ReadOnly (Metodo Get)

Ottiene la proprietà del controllo "ReadOnly".

bool  ReadOnly()

Valore di ritorno

Il valore della proprietà "ReadOnly" .

ReadOnly (Metodo Set)

Imposta il valore della proprietà "ReadOnly" del controllo.

bool  ReadOnly(
   const bool  flag      // nuovi valori
   )

Parametri

flag

[in]  Nuovo valore della proprietà"ReadOnly".

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.