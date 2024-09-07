Пожелания для МТ5 - страница 95

Ashes:

Зачем городить новые типы? ИМХО, достаточно реализовать функции GetFont и GetFile, возвращающие соответствующую строку.

1. Типы - для использования в инпут-параметрах.  Не вижу способа вызвать функции при редактировании свойств эксперта.

2. Стандартные (встроенные) функции для вызовов файл-диалога, фонт-диалога, колор-диалога, датетайм-диалога и т.п. - также весьма желательны. Для вызовов уже во время работы эксперта ("по требованию").

MetaDriver:

У меня предложение по развитию mql5.

Ввести дополнительные базовые (встроенные) типы данных, помогающие создавать более юзабельные программы.

Пока ограничусь двумя примерами, чтоб прояснить идею.

Описываю:

1.  Тип FileName.  В программе является синонимом типа string, за исключением применения типа в качестве input-параметра.

Описание

ведёт при вводе юзером параметров эксперта к вызову стандартного виндовского диалога открытия файла в папке MQL5\Files\MyFolder\, и последующее приваивание переменной FName имени выбранного файла.

2.  Тип FontName.  В программе является синонимом типа string, за исключением применения типа в качестве input-параметра.

Описание

ведёт при вводе юзером параметров эксперта к вызову стандартного виндовского диалога выбора шрифта (с подготовленным списком реальных установленных на компьютере шрифтов), и последующее приваивание переменной BaseFont имени выбранного шрифта.

--

Идею можно расширить и углубить, но таки главное начать.

А если так?

#define    FileName        string
 
Dima_S:

А если так?

Не пойдёт, при таком варианте в инпутах не появиться выпадающий список вариантов.

Перечисления тоже не подходят так как список файлов может меняться без ведома программы.

 
MetaDriver:

У меня предложение по развитию mql5...

Хорошее предложение. Есть смысл ввести нечто подобное не только для input-параметров. Подобный функционал, например, иногда востребован и для панелей управления.
 
Lizar:
Хорошее предложение. Есть смысл ввести нечто подобное не только для input-параметров. Подобный функционал, например, иногда востребован и для панелей управления.

Я согласен:

2. Стандартные (встроенные) функции для вызовов файл-диалога, фонт-диалога, колор-диалога, датетайм-диалога и т.п. - также весьма желательны. Для вызовов уже во время работы эксперта ("по требованию").

 
MetaDriver:

1. Типы - для использования в инпут-параметрах.  Не вижу способа вызвать функции при редактировании свойств эксперта.

2. Стандартные (встроенные) функции для вызовов файл-диалога, фонт-диалога, колор-диалога, датетайм-диалога и т.п. - также весьма желательны. Для вызовов уже во время работы эксперта ("по требованию").

+1
 
MetaDriver:
Пили опросец.
 
MetaDriver:

1. Типы - для использования в инпут-параметрах.  Не вижу способа вызвать функции при редактировании свойств эксперта.

2. Стандартные (встроенные) функции для вызовов файл-диалога, фонт-диалога, колор-диалога, датетайм-диалога и т.п. - также весьма желательны. Для вызовов уже во время работы эксперта ("по требованию").

Если это для юзера (а не для перебора оптимизатором), то что мешает сделать диалог/диалоги в эксперте? Файл-диалог(из Files) - без проблем, датапикер, колорпикер - без вопросов. Вот с шрифтом - засада.
 

Точки привязки Arrow.

Предлагаю добавить Left, Right, TopLeft, TopRight, BottomLeft,  BottomRight. Появится возможность точного позиционирования стрелок на точку привязки

Т. е., чтобы точку привязки arrow не пересчитывать для точного позиционирования.

Условные брейкпоинты в MetaEditor планируются? Имхо, очень нужная штука...
