ReadOnly (Get Method)

컨트롤의 "ReadOnly" 특성을 가져옵니다.

bool  ReadOnly()

Return Value

"ReadOnly" 속성 값.

ReadOnly (Set Method)

컨트롤의 "ReadOnly" 속성 값을 설정합니다.

bool  ReadOnly(
   const bool  flag      // 값
   )

Parameters

flag

[in] "ReadOnly" 속성의 새 값.

Return Value

성공시 true, 아니면 false.