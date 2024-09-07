Пожелания для МТ5 - страница 85
Поддерживаю все вышесказанное.
Из всех плюсующих никто так и не ответил на прямо поставленный вопрос: А в чём удобство?
пишешь директиву #include и выпадает список из 300 файлов, начинаешь гонять по нему вверх вниз в поисках нужного, файлы все в общем списке и локальные и глобальные инклюдники (иначе не выйдет), либо только глобальные (тогда проблемы с подключением локальных), либо только локальные (тогда трудности с подключением глобального). Короче куча гемороя и всё для чего? Какая сверхзадача? Автоматизировать (заточить под один клик) то что можно сделать двумя кликами клавы?
В общем меня вы пока не убедили, Ctrl+C --> Ctrl+V и всего то делов. Из кода в 3000 строк эта потребность возникает 5-10 раз.
лучше бы доработали подстановку при for, если создаётся вложенный for то подставляется не i а j.
и при создании класса табом, неполучиться копипастом вставить имя так чтоб оно изменилось сразу и в конструкторе и деструкторе.
Имхо эти моменты более актуальны.
А смысл убеждать кого-то? Возможно интерфейс текстовых файлов вам значительно удобнее богатых возможностей современных IDE - тут уж кому что ближе. Например для меня писать код в три тысячи строк - это неуважение к тем, кто впоследствии будет читать его, например к самому себе завтрашнему...
Хотя видел я и шедевры на 30000 строк, при открывании которых среда "вешалась" на пару минут и после внесения изменений секунд по тридцать соображала, а что же собственно произошло.
А то, что актуально конкретно для вас, очень похоже на прихоти. Хотя, возможно, я и не прав.
Локальные или глобальные файлы/папки зависит от того, с чего начинается - " '' " или "<"
Например, у меня это выглядело бы так:
Ввожу <, выпадает список:
Arrays\
ChartObjects\
Charts\
Common\
Expert\
Files\
Indicators\
Strings\
Trade\
Ввожу дальше С, остался список:
ChartObjects\
Charts\
Common\
Ввожу дальше Сo, остался список:
Common\
нажимаю интер, получается:
<Common\
и тут же выпадает список:
ANN\
BMP\
Color\
File\
GA\
HPF\
Monitor\
RND\
Scale\
Symbols\
Выбираю GA\
выпадает список файлов:
C_UGA.mqh
C_UGA old.mqh
C_UGA_m.mqh
Выбираю C_UGA.mqh. Получается готовая директива:
<Common\GA\C_UGA.mqh>
Просто, наглядно и быстро. Даже если будет тысячи папок и файлов, то таким образом очень просто выбрать то, что нужно.
ЗЫ. А дорабатывать есть что, и не важно в какой последовательности будут улучшения, лишь бы они вообще были. К слову, я не профессиональный программист и мне тяжело держать в голове весь проект целиком, поэтому я сейчас почти не пользуюсь МЕ, так как он имеет очень слабые возможности по контролю за классами, функциями и прочим проекта.
Но, я не оставляю надежду, что со временем, МЕ дорастёт до этого:
Раньше я и for тоже копипастил, тебеть подсел на создание через Tab, но приходится регулярно перебивать i на j, помоиму вполне актуально.
таже беда с созданием класса, придумал название, набрал, не читабельно выглядит, исправил, вот теперь хорошо, закопипастил пишишь class-->Tab а скопированнное название если вставишь, то потом ещё два раза нужно вставлять на место конструктора и деструктора. Благо это недолго, но делать приходится часто, намного чаще чем подключать инклюдник.
3000 строк имелось в виду суммарно со всеми инклюдниками.
я не оставляю надежду, что со временем, МЕ дорастёт до этого:
Ну тогда я тоже к вам присоединюсь. То, о чем вы говорите, очень похоже на функционал рефакторинга (Rename Variable, Rename Class), который тоже есть в большинстве IDE, вещь очень полезная и нужная.
Еще очень удобен механизм сниппетов или конфигурируемых пользователем шаблонов кода; они, кстати, подошли бы для циклов с разными итерируемыми переменными.
Раньше я и for тоже копипастил, тебеть подсел на создание через Tab, но приходится регулярно перебивать i на j, помоиму вполне актуально.
Тогда так: набрали "for" - появился шаблончик для for с рамочкой. Клавишами "вверх/вниз" передвигаем рамочку, захватывая нужные участки, они автоматически получаются внутри нашего for. Никогда не будет забыта ни { ни }, всё на своих местах с одновременным фоновым стилизированием кода:
Urain:
таже беда с созданием класса, придумал название, набрал, не читабельно выглядит, исправил, вот теперь хорошо, закопипастил пишишь class-->Tab а скопированнное название если вставишь, то потом ещё два раза нужно вставлять на место конструктора и деструктора. Благо это недолго, но делать приходится часто, намного чаще чем подключать инклюдник.
Это подходит под новое пожелание в этой ветке. А операция эта называется "refactoring" - можно поменять название класса, функции, переменной и др, при чем это не одно и тоже, что замена. Имя изменится везде, во всех файлах проекта, в том числе там, где происходит вызовы по этому имени.
А заодно ещё два пожелания, продемонстрированные на следующем скрине:
1. Подсветка синтаксиса. Соответствующими (настраиваемыми) цветами подсвечиваются:
глобальные, локальные, входные переменные функций, статические функции, методы класаа, и др.
паблик, приват, протектед методы.
по типу переменных.
В общем, все различия по типу доступа и по типу переменных должны быть подсвечены соответствующим цветом, тогда точно ничего не забудешь и ничего не попутаешь.
2. При наведении курсора на переменную, имя класса, функцию и др - выпадает описание, которое пользователь сам забил после //
joo , скажите пож-ста, а что это за редактор?
Не скажу (не из-за вредности, а из-за уважения к MQ).
Они выпускают отдельный редактор (с поддержкой более 50 языков программирования, если не ошибаюсь, в том числе и пользовательские языки програмирования как у меня MQL5 с возможностью подключения соответствующих компиляторов), и отдельные надстройки для VisualStudio(вроде как уже не) и для Eclipse.
Возможно стоит MQ заключить договор с этой компанией для выпуска надстройки для ME. Будет убито сразу стадо зайцев: экономия человекопрограмерских ресурсов компании, удовлетворение спроса пользователей, привлечение дополнительных пользователей к платформе (любое революционное нововведение и расширение функционала привлекает внимание и пользователей).
Не скажу (не из-за вредности, а из-за уважения к MQ)...
В личку можно сказать? ;-)
Не скажите, потом сам найду и скажу всем :-))
В личку можно сказать? ;-)
Не скажите, потом сам найду и скажу всем :-))
SlickEdit.
Да простит меня MetaQuotes Software Corp.