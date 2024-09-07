Пожелания для МТ5 - страница 93

Хотелось бы иметь вкладку для ведения полноценных заметок, чтобы можно было составить картину работы фундаментальных новостей.

 

 

 
 
 
 

По поводу блокнота, было такое предложение (а может, это я размечтался, не помню): добавить в терминал дневник трейдера.

 
 
 

За грамматические опечатки, извиняйте.

Надеюсь суть вопросов, понятна.

Мир не стоит на месте, нужна хорошая визуализация, дополнительные инструменты.

 
 
