Пожелания для МТ5 - страница 84
Доброй ночи.
При работе в MetaEditor заметил, что было бы здорово если бы при написании директивы #include после < или " выпадал бы список доступных в соответствующей директории директории файлов. Было бы намного удобнее, на мой взгляд, работать с данной директивой.
А в чём удобство?
Предлагаю освоить простой приём, пишите инклюдник, когда нужно подключить копируете его имя и вставляете в месте подключения, работает безотказно, тем более это не такая уж частая операция чтоб этим заморачиваться.
А разве это неудобно??? Что, намного удобнее копипастить? Я бы поддержал mi__x__an в его просьбе, только мне не известны накладные расходы на реализацию этого со стороны разработчиков.
И еще один момент - чаще всего инклюдники не пишутся самостоятельно, а подключаются из чужих библиотек. Не самая большая радость разбираться в хитросплетениях папок, потом открывать нужный файл, копировать его имя и т.п., то есть безотказный способ, любезно предложенный вами. А как быть с вложенными путями?
mi__x__an:
Было бы намного удобнее, на мой взгляд, работать с данной директивой.
было бы здорово если бы при написании директивы #include после < или " выпадал бы список доступных в соответствующей директории директории файлов.
+1000. Еще лично мне не хватает функционала позволяющего переходить в другие модули на место объявления определенной функции или класса.
Из всех плюсующих никто так и не ответил на прямо поставленный вопрос: А в чём удобство?
пишешь директиву #include и выпадает список из 300 файлов, начинаешь гонять по нему вверх вниз в поисках нужного, файлы все в общем списке и локальные и глобальные инклюдники (иначе не выйдет), либо только глобальные (тогда проблемы с подключением локальных), либо только локальные (тогда трудности с подключением глобального). Короче куча гемороя и всё для чего? Какая сверхзадача? Автоматизировать (заточить под один клик) то что можно сделать двумя кликами клавы?
В общем меня вы пока не убедили, Ctrl+C --> Ctrl+V и всего то делов. Из кода в 3000 строк эта потребность возникает 5-10 раз.
лучше бы доработали подстановку при for, если создаётся вложенный for то подставляется не i а j.
и при создании класса табом, неполучиться копипастом вставить имя так чтоб оно изменилось сразу и в конструкторе и деструкторе.
Имхо эти моменты более актуальны.
Локальные или глобальные файлы/папки зависит от того, с чего начинается - " '' " или "<"
Например, у меня это выглядело бы так:
Ввожу <, выпадает список:
Arrays\
ChartObjects\
Charts\
Common\
Expert\
Files\
Indicators\
Strings\
Trade\
Ввожу дальше С, остался список:
ChartObjects\
Charts\
Common\
Ввожу дальше Сo, остался список:
Common\
нажимаю интер, получается:
<Common\
и тут же выпадает список:
ANN\
BMP\
Color\
File\
GA\
HPF\
Monitor\
RND\
Scale\
Symbols\
Выбираю GA\
выпадает список файлов:
C_UGA.mqh
C_UGA old.mqh
C_UGA_m.mqh
Выбираю C_UGA.mqh. Получается готовая директива:
<Common\GA\C_UGA.mqh>
Просто, наглядно и быстро. Даже если будет тысячи папок и файлов, то таким образом очень просто выбрать то, что нужно.
ЗЫ. А дорабатывать есть что, и не важно в какой последовательности будут улучшения, лишь бы они вообще были. К слову, я не профессиональный программист и мне тяжело держать в голове весь проект целиком, поэтому я сейчас почти не пользуюсь МЕ, так как он имеет очень слабые возможности по контролю за классами, функциями и прочим проекта.
Но, я не оставляю надежду, что со временем, МЕ дорастёт до этого: