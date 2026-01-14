Ошибки, баги, вопросы - страница 1299
У значков существенно четкость пропала
Было build 1060
Стало build 1100
А у меня все нормально, билд 1100, масштаб 100%
Какой у вас экран ? Какое разрешение ? В настройках размер текста в % сколько выставлен ?
Масштаб 125%, разрешение 1024x768
Если поставить масштаб 100%, то четкость нормализуется, но у build 1060 отличная четкость и при 125%
Может быть можно что-нибудь сделать? Масштаб 125% - типовой и при нем внешний вид терминала оставляет желать лучшего
Попробуйте масштаб 125%. Раньше то (build 1060) от масштаба качество не зависело
Да, если масштаб 125%, то качество немного портится.
А что постоянно виснет MT4 при отладке?
Win 8.1 x64
При отладке любого кода или определенного ? Приведите код, на котором воспроизводится проблема.
Спасибо
Любого. Когда перехожу в окно терминала, то виснет...
Какой у вас билд терминала ?