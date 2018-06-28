Не компилируется индикатор из CodeBase, какая-то простая ошибка
При компиляции индикатора Ichimoku Oscillator выскакивает ошибка
Помогите поправить, у меня знаний не хватает, но мне кажется, что-то очень простое.
PS Кстати, довольно часто происходит ошибка при компиляции индикаторов из Базы, в коде прописано скажем MODE_SMA, не компилируется. Я догадался прописать 0, так все работает. Например, вот. Это как-то связано с изменениями в версиях терминала или языка MQL?
А это читали в описании индикатора?
При компиляции индикатора Ichimoku Oscillator выскакивает ошибка
Помогите поправить, у меня знаний не хватает, но мне кажется, что-то очень простое.
PS Кстати, довольно часто происходит ошибка при компиляции индикаторов из Базы, в коде прописано скажем MODE_SMA, не компилируется. Я догадался прописать 0, так все работает. Например, вот. Это как-то связано с изменениями в версиях терминала или языка MQL?
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Ichimoku_Calc.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Описания-то читаете?
Все эти файлы есть.
Ошибка-то совсем не об этом.Попробуйте сами установить.
При компиляции индикатора Ichimoku Oscillator выскакивает ошибка
Помогите поправить, у меня знаний не хватает, но мне кажется, что-то очень простое.
PS Кстати, довольно часто происходит ошибка при компиляции индикаторов из Базы, в коде прописано скажем MODE_SMA, не компилируется. Я догадался прописать 0, так все работает. Например, вот. Это как-то связано с изменениями в версиях терминала или языка MQL?
Такие вопросы нужно задавать в ветке обсуждения кода. Ссылка на ветку обсуждения публикуется в конце описания:
Такие вопросы нужно задавать в ветке обсуждения кода. Ссылка на ветку обсуждения публикуется в конце описания:
Спасибо, понял.
Но вопрос про некомпилируемость MODE_SMA касается многих индикаторов. Если заменить цифрой, работает. Почему такое происходит?
Спасибо, понял.
Но вопрос про некомпилируемость MODE_SMA касается многих индикаторов. Если заменить цифрой, работает. Почему такое происходит?
Когда Вы пишите в специальной ветке обсуждения кода - автору кода приходит сообщение. Таким образом автор быстрее отреагирует. Обсуждать код на общем форуме - очень неэффективно, с вероятность 99% автор кода никогда не увидит это обсуждение на общем форуме.
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При компиляции индикатора Ichimoku Oscillator выскакивает ошибка
Помогите поправить, у меня знаний не хватает, но мне кажется, что-то очень простое.
PS Кстати, довольно часто происходит ошибка при компиляции индикаторов из Базы, в коде прописано скажем MODE_SMA, не компилируется. Я догадался прописать 0, так все работает. Например, вот. Это как-то связано с изменениями в версиях терминала или языка MQL?