Ошибки, баги, вопросы - страница 1299

Новый комментарий
 
A100:

У значков существенно четкость пропала

Было  build 1060

Стало build 1100

А у меня все нормально, билд 1100, масштаб 100%

 

 
alexl:
Какой у вас экран ? Какое разрешение ? В настройках размер текста в % сколько выставлен  ?

Масштаб 125%, разрешение 1024x768

Если поставить масштаб 100%, то четкость нормализуется, но у build 1060 отличная четкость и при 125%

Может быть можно что-нибудь сделать? Масштаб 125% - типовой и при нем внешний вид терминала оставляет желать лучшего

 
fyords:

А у меня все нормально, билд 1100, масштаб 100%

Попробуйте масштаб 125%. Раньше то (build 1060) от масштаба качество не зависело
 
A100:
Попробуйте масштаб 125%. Раньше то (build 1060) от масштаба качество не зависело
Да, если масштаб 125%, то качество немного портится.
 
fyords:
Да, если масштаб 125%, то качество немного портится.
Разберемся. Спасибо
 

А что постоянно виснет MT4 при отладке?

Win 8.1 x64

 
denkir:

А что постоянно виснет MT4 при отладке?

Win 8.1 x64

При отладке любого кода или определенного ? Приведите код, на котором воспроизводится проблема. 

Спасибо

 
alexl:

При отладке любого кода или определенного ? Приведите код, на котором воспроизводится проблема...

Любого. Когда перехожу в окно терминала, то виснет...
 
denkir:
Любого. Когда перехожу в окно терминала, то виснет...
Какой у вас билд терминала ?
 
alexl:
Какой у вас билд терминала ?
765
1...129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306...3695
Новый комментарий