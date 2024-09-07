Пожелания для МТ5 - страница 94
1. Индикаторы справа на чарте возможны.
2. Сигналы в МТ5 тоже скоро будут
3. Выход на CME - все зависит от вашего ДЦ.
4. Ценовой график за пределами терминала нет
5. Что такое тепловая карта символов?
6. Крестики нолики - поищите в кодебазе
7. Тиковых графиков нет.
а будет выбор времени в терминале построения свечей?
Интересует возможность строить свечи по GMT
Оптимальный вариант для предложений по ручной торговле:
1 Предложения от трейдеров не интересуют. MQ делает всё. Для программистов. Которые могут всё, что нужно трейдеру.
2 Писать сразу в СД.
3 Завести отдельную ветку - Предложения для ручной торговли.
Какой?
Появилась необходимость возможности программно определять, какой режим оптимизации/тестирования выбрал пользователь.
На данный момент это фиксируется только в журнале:
Нет, этого делать не будем. Эксперту незачем это знать и он не должен подстраиваться.
У меня предложение по развитию mql5.
Ввести дополнительные базовые (встроенные) типы данных, помогающие создавать более юзабельные программы.
Пока ограничусь двумя примерами, чтоб прояснить идею.
Описываю:
1. Тип FileName. В программе является синонимом типа string, за исключением применения типа в качестве input-параметра.
Описание
ведёт при вводе юзером параметров эксперта к вызову стандартного виндовского диалога открытия файла в папке MQL5\Files\MyFolder\, и последующее приваивание переменной FName имени выбранного файла.2. Тип FontName. В программе является синонимом типа string, за исключением применения типа в качестве input-параметра.
Описание
ведёт при вводе юзером параметров эксперта к вызову стандартного виндовского диалога выбора шрифта (с подготовленным списком реальных установленных на компьютере шрифтов), и последующее приваивание переменной BaseFont имени выбранного шрифта.
--
Идею можно расширить и углубить, но таки главное начать.
Зачем городить новые типы? ИМХО, достаточно реализовать функции GetFont и GetFile, возвращающие соответствующую строку.