Вопрос и просьба к разработчикам мобильного мт4
... В качестве примера возьмем индикатор Moving Average, нет таких функций как, Previous Indicator’s Data, First Indicator’s Data ...
Вы о чём?
Что значит верните? Их ни когда и не было в мобильных версиях и в андройдах тоже вроде.
Я же написал: Нет таких функций как, Previous Indicator’s Data, First Indicator’s Data. В параметре "Применить к" в выпадающем списке. (В мобильной версии терминала мт4 для андройда)
Мой скрин был сделан со стандартного терминала МТ4 на компьютере. Если этого нет в полной версии МТ4, то о чём говорить в урезанной версии андроида?
В настольной версии есть. Вы просто невнимательны к деталям.
В версии для Windows Mobile - тоже было. Но эта поистине наиболее функциональная из мобильных версий терминала канула в Лету (помним, скорбим), а современные версии под другие мобильные платформы авторы не сочли нужным развивать до её уровня.
Или просто хотят подольше имитировать бурную работу по развитию мобильных терминалов, чтобы когда-нибудь всё же довести их до уровня ушедшей легенды.
Заинтриговано искала. Установила несколько MA. Может в настройках терминала надо что-то изменить, чтобы появилось?
Всегда было и будет, и не только для МА. И не только в МТ4, но и в МТ5.
МТ для андроида нужен только чтобы следить за сделками через пуш уведомления
Это мое личное мнение как бы.
планирую решать с доступом к впс через мобильный. У самого также
