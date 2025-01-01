CreateSugenoFunction

Создаёт линейную функцию Сугено для данной системы.

CLinearSugenoFunction* CreateSugenoFunction(

const string name,

const double& coeffs[]

)

Параметры

name

[in] Имя функции.

coeffs[]

[in] Коэффициенты функции.

Возвращаемое значение

Линейная функция Сугено.

Примечание

Размер массива коэффициентов может быть либо равен количеству входных переменных, либо больше него на единицу. В первом случае свободный член линейной функции Сугено будет равен нулю, а во втором — последнему коэффициенту.

CreateSugenoFunction

Создаёт линейную функцию Сугено для данной системы.

CLinearSugenoFunction* CreateSugenoFunction(

const string name,

СList*& coeffs,

const double constValue

)

Параметры

name

[in] Имя функции.

coeffs[]

[in] Коэффиценты функции.

Возвращаемое значение

Линейная функция Сугено.