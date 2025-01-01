int _AppliedTo
_AppliedTo 변수를 사용하면 지표 계산에 사용되는 데이터 유형을 확인할 수 있습니다.:
|
데이터 유형
|
의미
|
지표 계산에 사용되는 데이터에 대한 설명.
|
—
|
0
|
이 지표는 두 번째 OnCalculate() 호출 양식을 사용합니다 - 계산을 위한 데이터가 특정 버퍼 또는 데이터 배열에 의해 지정되지 않았습니다.
|
Close
|
1
|
종가
|
Open
|
2
|
시가
|
High
|
3
|
고가
|
Low
|
4
|
저가
|
중위가 (HL/2)
|
5
|
Median price = (High+Low)/2
|
표준가 (HLC/3)
|
6
|
Typical price = (High+Low+Close)/3
|
가중가 (HLCC/4)
|
7
|
Weighted price = (Open+High+Low+Close)/4
|
이전 지표 데이터
|
8
|
이 지표보다 먼저 차트에서 시작된 지표의 데이터
|
첫 지표 데이터
|
9
|
차트에서 먼저 시작된 지표의 데이터
|
지표 핸들
|
10+
|
지표 핸들을 사용하여 iCustom() 함수에 전달된 지표 데이터. _AppliedTo 값에 지표 핸들이 포함되어 있습니다.
예:
|
//+------------------------------------------------------------------+
