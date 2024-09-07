Пожелания для МТ5 - страница 94

1. Индикаторы справа на чарте возможны.

2. Сигналы в МТ5 тоже скоро будут

3. Выход на CME - все зависит от вашего ДЦ.

4. Ценовой график за пределами терминала нет

5. Что такое тепловая карта символов?

6. Крестики нолики - поищите в кодебазе

7. Тиковых графиков нет.

Последний крестовый поход
Последний крестовый поход
  • 2012.03.13
  • Roman Zamozhnyy
  • www.mql5.com
Взгляните в ваш торговый терминал. Какие способы представления цены вы видите? Бары, свечи, линейный. Мы гонимся за временем и ценами, а прибыль нам дает одна цена. Так может стоит посмотреть на рынок лишь только с ценами? В данной статье предложен алгоритм построения пункто-цифровых графиков ("крестики-нолики") и скрипт, позволяющий производить построение данных графиков. Рассмотрены типичные ценовые паттерны и даны рекомендации по их практическому использованию.
 

а будет выбор времени в терминале построения свечей?

Интересует возможность строить свечи по GMT

 
Сперва бы от багов избавились
 

Оптимальный вариант для предложений по ручной торговле: 

1 Предложения от трейдеров не интересуют. MQ делает всё. Для программистов. Которые могут всё, что нужно трейдеру.

2 Писать сразу в СД.

3 Завести отдельную ветку - Предложения для ручной торговли.

Какой? 

 
График цены можно расстягивать по вертикали и горизонтали. Плз сделайте такое же и для графика баланса, немного не удобно выцеплять интересующие участки и перетестировать.
 

Появилась необходимость возможности программно определять, какой режим оптимизации/тестирования выбрал пользователь.

На данный момент это фиксируется только в журнале:


 
Нет, этого делать не будем. Эксперту незачем это знать и он не должен подстраиваться.
 
Renat:
Нет, этого делать не будем. Эксперту незачем это знать и он не должен подстраиваться.
Действительно, нашлись бы люди, которые воспользовались бы этим не в благих целях. Значит не стоит.
 

У меня предложение по развитию mql5.

Ввести дополнительные базовые (встроенные) типы данных, помогающие создавать более юзабельные программы.

Пока ограничусь двумя примерами, чтоб прояснить идею.

Описываю:

1.  Тип FileName.  В программе является синонимом типа string, за исключением применения типа в качестве input-параметра.

Описание

input  FileName  FName="MyFolder\\";

ведёт при вводе юзером параметров эксперта к вызову стандартного виндовского диалога открытия файла в папке MQL5\Files\MyFolder\, и последующее приваивание переменной FName имени выбранного файла.

2.  Тип FontName.  В программе является синонимом типа string, за исключением применения типа в качестве input-параметра.

Описание

input  FontName  BaseFont="MyFont";

ведёт при вводе юзером параметров эксперта к вызову стандартного виндовского диалога выбора шрифта (с подготовленным списком реальных установленных на компьютере шрифтов), и последующее приваивание переменной BaseFont имени выбранного шрифта.

--

Идею можно расширить и углубить, но таки главное начать.

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Тип string
MetaDriver:

У меня предложение по развитию mql5.

Ввести дополнительные базовые (встроенные) типы данных, помогающие создавать более юзабельные программы.

Пока ограничусь двумя примерами, чтоб прояснить идею.

Описываю:

1.  Тип FileName.  В программе является синонимом типа string, за исключением применения типа в качестве input-параметра.

Описание

ведёт при вводе юзером параметров эксперта к вызову стандартного виндовского диалога открытия файла в папке MQL5\Files\MyFolder\, и последующее приваивание переменной FName имени выбранного файла.

2.  Тип FontName.  В программе является синонимом типа string, за исключением применения типа в качестве input-параметра.

Описание

ведёт при вводе юзером параметров эксперта к вызову стандартного виндовского диалога выбора шрифта (с подготовленным списком реальных установленных на компьютере шрифтов), и последующее приваивание переменной BaseFont имени выбранного шрифта.

--

Идею можно расширить и углубить, но таки главное начать.

 

 

Зачем городить новые типы? ИМХО, достаточно реализовать функции GetFont и GetFile, возвращающие соответствующую строку.

