикатор на следующем тике подтянет к ним соответствующие метки и посчитает пункты. Библиотеку не встречал. А вообще, в терминале есть 5 типов каналов
Как-то пытался начать такое дело, только для 5-ки (есть в статьях, одна статья об общем принципиальном подходе, еще одна - небольшая библиотечка готовых элементов).
Но от этого всем так поплохело и все вдруг так неистово начали пилить свои правильные ГУИ...
Стандартные объекты в МТ4 не обладают нужными критериями...
Можно сделать программно такой канал. Например, можно руками Ну или скриптом расставить линии с заранее заданными именами, а советник/индикатор на следующем тике подтянет к ним соответствующие метки и посчитает пункты. Библиотеку не встречал. А вообще, в терминале есть 5 типов каналов
Проверил всё, что есть в терминале, все варианты. Решения не обнаружил. С остальными вариантами то же пока сложности. Я их постоянно держу в голове. Может, что попадется. Спасибо за ответ.
Как из них составить? В настройках такой возможности нет. Ну можно код переписать. Может, когда-нибудь я в эти дебри и влезу, но не сейчас.
К сожалению, без влезания в дебри, всегда будет нехватка чего-либо.
С влезанием в дебри любое желание всегда можно реализовать программно.
Мне кажется и не появится, поскольку это хлеб для фрилансеров.
Полазил по форуму, оказывается эта проблема поднималась еще лет 10 назад. Но тогда этот метод графической оптимизации здешних Советников легко решался на сторонних терминалах. Сейчас такая возможность уходит в небытиё. Даже несколько странно, за этот период были проделаны просто титанические труды программистов по улучшению проекта МТ, но такую мелочь не сделали до сих пор. Причем возможности подсчета пунктов на графиках графическими объектами нет ни в КодоБазе, ни в Маркете.
Полазил по форуму, оказывается эта проблема поднималась еще лет 10 назад. Но тогда этот метод графической оптимизации здешних Советников легко решался на сторонних терминалах. Сейчас такая возможность уходит в небытиё. Даже несколько странно, за этот период были проделаны просто титанические труды программистов по улучшению проекта МТ, но такую мелочь не сделали до сих пор. Причем возможности подсчета пунктов на графиках графическими объектами нет ни в КодоБазе, ни в Маркете.
Я делал ещё в 2007 году и выкладывал на этом форуме. К посту приложены три скрипта. Один создаёт на графике 2 горизонтальные линии, второй их удаляет. НО! прежде чем удалять, можно поперемещать линии по графику и третьим скриптом посмотреть расстояние в пунктах между ними.
Вот цитата из кода третьего скрипта:
/*
Скрипт
========== Lines_RASST ========
Является дополнением к скрипту Lines_Create. (Скрипт Lines_Create создаёт на графике 2 горизонтальные линии с именами UP_LEVEL и DOWN_LEVEL)
Скрипт Lines_RASST выводит на экран сообщение о том, сколько пунктов расстояние между двумя горизонтальными линиями
у которых миена UP_LEVEL и DOWN_LEVEL.
В силу того, что скрипт Lines_RASST имеет задержку в коде, надо не просто кинуть его на график, или не просто сделать
по скрипту двойной клик, надо ещё сразу сделать дополнительный одинарный клик левой кнопкой мыши по окну графика.
Только в этом случае надпись, говорящая о расстоянии появится и через 5 секунд исчезнет сама.
Если скрипт Lines_RASST вызван, а дополнительный клик по окну не сделан, то по прошествии 5 секунд скрипт выгрузится из оперативной
памяти, и Вы ни чего на экране не увидите, ни какой надписи (почему так сделан терминал я не знаю).
*/
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