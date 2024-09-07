Пожелания для МТ5 - страница 90

Новый комментарий
 

Привет всем! Рисунок из MT4 и MT5.

Почему в MT5 нельзя использовать тоже, что в MT4?

Для RSI нет доступа к First Indicator Data для графика цены.  Или есть? 

Просьба, кто знает - поделитесь.

Файлы:
mt4.jpg  81 kb
mt5.jpg  72 kb
 

Может уже данный вопрос освещался.Хотелось бы видеть временную сетку в будущее соответственно временным интервалам,как в некоторых других платформах.

Позволяет более точно рассчитывать даты.На рисунке вертикальные линии должны показывать месячный переход.Сейчас пока даты не соответствуют.

 

 

 

Разработчикам: 

В общем, очень здорово, что отложенные ордера, Stop Loss и Take Profit можно модифицировать штатными средствами терминала. Также здорово, что после какого-то билда появилась возможность отключать перемещение этих торговых уровней, так как они мешали взаимодействию с пользовательскими торговыми панелями. Но если нужна возможность и перемещения этих уровней и взаимодействие с пользовательскими панелями, то опять встаёт та же проблема. То есть, когда на графике есть отложенные ордера, Stop Loss и Take Profit, даже с учётом того, что панели можно перемещать и они не занимают много места, очень часто возникает ситуация, когда клик попадает на ордер вызывая этим штатное окно модификации ордеров. Это очень большое неудобство и скорее всего будет раздражать пользователей, так как эти ситуации возникают в самый неподходящий момент во время торговли.

Пожелание. Если есть такая возможность, сделайте, пожалуйста, приоритет ордеров минимальным по сравнению с другими объектами, если ордера находятся за объектами.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 
tol64:

Разработчикам: 

Пожелание. Если есть такая возможность, сделайте, пожалуйста, приоритет ордеров минимальным по сравнению с другими объектами, если ордера находятся за объектами.

есть в настройках галка - отключает перетягивание.

 
sergeev:

есть в настройках галка - отключает перетягивание.

Да, я знаю. Вопрос в другом. Далее по тексту...
 

Переименовать XAUUSD и XAGUSD в GOLD и SILVER для совместимости с другими ДЦ.

 
pusheax:

Переименовать XAUUSD и XAGUSD в GOLD и SILVER для совместимости с другими ДЦ.

Сделайте самостоятельно списки автозамены. Названия торговых инструментов никак не связаны с МТ.
 
joo:
Сделайте самостоятельно списки автозамены.

Не подскажите, где они "списки автозамены" находятся, а то приходится каждый раз переписывать эксперта.

В поиске по форуму "списки автозамены" выдает что ничего не найдено.

 
pusheax:

Не подскажите, где они "списки автозамены" находятся, а то приходится каждый раз переписывать эксперта.

В поиске по форуму "списки автозамены" выдает что ничего не найдено.

Делаете нечто такое:

void OnStart()

{

string Symbol=Symb("XAUUSD");

}

string Symb(string symbol)

{

if(symbol=="XAUUSD")

return("GOLD");

if(symbol=="XAGUSD")

return("SILVER");

}

это простейший пример, но, надеюсь, понятно.

 
joo:

Делаете нечто такое:

это простейший пример, но, надеюсь, понятно.

Спасибо!

1...838485868788899091929394959697...119
Новый комментарий