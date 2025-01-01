MathCumulativeDistributionBinomial

Рассчитывает функцию распределения для биномиального закона с параметрами n и p для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionBinomial(

const double x,

const double n,

const double p,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Рассчитывает функцию распределения для биномиального закона с параметрами n и p для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionBinomial(

const double x,

const double n,

const double p,

int& error_code

);

Рассчитывает функцию распределения для биномиального закона с параметрами n и p для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог pweibull() в R.

bool MathCumulativeDistributionBinomial(

const double& x[],

const double n,

const double p,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Рассчитывает функцию распределения для биномиального закона с параметрами n и p для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathCumulativeDistributionBinomial(

const double& x[],

const double n,

const double p,

double& result[]

);

Параметры

x

[in] Значение случайной величины.

x[]

[in] Массив со значениями случайной величины.

n

[in] Параметр распределения (количество испытаний).

p

[in] Параметр распределения (вероятность успеха для каждого испытания).

tail

[in] Флаг расчета. Если true, то рассчитывается вероятность того, что случайная величина не превысит x.

log_mode

[in] Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм вероятности.

error_code

[out] Переменная для записи кода ошибки.

result[]

[out] Массив для значений функции вероятности.