Renat:
А что - тестер у МТ5 разве встроенный?

Или может спреды не плавающие в тестере?

А для MT4 сделать планируете?

 
К сожалению, нет.

Все это есть в МетаТрейдере 5 изначально.
 

У меня сложилось впечатление, что дебаггер инициализирует динамические массивы при ArrayResize - нулями (хотя, конечно, может совпадение), в отличие от "реальной жизни". Так вот сразу же пожелание (если возможно) - инициализировать память в дебаггере - случайными значениями. Уверен, что это облегчит поиск трудноуловимых, но глупых ошибок.

У меня был глюк из-за неинициализации массива в "реальной жизни" (ну, забыл, их там много), так из под деббагера всё было замечательно. Пришлось принтовать код.

Хотелось бы, чтобы тестер общую информацию при компиляции  (допустим, о библиотеках) выводил в конце. Сейчас приходится окно ошибок делать большим либо пролистывать вниз, что бы докопаться до 1-2 ошибок или просто посмотреть на результат... что не удобно.

Вот, что сейчас:

 

 

Оптимально, выглядело бы так: 

 

 

Т.е. в обратном порядке выводить информацию. 

 
+100500!
 
Вас возможно устроит это: включите "Автопрокрутка" в контекстном меню.
 
Lizar:
Вас возможно устроит это: включите "Автопрокрутка" в контекстном меню.
Спасибо, думаю, устроит.
 
Не надо полагаться на неявную инициализацию, в разделе  Инициализация переменных так и сказано:

Любая переменная при определении может быть инициализирована. Если не произведена явная инициализация переменной, то значение, хранящееся в данной переменной, может быть каким угодно. Неявная инициализация не производится.

Если Вам везет на получение нулей, то в следующий раз может не повезти
 

У дуг Фибоначчи описание уровней пишется сверху или снизу, в зависимости от того, куда "смотрит" вторая дата привязки, вверх или вниз.

Предлагаю добавить "вручную" задавать, где оно будет, + добавить слева и справа.

Rosh:

Не надо полагаться на неявную инициализацию.

Если Вам везет на получение нулей, то в следующий раз может не повезти

А я и не полагаюсь - написал же, что проморгал инициалиазацию по собственной вине. И что она нужна - тоже не спорю.

А говорил о том, что у меня сложилось впечатление, что в дебаггере, динамические массивы инициализируются нулями (может везло так) и плавающую ошибку с его помощью не отловить. Поэтому и предлагал инициализировать в дебаггере динамические массивы случайным числами. Тогда ошибки такого рода (неинициализация) можно будет очень легко отловить с помощью дебаггера.

