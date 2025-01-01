- MathProbabilityDensityPoisson
- MathCumulativeDistributionPoisson
- MathQuantilePoisson
- MathRandomPoisson
- MathMomentsPoisson
MathQuantilePoisson
Рассчитывает обратное значение функции распределения Пуассона с параметром lambda для вероятности probability. В случае ошибки возвращает NaN.
double MathQuantilePoisson(
double MathQuantilePoisson(
Рассчитывает обратное значение функции распределения Пуассона с параметром lambda для массива значений вероятности probability[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог qhyper() в R.
double MathQuantilePoisson(
bool MathQuantilePoisson(
Параметры
probability
[in] Значение вероятности случайной величины.
probability[]
[in] Массив со значениями вероятностей случайной величины.
lambda
[in] Параметр распределения (mean).
tail
[in] Флаг расчета, если tail=false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability.
log_mode
[in] Флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability).
error_code
[out] Переменная для получения кода ошибки.
result[]
[out] Массив со значениями квантилей.