- Create
- ReadOnly
- TextAlign
- OnObjectEndEdit
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnChange
- OnClick
ReadOnly (Metodo Get)
Ottiene la proprietà del controllo "ReadOnly".
|
bool ReadOnly()
Valore di ritorno
Il valore della proprietà "ReadOnly" .
ReadOnly (Metodo Set)
Imposta il valore della proprietà "ReadOnly" del controllo.
|
bool ReadOnly(
Parametri
flag
[in] Nuovo valore della proprietà"ReadOnly".
Valore di ritorno
true in caso di successo, altrimenti false.