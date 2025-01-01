- MathProbabilityDensityBinomial
Рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов биномиального распределения с параметрами n и p.
double MathMomentsBinomial(
Параметры
n
[in] Параметр распределения (количество испытаний).
p
[in] Параметр распределения (вероятность успеха для каждого испытания).
mean
[out] Переменная для получения среднего значения.
variance
[out] Переменная для получения дисперсии.
skewness
[out] Переменная для получения коэффициента асимметрии.
kurtosis
[out] Переменная для получения коэффициента эксцесса.
error_code
[out] Переменная для получения кода ошибки.
Возвращаемое значение
Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.