ParseRule

Создаёт нечёткое правило Мамдани на основе заданной строки.

CMamdaniFuzzyRule*  ParseRule(
   const string  rule      // строковое представление нечёткого правила 
   )

Параметры

rule

[in]  Строковое представление нечёткого правила Мамдани.

Возвращаемое значение

Нечёткое правило Мамдани.