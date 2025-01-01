CreateSugenoFunction
Создаёт линейную функцию Сугено для данной системы.
|
CLinearSugenoFunction* CreateSugenoFunction(
Параметры
name
[in] Имя функции.
coeffs[]
[in] Коэффициенты функции.
Возвращаемое значение
Линейная функция Сугено.
Примечание
Размер массива коэффициентов может быть либо равен количеству входных переменных, либо больше него на единицу. В первом случае свободный член линейной функции Сугено будет равен нулю, а во втором — последнему коэффициенту.
