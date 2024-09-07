Пожелания для МТ5 - страница 90
Привет всем! Рисунок из MT4 и MT5.
Почему в MT5 нельзя использовать тоже, что в MT4?
Для RSI нет доступа к First Indicator Data для графика цены. Или есть?
Просьба, кто знает - поделитесь.
Может уже данный вопрос освещался.Хотелось бы видеть временную сетку в будущее соответственно временным интервалам,как в некоторых других платформах.
Позволяет более точно рассчитывать даты.На рисунке вертикальные линии должны показывать месячный переход.Сейчас пока даты не соответствуют.
Разработчикам:
В общем, очень здорово, что отложенные ордера, Stop Loss и Take Profit можно модифицировать штатными средствами терминала. Также здорово, что после какого-то билда появилась возможность отключать перемещение этих торговых уровней, так как они мешали взаимодействию с пользовательскими торговыми панелями. Но если нужна возможность и перемещения этих уровней и взаимодействие с пользовательскими панелями, то опять встаёт та же проблема. То есть, когда на графике есть отложенные ордера, Stop Loss и Take Profit, даже с учётом того, что панели можно перемещать и они не занимают много места, очень часто возникает ситуация, когда клик попадает на ордер вызывая этим штатное окно модификации ордеров. Это очень большое неудобство и скорее всего будет раздражать пользователей, так как эти ситуации возникают в самый неподходящий момент во время торговли.
Пожелание. Если есть такая возможность, сделайте, пожалуйста, приоритет ордеров минимальным по сравнению с другими объектами, если ордера находятся за объектами.
Пожелание. Если есть такая возможность, сделайте, пожалуйста, приоритет ордеров минимальным по сравнению с другими объектами, если ордера находятся за объектами.
есть в настройках галка - отключает перетягивание.
Переименовать XAUUSD и XAGUSD в GOLD и SILVER для совместимости с другими ДЦ.
Сделайте самостоятельно списки автозамены.
Не подскажите, где они "списки автозамены" находятся, а то приходится каждый раз переписывать эксперта.
В поиске по форуму "списки автозамены" выдает что ничего не найдено.
Делаете нечто такое:
это простейший пример, но, надеюсь, понятно.
Спасибо!