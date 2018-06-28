Не компилируется индикатор из CodeBase, какая-то простая ошибка

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При компиляции индикатора Ichimoku Oscillator выскакивает ошибка

'DRAW_ARROW' - cannot convert enum      ichimoku_osc.mq5        97      22

Помогите поправить, у меня знаний не хватает, но мне кажется, что-то очень простое.

PS Кстати, довольно часто происходит ошибка при компиляции индикаторов из Базы, в коде прописано скажем MODE_SMA, не компилируется. Я догадался прописать 0, так все работает. Например, вот. Это как-то связано с изменениями в версиях терминала или языка MQL?

 
Nilog:

При компиляции индикатора Ichimoku Oscillator выскакивает ошибка

Помогите поправить, у меня знаний не хватает, но мне кажется, что-то очень простое.

PS Кстати, довольно часто происходит ошибка при компиляции индикаторов из Базы, в коде прописано скажем MODE_SMA, не компилируется. Я догадался прописать 0, так все работает. Например, вот. Это как-то связано с изменениями в версиях терминала или языка MQL?

А это читали в описании индикатора?

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Ichimoku_Calc.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
 
Nilog:

При компиляции индикатора Ichimoku Oscillator выскакивает ошибка

Помогите поправить, у меня знаний не хватает, но мне кажется, что-то очень простое.

PS Кстати, довольно часто происходит ошибка при компиляции индикаторов из Базы, в коде прописано скажем MODE_SMA, не компилируется. Я догадался прописать 0, так все работает. Например, вот. Это как-то связано с изменениями в версиях терминала или языка MQL?

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Ichimoku_Calc.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Описания-то читаете?

 

Все эти файлы есть.

Ошибка-то совсем не об этом.

Попробуйте сами установить.
 
Nilog:

При компиляции индикатора Ichimoku Oscillator выскакивает ошибка

Помогите поправить, у меня знаний не хватает, но мне кажется, что-то очень простое.

PS Кстати, довольно часто происходит ошибка при компиляции индикаторов из Базы, в коде прописано скажем MODE_SMA, не компилируется. Я догадался прописать 0, так все работает. Например, вот. Это как-то связано с изменениями в версиях терминала или языка MQL?

Такие вопросы нужно задавать в ветке обсуждения кода. Ссылка на ветку обсуждения публикуется в конце описания:


 
Vladimir Karputov:

Такие вопросы нужно задавать в ветке обсуждения кода. Ссылка на ветку обсуждения публикуется в конце описания:


Спасибо, понял.

Но вопрос про некомпилируемость MODE_SMA касается многих индикаторов. Если заменить цифрой, работает. Почему такое происходит?

 
Nilog:

Спасибо, понял.

Но вопрос про некомпилируемость MODE_SMA касается многих индикаторов. Если заменить цифрой, работает. Почему такое происходит?

Когда Вы пишите в специальной ветке обсуждения кода - автору кода приходит сообщение. Таким образом автор быстрее отреагирует. Обсуждать код на общем форуме - очень неэффективно, с вероятность 99% автор кода никогда не увидит это обсуждение на общем форуме.

 
Nilog:   При компиляции индикатора Ichimoku Oscillator выскакивает ошибка
Попробуйте в строке 100 (или около того) вместо DRAW_ARROW написать просо ARROW
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