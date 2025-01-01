- MathProbabilityDensityBinomial
Рассчитывает функцию распределения для биномиального закона с параметрами n и p для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.
double MathCumulativeDistributionBinomial(
Параметры
x
[in] Значение случайной величины.
x[]
[in] Массив со значениями случайной величины.
n
[in] Параметр распределения (количество испытаний).
p
[in] Параметр распределения (вероятность успеха для каждого испытания).
tail
[in] Флаг расчета. Если true, то рассчитывается вероятность того, что случайная величина не превысит x.
log_mode
[in] Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм вероятности.
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
result[]
[out] Массив для значений функции вероятности.