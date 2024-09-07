Пожелания для МТ5 - страница 86

joo:

А заодно ещё два пожелания, продемонстрированные на следующем скрине: 

Об этом я ещё тут писал...
 
joo:

SlickEdit.

Да простит меня MetaQuotes Software Corp.

Спасибо большое. Я думаю, что MQ с пониманием отнесутся к этому :-)
 
denkir:
Спасибо большое. Я думаю, что MQ с пониманием отнесутся к этому :-)

А что тут криминального-то? Платная альтернатива бесплатному редактору.

Не каждый начинающий скрипач пойдет покупать себе скрипку работы Амати или Страдивари.. а вот профессионалу это будет весьма кстати.

 

Доброй ночи.

Это на мой взгляд удобнее. Не говорю за остальных.

А ваш простой способ, за неимением других, все так или иначе используют.


Urain:  "тем более это не такая уж частая операция чтоб этим заморачиваться."

Замечу что (опять же на мой взгляд), использование ООП гораздо удобнее когда каждый объемный класс в своем файле. В связи с чем количество использования Включений возрастает.

 

Я данное предложение внес лишь потому что тема форума так называется. Мое предложение -лишь вопрос дополнения комфорта в среде разработки и без того уже удобной. 

К тому же, как правило, во время разработки кода программ не часто проводится параллельное задействование мощностей компьютера, поэтому реализация данной возможности, на мой взгляд, была бы удобной и полезной. 

Солидарен с Vladix в том, что "мне не известны накладные расходы на реализацию этого со стороны разработчиков". Так что...Это всего лишь предложение,  а весомое оно или нет, реализовывать его в последующих билдах или нет - это вам решать. 

[Удален]  
Lizar:
Курсор ставите на функцию или метод класса и Alt-G - это не то?

Как вариант пойдет. Вроде бы процентов на 90 все потребности решило.

За подсказку спасибо.

 

Доброй ночи.

Пр работе в режиме отладки в МетаЭдиторе заметил, что было бы здорово, если бы не было необходимости все интересующие переменные добавлять в окно наблюдения. Если бы была возможность узнавать текущее значение интересующей переменной так - подвел курсор, и во всплывающем совете показывалось значение этой переменной(приблизительно так, как если подвести курсор к ссылке на имя моего профиля в начале этого сообщения-в GoogleChome по крайней мере- появиться всплывающая подсказка) - это бы облегчило работу в режиме отладки. 

Продублирую своё пожелание из заявки  в сервисдеск.

Заголовок: Визуальный отбор параметров из результатов оптимизации.

Описание проблемы

Из всех результатов оптимизации затруднен отбор оптимального с точки зрения пользователя.

Предлагаю:

1 Во вкладке "Результаты оптимизации" ввести возможность использования фильтров, типа "Прибыль от..  и до..", "Трейдов от... и до..." и т.д.

2 Ввести возможность одновременного просмотра графиков эквити/баланса предварительно выбранных параметров во вкладке "Результаты оптимизации". Конечно, графики эквити/баланса не нужно хранить для каждого набора параметров (это будет слишком затратно) а делать отдельно прогон по истории по запросу команды "Вывести на график эквити/баланса".

3 Рассмотреть штатную возможность построения карт Кохонена по результатам оптимизации.

Ожидаемый результат

Появится возможность выбора "более оптимального" варианта параметров эксперта по мнению исследователя с учетом множества критериев в визуальном режиме. 
 
Отличное предложение Андрей! Для меня по приоритету 2-ой пункт особенно важен. 

Добавлю к этому. Хотелось бы, чтобы форвард-результат отображался одновременно с участком на котором оптимизировались параметры. То есть очень удобно анализировать результат, когда он выглядит вот так:

 

  
Согласен с joo. Пример такого оптимального фильтра я всегда использую в Excele - когда исследую отчет оптимизации. (Данные-Фильтр-Автофильтр) Если бы это было и в самом Тестере - это ускорило бы процесс оптимизации(со стороны программистов а не компьютеров).
[Удален]  
Приветствую товарищи, с точки зрения пользователя,  мне кажется жутко неудобным ползунок задающий край графика (невозможность сдинуть его левее, хоть до края). Из-за этого неудобно переходить с тайма на тайм. 
Файлы:
i4oapfjkls.png  100 kb
