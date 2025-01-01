MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CEditReadOnly
- Create
- ReadOnly
- TextAlign
- OnObjectEndEdit
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnChange
- OnClick
ReadOnly (Get Method)
컨트롤의 "ReadOnly" 특성을 가져옵니다.
|
bool ReadOnly()
Return Value
"ReadOnly" 속성 값.
ReadOnly (Set Method)
컨트롤의 "ReadOnly" 속성 값을 설정합니다.
|
bool ReadOnly(
Parameters
flag
[in] "ReadOnly" 속성의 새 값.
Return Value
성공시 true, 아니면 false.