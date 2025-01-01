ДокументацияРазделы
CreateSugenoFunction

Создаёт линейную функцию Сугено для данной системы.

CLinearSugenoFunction*  CreateSugenoFunction(
   const string  name,          // имя функции
   const double& coeffs[]       // коэффициенты функции
   )

Параметры

name

[in]  Имя функции.

coeffs[]

[in]  Коэффициенты функции.

Возвращаемое значение

Линейная функция Сугено.

Примечание

Размер массива коэффициентов может быть либо равен количеству входных переменных, либо больше него на единицу. В первом случае свободный член линейной функции Сугено будет равен нулю, а во втором — последнему коэффициенту.

CreateSugenoFunction

Создаёт линейную функцию Сугено для данной системы.

CLinearSugenoFunction*  CreateSugenoFunction(
   const string  name,          // имя функции
   СList*&       coeffs,        // список пар нечёткая переменная - коэффициент при ней
   const double  constValue     // коэффициент при свободном члене функции
   )

Параметры

name

[in]  Имя функции.

coeffs[]

[in]  Коэффиценты функции.

Возвращаемое значение

Линейная функция Сугено.