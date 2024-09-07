Пожелания для МТ5 - страница 99

joo:

1. Это я не совсем уловил твою мысль сначала, значит.

2. Если эксп будет выбирать язык тот, что выбран в качестве локализации в терминале пользователем, то да, файлы локализации не нужны.

Истесно, представь предложенную мной процедуру как switch, на вход терминал подаёт текущий язык под которым он работает, а прога из списка выбирает нужную подстановку описания инпутов.
 
Urain:
Истесно, представь предложенную мной процедуру как switch, на вход терминал подаёт текущий язык под которым он работает, а прога из списка выбирает нужную подстановку описания инпутов.
Ага, клёво!
 
Rosh:

Не надо полагаться на неявную инициализацию, в разделе  Инициализация переменных так и сказано:

Если Вам везет на получение нулей, то в следующий раз может не повезти

ИМХО, это не очень хороший подход - создавать клиенту лишние трудности.

Сделать операции более детерминированными и всегда заполнять массив нулями - это не требует времени.

Совсем не обязательно подражать и полностью копировать недостатки таких языков как С и С++ 

 

 Клиентский терминал поддерживает отправку уведомлений о различных событиях на мобильные устройства под управлением операционных систем iOS и Android при помощи Push-сообщений. Благодаря этой функции трейдер всегда в курсе происходящего.

Push-уведомления представляют собой короткие сообщения длиной не более 255 символов. Такие уведомления доставляются немедленно и не теряются в пути.

Есть ли возможность добавить отправку подобных сообщений на десктопный терминал (и 4 и 5)? Было бы очень удобно.

Есть варианты решения через аську, скайп, и другие сторонние программы, но встроенная и надежная функция была бы очень полезна.


ps: технической стороны вопроса не владею, поэтому просто спрашиваю.

 
papaklass:

Можно сделать какое-нибудь отличие terminal64.exe в диспетчере задач? Не удобно, когда открыто несколько терминалов.

 

В win7 можно открыть свойства для процесса, в "общие" можно увидеть "расположение".
 
papaklass:

Можно сделать какое-нибудь отличие terminal64.exe в диспетчере задач? Не удобно, когда открыто несколько терминалов.

 

PID (ИД процесса) не подходит?
 
papaklass:

Можно сделать какое-нибудь отличие terminal64.exe в диспетчере задач? Не удобно, когда открыто несколько терминалов.

 

PS: Нет, не "terminal64.exe" , а в комментарий добавить ярлык с рабочего стола. Например, вместо "MetaTrader 5 Client Terminal" сделать "MetaTrader 5 Client Terminal MT5_1", где MT5_1 - ярлык моего первого из трех терминалов.

Можно так сделать? 

 

Хочу выразить благодарность за восстановление прав кнопки ESC в редакторе.

Если это была чья-то заявка в сервисдеск, то тебе мил человек +100 скилов к силе убеждения.

Если это инициатива разработчика, то ему +1 левел Мастерства понимания.

sergeev:

Хочу выразить благодарность за восстановление прав кнопки ESC в редакторе.


sergeev, а это Вы о чём, если не секрет? :-)
 
denkir:
sergeev, а это Вы о чём, если не секрет? :-)

с самого начала и до недавнего времени окно компиляции со списком ошибок скрывалось только по Ctrl+T.

Но в редакторах других, в том числе и в МТ4, это окно скрывается по Esc.

Неделю назад обнаружил, что кнопка Esc снова в деле. Не могу сказать когда именно её задействовали, так как по привычке пользовался Ctrl+T.

Очень давно я просил это сделать в СД, но заявку закрыли.

А сейчас к моему удивлению это сделали.  Чему я очень рад. И говорю спасибо тем, кто продвинул эту правку.

