Вопрос и просьба к разработчикам мобильного мт4

Здравствуйте! Почему в мобильной версии терминала мт4 , в индикаторах не все функции реализованы!? В качестве примера возьмем индикатор Moving Average, нет таких функций как, Previous Indicator’s Data, First Indicator’s Data. Мне вот очень нужны они, у меня стратегия основана на этих параметрах, а вы их вырезали! Особенно нужна очень функция Previous Indicator’s Data! Будьте так добры, верните пожалуйста все положенные функции в индикаторах!?
 
vlasal1:
  vlasal1:

Вы о чём?


 
Oksana Berenko:

Вы о чём?


Я же написал: Нет таких функций как, Previous Indicator’s Data, First Indicator’s Data. В параметре "Применить к" в выпадающем списке. (В мобильной версии терминала мт4 для андройда)
 
Artem Ashikhmin:
Что значит верните? Их ни когда и не было в мобильных версиях и в андройдах тоже вроде.
Ну так они должны быть, как полноценный индикатор с полным функционалом, а не обрубыш какой-то
 
vlasal1:
Я же написал: Нет таких функций как, Previous Indicator’s Data, First Indicator’s Data. В параметре "Применить к" в выпадающем списке. (В мобильной версии терминала мт4 для андройда)
Мой скрин был сделан со стандартного терминала МТ4 на компьютере. Если этого нет в полной версии МТ4, то о чём говорить в урезанной версии андроида?
 
Oksana Berenko:
Мой скрин был сделан со стандартного терминала МТ4 на компьютере. Если этого нет в полной версии МТ4, то о чём говорить в урезанной версии андроида?

В настольной версии есть. Вы просто невнимательны к деталям. 

В версии для Windows Mobile - тоже было. Но эта поистине наиболее функциональная из мобильных версий терминала канула в Лету (помним, скорбим), а современные версии под другие мобильные платформы авторы не сочли нужным развивать до её уровня. 

Или просто хотят подольше имитировать бурную работу по развитию мобильных терминалов, чтобы когда-нибудь всё же довести их до уровня ушедшей легенды.  

 
МТ для андроида нужен только чтобы следить за сделками через пуш уведомления
 
Vitalie Postolache:

В настольной версии есть. Вы просто невнимательны к деталям. 


Заинтриговано искала. Установила несколько MA. Может в настройках терминала надо что-то изменить, чтобы появилось?
 
Oksana Berenko:
Заинтриговано искала. Установила несколько MA. Может в настройках терминала надо что-то изменить, чтобы появилось?

Всегда было и будет, и не только для МА. И не только в МТ4, но и в МТ5.

 
trader781:
МТ для андроида нужен только чтобы следить за сделками через пуш уведомления
Какой толк от этого слежения если я не могу выставить сделку по своей стратегии, вот например: Ну выставил я по своей стратегии (был сигнал) сделку со стоп-лоссом и тейк-профитом с настольной версии находясь дома. Ушел на работу и через несколько часов сделка закрылась(не важно, по стоп-лоссу или тейк-профиту), мне нужно выставить новую сделку, каким я образом это сделаю? если я на работе нахожусь каждый день и с утра до вечера, никто из начальства в течении дня домой не отпустит! И если мобильная версия создавалась только для слежения, не надо было бы тогда все эти индикаторы  добавлять, к чему они если с их помощью нельзя проанализировать рынок. Детская игрушка какая-то получается!
 
vlasal1:

Это мое личное мнение как бы.

планирую решать с доступом к впс через мобильный. У самого также 

