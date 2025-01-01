Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаНечеткая логикаНечеткие системыСистема МамданиParseRule AggregationMethodCalculateDefuzzificationMethodEmptyRuleImplicationMethodOutputOutputByNameParseRuleRules ParseRule Создаёт нечёткое правило Мамдани на основе заданной строки. CMamdaniFuzzyRule* ParseRule( const string rule // строковое представление нечёткого правила ) Параметры rule [in] Строковое представление нечёткого правила Мамдани. Возвращаемое значение Нечёткое правило Мамдани. OutputByName Rules