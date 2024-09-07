Пожелания для МТ5 - страница 92
Да это возможно, но если вы спрашиваете, вы с этим не справитесь.
Ответ лежит в поле управления чартом.
В разделе управления чартом есть масштабирование "масштаб по пунктам на бар"... справляюсь?
Только данное масштабирование работает по-другому: Если выбрать в евро/дол "50 пунктов на бар", деления вертикальной сетки могут получиться, например 1,32009 - 1,32059 - 1,32109.
Между этими числами разница - 50 пунктов, но они НЕ кратны 50 пунктам, как в моем примере.
Фишка с устанавливаемой программно иконкой понравилась. Мелочь, но приятно. ))
//---
В дополнение к этому можно было бы сделать, чтобы эта же иконка отображалась и на файле *.ex5. В проводнике операционной системы и конечно же в навигаторе терминала.
В дополнение к этому можно было бы сделать, чтобы эта же иконка отображалась и на файле *.ex5. В проводнике операционной системы и конечно же в навигаторе терминала.
Предлагаю добавить в Объекты - Ганн: квадрат Ганна. Фишка в том, что он должен быть одним объектом, чтобы можно было мышкой таскать.
и квадрат 9 Ганна.
Квадрат 9, правда, тянет на отдельную программу. С другой стороны, продвинутых решений на рынке реально мало, а для МТ просто нет. А у конкурентов есть. Но не продвинутые. :)
При тестировании в режиме визуализации, хотелось бы еще иметь кнопочку шаг назад.
Еще отдельные отчеты в тестере. Для бэк-теста отдельно для форвард-теста отдельно.
Режим отладки чтобы зависел не от поступающих котировок, а от тестера (визуализатора) .
Чтобы из советника можно было включить оптимизацию, даже в режиме тестирования.
Теперь разверните каждое предложение более подробно, пожалуйста. Из всего, что Вы написали, мне например, понятно только первое. )))
Отчеты. Ставим тестирование, устанавливаем форвард период. После опимизации выбираем один из вариантов, прогоняем его отдельно, на вкладке результат видим отчет о тестировании за весь период. Хотелось бы иметь отчет отдельно за форвард период отдельно за бэк период.
Отладка. Если я опять интенсивно не торможу. Функция OnTick советника вызывается в момент прихода нового тика котировок. Хотелось бы, запускаем отладку, автоматом включается визуализатор, функция OnTick вызывается по приходу нового тика в визуализаторе, а там кнопочка есть шаг вперед.
Оптимизация. По каким то критериям заключаем, что нужна переоптимизация советника. Вызываем функцию оптимизация, куда передаем начальные конечные шаг значений, в ответ получаем csv файл результаты оптимизации. Откуда выбираем и загружаем оптимальные параметры. Также хотелось бы чтобы такая фишка поддерживалась в режиме оптимизации. Оптимизация внутри оптимизации.
Спасибо.
По первому пункту. Я уже что-то давно форварды не гонял, но вроде в памяти отложилось, что то, что Вы хотите, уже есть или я опять не так понял. В тестер проверять полезу уже только после нового билда. ))
А всё остальное было бы очень здорово в качестве штатных функций. Поддерживаю. Но всё равно думаю, для практики, сделать подобное на MQL5.
Как вариант, вместо квадрата Ганна - иметь возможность объединять объекты в один пользовательский.
Нарисовали, например, прямоугольник с отрезками, в списке объектов выделили, нажали кнопочку объединить - появилась возможность перетаскивать это всё кучей. Если выделен объект, который таскать нельзя - типа эвента новостей - кнопка объединить недоступна.
Добавьте возможность сохранения результата оптимизации без необходимости запуска одиночого теста.
Добавьте возможность тестирования наборов настроек. Выбираем папку, в которой лежат set файлы, выбираем допустимый шаблон имени set файлов и запускаем тест.