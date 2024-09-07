Пожелания для МТ5 - страница 86
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А заодно ещё два пожелания, продемонстрированные на следующем скрине:
SlickEdit.
Да простит меня MetaQuotes Software Corp.
Спасибо большое. Я думаю, что MQ с пониманием отнесутся к этому :-)
А что тут криминального-то? Платная альтернатива бесплатному редактору.
Не каждый начинающий скрипач пойдет покупать себе скрипку работы Амати или Страдивари.. а вот профессионалу это будет весьма кстати.
Доброй ночи.
Это на мой взгляд удобнее. Не говорю за остальных.
А ваш простой способ, за неимением других, все так или иначе используют.
Urain: "тем более это не такая уж частая операция чтоб этим заморачиваться."
Замечу что (опять же на мой взгляд), использование ООП гораздо удобнее когда каждый объемный класс в своем файле. В связи с чем количество использования Включений возрастает.
Я данное предложение внес лишь потому что тема форума так называется. Мое предложение -лишь вопрос дополнения комфорта в среде разработки и без того уже удобной.
К тому же, как правило, во время разработки кода программ не часто проводится параллельное задействование мощностей компьютера, поэтому реализация данной возможности, на мой взгляд, была бы удобной и полезной.
Солидарен с Vladix в том, что "мне не известны накладные расходы на реализацию этого со стороны разработчиков". Так что...Это всего лишь предложение, а весомое оно или нет, реализовывать его в последующих билдах или нет - это вам решать.
Курсор ставите на функцию или метод класса и Alt-G - это не то?
Как вариант пойдет. Вроде бы процентов на 90 все потребности решило.
За подсказку спасибо.
Доброй ночи.
Пр работе в режиме отладки в МетаЭдиторе заметил, что было бы здорово, если бы не было необходимости все интересующие переменные добавлять в окно наблюдения. Если бы была возможность узнавать текущее значение интересующей переменной так - подвел курсор, и во всплывающем совете показывалось значение этой переменной(приблизительно так, как если подвести курсор к ссылке на имя моего профиля в начале этого сообщения-в GoogleChome по крайней мере- появиться всплывающая подсказка) - это бы облегчило работу в режиме отладки.
Продублирую своё пожелание из заявки в сервисдеск.
Заголовок: Визуальный отбор параметров из результатов оптимизации.
Из всех результатов оптимизации затруднен отбор оптимального с точки зрения пользователя.
Предлагаю:
1 Во вкладке "Результаты оптимизации" ввести возможность использования фильтров, типа "Прибыль от.. и до..", "Трейдов от... и до..." и т.д.
2 Ввести возможность одновременного просмотра графиков эквити/баланса предварительно выбранных параметров во вкладке "Результаты оптимизации". Конечно, графики эквити/баланса не нужно хранить для каждого набора параметров (это будет слишком затратно) а делать отдельно прогон по истории по запросу команды "Вывести на график эквити/баланса".
3 Рассмотреть штатную возможность построения карт Кохонена по результатам оптимизации.
Ожидаемый результатПоявится возможность выбора "более оптимального" варианта параметров эксперта по мнению исследователя с учетом множества критериев в визуальном режиме.
Продублирую своё пожелание из заявки в сервисдеск.
...
Ожидаемый результатПоявится возможность выбора "более оптимального" варианта параметров эксперта по мнению исследователя с учетом множества критериев в визуальном режиме.
Отличное предложение Андрей! Для меня по приоритету 2-ой пункт особенно важен.
Добавлю к этому. Хотелось бы, чтобы форвард-результат отображался одновременно с участком на котором оптимизировались параметры. То есть очень удобно анализировать результат, когда он выглядит вот так: