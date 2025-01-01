//+------------------------------------------------------------------+

//| 커스텀 지표 초기화 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 지표 버퍼 매핑

SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);

// 지표 계산에 사용되는 데이터 유형 가져오기

Print("_AppliedTo=",_AppliedTo);

Print(getIndicatorDataDescription(_AppliedTo));

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 지표 계산에 사용된 데이터 설명 |

//+------------------------------------------------------------------+

string getIndicatorDataDescription(int data_id)

{

string descr="";

switch(data_id)

{

case(0):descr="첫 번째 유형의 OnCalculate() - 데이터 버퍼 없음";

break;

case(1):descr="지표가 종가 기준으로 계산됨.";

break;

case(2):descr="지표가 시가 기준으로 계산됨";

break;

case(3):descr="지표가 고가 기준으로 계산됨";

break;

case(4):descr="지표가 저가 기준으로 계산됨";

break;

case(5):descr="지표가 중위가(HL/2) 기준으로 계산됨";

break;

case(6):descr="지표가 표준가(HLC/3) 기준으로 계산됨";

break;

case(7):descr="지표가 가중가(HLCC/4) 기준으로 계산됨";

break;

case(8):descr="지표가 이전 지표의 데이터를 기준으로 계산됨";

break;

case(9):descr="지표가 첫번째 지표의 데이터를 기준으로 계산됨";

break;

default: descr="지표가 핸들을 지닌 다음 지표의 데이터를 기준으로 계산됨="+string(data_id);

break;

}

//---

return descr;

}